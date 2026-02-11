“หนุ่ม กรรชัย” เล่าประวัติคุณปู่ “จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย”

ทำเอาฮือฮา เมื่อ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้แชร์ภาพคุณปู่ของตัวเอง พร้อมเขียนว่า “ปู่ใช้ไลโอใช่มั้ยปู่” ซึ่งเป็นภาพจากเฟซบุ๊ก Noknoy Kaiyarach ที่แชร์รูปของ “จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย” พร้อมข้อความว่า…. “ จางวางเปลื้อง กำเนิดพลอย บิดาของคุณประกอบ กำเนิดพลอย และเป็นคุณปู่ของ พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย โดยจางวางเปลื้องเป็นข้าราชบริพารชั้นสูง(จางวาง)ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้ครับ #คุณปู่ใช้ไลโอ”
ในรายการข่าวใส่ไข่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ก็ได้ถามถึงเรื่องนี้ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ได้เล่าประวัติของคุณปู่และคุณพ่อให้ฟังดังนี้…
“ก็งงเหมือนกันนะ เมื่อกี้ยังพูดเลยว่า เอารูปปู่มาลงเยอะเหมือนกันนะ ก็คือปู่พี่เป็นจางวาง
จางวางคืออธิบดีในสมัยนี้ เป็นอธิบดีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในวังนั้นๆ สมมติอยู่กับกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ก็จะคุมขุนนางทั้งหมด ตอนหลังพ่อก็มาอยู่กับทางพระองค์ชายใหญ่ คือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล เป็นลูกของกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ก็คือต่อๆ กันมาอย่างนี้แหละ แล้วพอดีมีคนชื่อนกน้อยเขาก็อยู่กับหม่อมปริม คือหม่อมปริม บุนนาค กับ พระองค์ชายใหญ่เขาก็เป็นลูกหลาน แต่ว่าสุดท้ายแล้วนกน้อยเขาก็เอารูปนี้มาลง แล้วพี่ก็เห็น เลยแชร์ คนก็เลยเอามาลงและไปหาประวัติมา งงมากเลย หาประวัติกันเก่งมากเลย”