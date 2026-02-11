“ปูเป้ เกศรินทร์” ตกใจ “พิ้งค์พลอย” ป่วย พักงานยาวเป็นปี เหตุทุ่มงานหนักเกินร้อย ไม่ได้ลงลึกร้ายแรงไหม?

“ปูเป้ เกศรินทร์” ยอมรับตกใจหลัง “พิ้งค์พลอย” พักงานยาว 1 ปี เผยเพื่อนสาวทุ่มเททำงานหนักเกินร้อยจนต้องพักรักษาตัว ไม่ได้ถามลงลึกร้ายแรงไหม แต่เชื่อเพื่อนสตรองจะกลับมาได้เร็ววัน
แฟนๆ ละครของนางเอกสาว “พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน” ยังคงเป็นห่วงอาการป่วยของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องพักรักษาตัวยาวเป็นปี ซึ่งล่าสุดนางเอกสาว “ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง”ที่เรียกว่าเป็นน้องสาวคนสนิทร่วมช่อง 7 ก็ได้ออกมายอมรับว่าตกใจกับข่าวนี้เช่นกัน แต่ตนก็ไม่ได้ถามอีกฝ่ายว่าป่วยเป็นอะไร เพราะอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมากกว่า
“ต้องพูดว่าเบื้องต้นหนูก็ไม่ได้ถามลงลึกว่าพี่เป็นอะไร แต่ที่รู้ก็คือตามที่ช่องแจ้งว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นพี่พิ้งค์พลอยเขาถ่ายละครติดๆ กันมาค่อนข้างที่จะยาวนาน ก็คิดว่าพี่คงต้องการเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพ แต่ว่าส่วนตัวหนูก็คอยแชตกับพี่พลอยเสมอ มีการคุยให้กำลังใจกัน มีอัปเดตเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับละครหรือว่าเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งตัว หรือเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมา เราก็จะคุยกันเรื่องปกติ แต่ปูเป้ก็พยายามจะไม่ถามลงลึกรายละเอียด เพราะส่วนตัวปูเป้ก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของพี่พิ้งค์พลอยเขา
ถามว่าถึงขั้นร้ายแรงไหม อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ เพราะว่าไม่ได้ถามเลยจริงๆ ว่าพี่เป็นอะไร แค่คอยให้กำลังใจ แล้วก็บอกว่าเราอยู่กับเขาเสมอนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราทำงานด้วยกัน อยู่ด้วยกันสนิทกันค่อนข้างที่จะนาน ปูเป้ก็รู้ใจว่าเขาเป็นแบบไหนก็คือให้พื้นที่ส่วนตัวของเขา ส่วนเราก็เป็นกำลังใจให้เขาเสมอ”
บอกอีกฝ่ายเป็นสาวสตรอง กลับมาได้เร็ววันแน่นอน
“ก็ตกใจ เพราะเขาต้องพักงานถึงหนึ่งปี หนูก็รู้พร้อมทุกคนเหมือนกัน แต่ปูเป้ก็ไม่ได้ถาม แต่ส่วนตัวที่รู้เบื้องต้นก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างที่รู้ก็คือทำงานหนักมากๆ เขาทำงานหนักมากจริงๆ พอได้ร่วมงานด้วยรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆ แล้วก็ใส่สุดเกินร่างกายของตัวเอง เป็นคนที่ตั้งใจทำงานเกินร้อย เราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะต้องการเวลาพักผ่อนบ้าง
จริงๆ เขาก็ไม่ได้หายไปไหน ก็มีลงรูปให้ทุกคนได้เห็นบ้าง เขาก็ยังสวยเหมือนเดิม น่ารักเหมือนเดิม มีอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจำวันของกันและกัน อย่างหนูไปวัดไปทำบุญ หนูก็ส่งให้เขาดูว่าหนูมาทำบุญนะ แฟนๆ ไม่ต้องห่วงค่ะ จริงๆ พี่พลอยเขาสตรองมาก ไม่ว่ายังไงเขาจะกลับมาได้เร็ว ช่วงนี้ก็ให้เขาพักผ่อนไปก่อน”