“บุ๋ม ปนัดดา” เผย “ปู - เด๋อ” คบซ้อน 29 ปี เมียไหนเจ็บสุด!? “บอย” แฉอีก เด๋อมีลูกชายกับเมียที่ยังไม่เปิดตัว

กลายเป็นข่าวใหญ่สุดช็อกในวงการ หลัง “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ออกมายอมรับทั้งน้ำตา ได้เลิกรากับ “เด๋อ ดอกสะเดา” แล้ว ไม่ใช่สาเหตุป่วยแล้วทิ้งแต่เป็นเพราะจับได้ว่าสามีซุกผู้หญิงอื่น คบซ้อนเป็นเวลา 29 ปี โดยตนไปเจอตัวจริงขณะอีกฝ่ายไปเฝ้าเด๋อ ลั่นถ้ารู้มาก่อนจะไม่คบ เจ็บปวดสุดคือเพิ่งรู้ว่าเป็นน้อย
“บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”ได้แสดงความคิดเห็นถึงข่าวนี้ในรายการ ตกมันส์บันเทิง ยอมรับว่าสมัยนั้นเด๋อเป็นคนมีชื่อเสียง แต่ถ้าในมุมผู้หญิงคนนั้น การที่ยอมให้สามีของตัวเองที่จดทะเบียนด้วยไปออกหน้าออกตากับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง เขาก็อาจจะเจ็บก็ได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพียงแต่เขาพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนดัง
จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายที่เขาเฝ้าดูมาตลอดเจ็บป่วย แล้วเขาก็เข้ามาดูแล แสดงว่าเขาก็คงรักมากของเขาเหมือนกันแหละ แต่ในมุมของปูก็ต้องเจ็บและช็อกมาก เพราะใช้ชีวิตกันมา 29 ปี เรียกว่าครึ่งชีวิตได้ พอวันหนึ่งมารู้ว่าเราไม่ใช่คนเดียวของเขา เพราะคบกันแบบสังคมรับรู้มาตั้งแต่แรก เจอแบบนี้ก็เจ็บนะ
ขณะที่เพจ BoyEntertain โพสต์ปริศนาว่า “ลืออีก ‘เด๋อ’ อาจมีลูกชายอีกคน ที่ไม่ใช่ลูกผู้หญิงที่เปิดตัวตอนป่วยหนัก แม่ของลูกสาวคนโตก็ยังไม่ได้เปิดตัว สรุปใครเมียหลวง แต่ปูคือเมียน้อย”
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตได้เผยข้อมูลอีกมุมว่า เด๋อเคยมีข่าวมีครอบครัวก่อนมาแต่งงานกับปู อีกทั้งเคยมีข่าวว่าเด๋อมีลูกกับภรรยาอีกคนถึง 3 คน แต่ใดๆ ก็ให้กำลังใจ ปู กับสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้