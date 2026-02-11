“พลอย หอวัง” แชร์สังคมโซเชียล ซื้อรูปมาตัดต่อแชร์ชีวิตดี๊ดี ใครมีเพื่อนแบบนี้ต้องเตือนนะ!

ในรายการ Friend Filter ทางช่องยูทิวบ์ “พลอย หอวัง” ได้ชวนเพื่อนๆ มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา สแกนกรรมว่าเพื่อนแบบไหนไม่ควรได้ไปต่อ ซึ่งหนึ่งในนั้นพลอยได้พูดถึงสิ่งที่น่ากลัวในปัจจุบันคือโลกโซเชียล หากคุณกำลังมีเพื่อนแบบนี้ต้องเตือนเขานะ
“มีคนเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังเยอะมากในช่วงนี้ เขาบอกว่าเพื่อนเขาที่อยู่ในที่ทำงานด้วยกัน เขาดูโซเชียลมีเดียอยู่ก็เห็นภาพเพื่อนคนนี้ไปทะเล พร้อมแคปชั่นวันนี้ทะเลสีสวยมาก นั่งอยู่บนเรือยอชต์ หันไปดูคือเขานั่งทำงานอยู่ใกล้ๆ เรา นั่งอยู่หน้าคอมบ์ฯ ภาพพวกนั้นคือเขาเมกมา ตัดต่อมาเพื่อเอามาลงโซเชียล
สมัยนี้มันมีนะ เราสามารถซื้อรูปจากที่อื่น อย่างรูปในคอนเสิร์ตแล้วเอามาภาพตัวเองมาตัดต่อลงโซเชียล หลักร้อยบาท มีขายภาพกาแฟในคาเฟ่ มีรับจ้างแท็กสตอรี่ให้เหมือนเราไปด้วยกันกับเขา โคตรเลิศ ขายภาพรถซูเปอร์คาร์ เขาก็ซื้อเอามาลงสตอรี่กัน
คือบางทีโซเชียลมีเดียมันทำให้ไลฟ์สไตล์ของบางคนพังนะ เราไปอยากได้อยากมี ซึ่งมันมากเกินไป ถ้ามีเพื่อนแบบนี้ขอร้องว่าเตือนเขาด้วยนะคะ อย่าไปทำอย่างนั้นเลย มันทุกข์มาก มันต้องพยายามตลอดเวลา แล้วคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าสิ่งนี้เยอะมาก อย่าทำเลยนะคะ”