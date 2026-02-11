ดราม่าร้อนกลางหิมะ! ไอดอลญี่ปุ่นใส่ชุดว่ายน้ำโชว์บนเวทีฮอกไกโด ต้นสังกัดรีบแจง

สมาชิกวง Planck Stars กลายเป็นไวรัลหลังขึ้นแสดงในชุดว่ายน้ำท่ามกลางอากาศติดลบ เสียงชื่นชมปะทะเสียงวิจารณ์หนัก ก่อนต้นสังกัดออกแถลงขอโทษและย้ำความปลอดภัยศิลปิน
สมาชิกวงไอดอลญี่ปุ่น ปลังก์ สตาร์ส จุดกระแสดราม่าหนัก หลังขึ้นแสดงกลางเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดในชุดว่ายน้ำ ท่ามกลางอากาศหนาวจัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
รายงานระบุว่า วง Planck Stars ได้รับเชิญให้ร่วมงานอีเวนต์ศิลปะในฮอกไกโด ระหว่างแสดงเพลง “Ufoufo” สมาชิกถอดเสื้อโค้ตฤดูหนาวบนเวที เผยให้เห็นชุดฤดูร้อนด้านใน ทั้งกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนสั้น ขณะที่สมาชิก อานารุ ไรไร ปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำ พร้อมร้องและเต้นท่ามกลางหิมะที่โปรยลงมา สร้างความฮือฮาอย่างมาก
คลิปการแสดงของอานารุ ไรไร ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโซเชียล บางส่วนชื่นชมความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพที่สามารถแสดงได้อย่างเต็มที่แม้อากาศหนาวจัด แต่อีกด้านหนึ่งวิจารณ์ฝ่ายบริหารว่าไม่เหมาะสม และตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของศิลปิน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ต้นสังกัดของวงออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า สมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจเลือกชุดว่ายน้ำ เสื้อยืด และกางเกงขาสั้นด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกบังคับจากบริษัท พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยและสุขภาพของศิลปินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยระบุว่าการแสดงดังกล่าวตั้งใจเป็น “ของขวัญเซอร์ไพรส์” ให้แฟน ๆ และไม่ได้แจ้งผู้จัดงานล่วงหน้าเรื่องการถอดเสื้อโค้ตบนเวที
ต้นสังกัดยังขอความร่วมมือไม่ให้โจมตีผู้จัดงานหรือศิลปิน พร้อมขอโทษผู้ชมที่รู้สึกไม่สบายใจ และยืนยันว่าในอนาคตจะกำหนดให้ศิลปินสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพียงพอเมื่อต้องแสดงในสภาพอากาศหนาวเย็น
วง Planck Stars ก่อตั้งในปี 2018 ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน ได้แก่ อานารุ ไรไร, แคนดี้ วิวิด พาราไดซ์, นางิสะ จูริ, อิโอริ, ไรจิ, ฮานยู ยูกะ และ โอคาเอริ โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์กบฏและอิสระ ผสมผสานดนตรีร็อกและอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ โดยการแสดงกลางหิมะครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่นปีนี้ไปแล้ว