“เคน F4” เปิดใจหลังโดนทักดูแก่ลง ย้ำพอใจลุคธรรมชาติ พร้อมหนวดเคราขาวสะท้อนวัย

อดีตสมาชิก F4 วัย 47 ปี ปรากฏตัวในไลฟ์พร้อมผมหงอกและเคราขาวเต็มหน้า จนแฟนแห่เป็นห่วง เจ้าตัวตอบอย่างสงบว่าเป็นเพียงการพักผ่อนและดูแลตัวเอง พร้อมยืนยันยอมรับทุกช่วงวัยของชีวิต
อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ระดับตำนาน F4 อย่าง เคน จู วัย 47 ปี ออกมาตอบกระแสวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ที่ดู “แก่ลง” หลังปรากฏตัวในไลฟ์สตรีมพร้อมผมหงอกและเคราสีขาวเต็มหน้า จนแฟนบางส่วนแสดงความเป็นห่วงและมองว่าเขาดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
ระหว่างการถ่ายทอดสด เคน จู ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่า ลุคเคราขาวเป็นเพียงผลจากการไม่ได้โกนหนวดราวสองสัปดาห์ เพราะต้องการใช้เวลาพักผ่อนและดูแลตัวเอง พร้อมย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามที่หลายคนคาดเดา
เขายังปฏิเสธกระแสที่เชื่อมโยงภาพลักษณ์ใหม่กับการเว้นระยะห่างจากวง F4 ในช่วงก่อนหน้า โดยระบุว่า ปัจจุบันรู้สึกพอใจกับสภาพธรรมชาติของตนเอง และไม่จำเป็นต้องแต่งเติมภาพลักษณ์เพื่อใคร
นักแสดงและนักร้องชาวไต้หวันรายนี้เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้พำนักอยู่ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน และรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นจากสภาพแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ำ และแสงแดด พร้อมเล่าว่าตนมีวินัยออกไปรับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำ
ท้ายที่สุด เคน จู ยืนยันว่าเขายอมรับตัวเองในทุกช่วงวัย และขอให้แฟน ๆ ไม่ต้องกังวลกับรูปลักษณ์ภายนอก เพราะเขากำลังใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุขในแบบที่เป็นอยู่