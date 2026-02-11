The Mummy 4 เคาะฉายพฤษภาคม 2028 "เบรนแดน เฟรเซอร์ – เรเชล ไวส์" คืนจอ

ยูนิเวอร์แซลประกาศวันฉายภาคใหม่อย่างเป็นทางการ ดึงสองนักแสดงนำดั้งเดิมกลับมารับบทริกและเอเวลินอีกครั้ง ปลุกแฟรนไชส์มูลค่าพันล้านดอลลาร์ให้แฟนรุ่นเก่าหวนคิดถึง
ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส ประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการของภาพยนตร์ภาคต่อ “The Mummy 4” โดยวางกำหนดเข้าฉายในวงกว้างวันที่ 19 พฤษภาคม 2028 พร้อมการกลับมาของสองนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ เบรนแดน เฟรเซอร์ และเรเชล ไวส์ ที่จะรับบท ริก โอคอนเนลล์ และเอเวลิน โอคอนเนลล์ อีกครั้ง สร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ หลังไวส์ไม่ได้ร่วมแสดงในภาคปี 2008
ภาพยนตร์ภาคใหม่นี้ได้ แมตต์ เบตติเนลลี-โอลพิน และไทเลอร์ กิลเลตต์ จากทีมผู้กำกับ Radio Silence มารับหน้าที่กำกับ จากบทภาพยนตร์ของ เดวิด ค็อกเกอชอลล์ โดยรายละเอียดเนื้อเรื่องยังถูกเก็บเป็นความลับ ขณะที่ ฌอน แดเนียล โปรดิวเซอร์หลักของแฟรนไชส์มูลค่ารวมกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ จะกลับมาดูแลการสร้างอีกครั้ง
แฟรนไชส์ “The Mummy” เริ่มต้นจากฉบับรีบูตปี 1999 และประสบความสำเร็จอย่างสูงต่อเนื่องในภาค “The Mummy Returns” ปี 2001 ก่อนจะมีภาค “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” ในปี 2008 และโปรเจกต์ Dark Universe ปี 2017 โดยการกลับมารวมตัวของเฟรเซอร์และไวส์ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการปลุกชีพแบรนด์ครั้งสำคัญของสตูดิโออีกครั้ง