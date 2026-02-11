xs
คำถามช็อกโลก! “ซี” สะกิด “เอมี่” เจอคำพูดสวนกลับ “จะเอาอีกเหรอ ไม่กลัวเขาตายเหรอ?”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พูดเลยว่ารายการ NowYou C-Amy ของ “ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์” และ “เอมี่ กลิ่นประทุม” คือฉีกทุกกฎความเป็นดารา อะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็น หรือเรื่องที่ไม่น่าจะได้ยิน ก็ได้ฟัง เฉกเช่นดาราทุกคนก็คือมนุษย์คนนึง หนึ่งในอีพีที่ดูแล้วขำตามกันไป ep.218 ที่ได้แขกรับเชิญคือ “ลิลลี่ อินทนนท์” มาร่วมรายการ แต่ตอนหลังสลับหน้าที่กันเป็นพิธีกร โดยให้ “ซี-เอมี่” มาเป็นแขกรับเชิญ เจอคำถามยอดฮิตสำหรับคู่รักดาราคู่นี้ว่า “จริงหรือไม่? ที่เอมี่ไม่ให้ซีแตะตัว”

ซี : ตอนนี้ข้อมือกูแข็งแรงมาก (หัวเราะ) ข้างนี้เมื่อยปุ๊บ ข้างซ้ายต่อได้เลย ปกติถนัดแค่ขวา ตอนนี้ถนัดซ้ายแล้ว

เอมี่ : ขอพูดในรายการนี้ คนมันจะเอา มึงจะมาอะไร

ซี : เวลาคนเรามันจะมีอะไรกัน มันก็ต้องมีแบบเออ…

เอมี่ : อย่าเยอะได้เปล่า อย่าเยอะ

ซี : ลองดูสิ (ทำท่าถกเสื้อ) อันนี้มันตลก มันทำตลก มันดูไม่จริง เพราะเรากำลังจริงจัง และมีอยู่ครั้งหนึ่ง เคยจะเอาอยู่แล้ว แต่หันหน้ามาแบบจริงจัง แล้วบอกว่า เนี่ยหัวใจเขาเต้นแรงขนาดนี้ ยังจะเอาอีกเหรอ ไม่กลัวเขาตายหรอ

เอมี่ : มันก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว ก็แบบมันไม่สามารถ คือตอนนั้นคนมันเมามาก นึกออกไหม เมาแล้วหัวใจมันจะเป็นอย่างงี้

ซี : มันเป็นความแพนิก ที่กลัวว่าผัว จะเxด ตาย นึกออกเปล่า (หัวเราะ) คือมันใช่หรอ และหน้าตาแม่xโคตรจริงจัง

เอมี่ : คือไม่ถามสักคำเลยเหรอ ว่ากูโอเคหรือเปล่า จะเอาอย่างเดียวเลย เราก็คือหายใจไม่ออก คือมันร้อน มันเหงื่อแตก

ซี : ใครจะไปรู้ มันหายใจแรง เราก็นึกว่าเมียจะโอเคกับเรา ใครจะไปคิดว่าเมียกูหัวใจจะวาย (หัวเราะ) และเราก็จับเขายกมือสองข้าง มันก็พูดกลับมาว่าหัวใจเขาเต้นแรงขนาดเนี่ย ไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอ (หัวเราะ) กูก็แบบ ห๊ะ! อะไรวะเนี่ย ซึ่งพอเขาพูดขนาดนี้ เราก็พลิกตัวไปอีกข้างหนึ่ง ส่วนอีนี่นอนด้วยความรู้สึกผิด แล้วก็พูดว่า แมนนี่ ทำให้เขารู้สึกผิดอีกแล้ว อ่ะมามามา (หัวเราะ)









