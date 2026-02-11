V Square Clinic (วี สแควร์ คลินิก) ตอบรับกระแส “แต่งไทย ใส่ยีนส์” ฟีเวอร์ ! เดินหน้าสร้างพลัง Soft Power ขับเคลื่อนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ร่วมส่งเสริมและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยบทใหม่สู่สายตาชาวโลก V Square Clinic (วี สแควร์ คลินิก) คลินิกเสริมความงามชั้นนำของไทย ภายใต้แนวคิด “V Square Where Confidence Begins” ร่วมกับ TPN GLOBAL (ทีพีเอ็น โกลบอล) และกองประกวดนางสาวไทย 2569 จัดงาน“The Reflection of Siam Beauty by V Square Clinic” สร้างพลัง Soft Power สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย ผสานจิตวิญญาณความเชื่อมั่นและความสง่างามของ 40 ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี 2569 จากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ในธีม “แต่งไทย ใส่ยีนส์” พรีเซนต์ชุดไทยและผ้าท้องถิ่น สะท้อนความงดงามและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย พร้อมล่องเรือสัมผัสความงดงามตราตรึงของเส้นขอบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีฉากหลังเป็นพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บันทึกโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย
โดย ฐปนา กล้าตลุมบอน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ วี สแควร์ คลินิก กล่าวว่า V Square Clinic “ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานวันนี้ เรามีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการท่องเที่ยวไทยและ Soft Power ด้านวัฒนธรรมประจำถิ่นที่หลากหลาย โดยร่วมกับ TPN GLOBAL และกองประกวดนางสาวไทย 2569 เปิดเวทีให้สาวงามแต่ละจังหวัดถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อมั่นที่สะท้อนคุณค่าจากความภาคภูมิใจในบ้านเกิด สู่สายตาคนไทยและนานาชาติอย่างสร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อน “Bangkok City of Beauty” ความงามที่ทรงพลัง ส่งต่อเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและความน่าหลงใหลของประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้เรายังสานต่อแนวคิด “V Square Where Confidence Begins”การให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นอันทรงคุณค่า ความจริงใจ และความยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 11 ปีที่ผ่านมา V Square Clinic เราเติบโตจากความเชื่อเรียบง่ายว่า “ความงามที่ดี ต้องเริ่มจากความปลอดภัย ความจริงใจ และความสบายใจของคนไข้” จนกลายเป็น “ความเชื่อใจ” ที่ลูกค้าจำนวนมากเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งนี้ V Square Clinic ยึดหลักการดูแลแบบตรงไปตรงมา ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล แจ้งรายละเอียดและราคาอย่างชัดเจน ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง และให้คำแนะนำตามความเหมาะสม โดยไม่เสนอเกินความจำเป็น ทำให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างสบายใจและมั่นใจในผลลัพธ์
ขณะที่ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด เผยว่า TPN GLOBAL และกองประกวดนางสาวไทย 2569 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างงานใหญ่ระดับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตอบรับเทรนด์กระแสแฟชั่นผสานความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์ พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่านมุมมองใหม่ ด้วยการสนับสนุนจาก ผู้นำคลินิกเสริมความงามของไทย V Square Clinic ร่วมกันเนรมิตกิจกรรมพิเศษบน Grand Pearl Dinner Cruise ล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี 2569 รวมพลังสร้าง Soft Power อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Amazing Thailand ส่งสัญญาณเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก บินลัดฟ้าเดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่าในประเทศไทย
สำหรับไฮไลท์ของงานคือโชว์สุดพิเศษ Runway Battle on the River เวทีเดินแบบจับคู่ประชัน Performance อันทรงพลังบนรันเวย์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพรีเซนต์ชุดไทยและผ้าท้องถิ่นจากแต่ละจังหวัด สะท้อนความงดงามและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ปิดท้ายด้วยช่วง Speech “เสียงจากบ้านเกิด” โดยมีเหล่าสาวงามเป็นตัวแทนถ่ายทอดเสน่ห์ อัตลักษณ์ และเรื่องราวของบ้านเกิดอย่างจริงใจ สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยในมุมมองร่วมสมัย สร้างความประทับใจและเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ
