“ดร.พท.ณิชชารีย์” ปักธง สมุนไพรไทย ฟีเวอร์ในเมียนมา

สมุนไพรไทยคึกคัก บุกตลาดเมียนมา นักธุรกิจไทย-เมียนมา จับมือเป็นคู่ค้า ดันยอดขายสมุนไพรไทย เติบโตในตลาดเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดสุขภาพความงามที่เติบโตมากที่สุดในอาเซียน
ดร.พท.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ แพทย์แผนไทยและนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร่วมงาน HEALTH & BEAUTY FAIR 2026 I Yangon Convention Centre (YCC) ประเทศเมียนมา ภายในงานมีการออกบูธผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน สุขภาพ ความงาม สปา อาหารเสริม คลินิก และโรงงานผลิตเครื่องสำอางอาหารเสริม รวมทั้งหมด 126 บูธ นับเป็นการจัดงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทยดี OEM ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา
การจัดงานครั้งนี้ได้รับกระแสตอบเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจผู้ประกอบการเมียนมา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปต่างมาเดินจับจ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างคึกคัก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีดารานักแสดงอินฟูลเอนเซอร์ชื่อดังเมียนมา มาร่วมงานมากมาย อาทิ MissAye Chan Maung , Miss Wa Lone Lay Nick Name Apple , Miss Emerald Nyein , Ms. Phyo Pa Pa Aung
ดร.พท.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ แพทย์แผนไทยและนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย ก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เมื่อปลายปี 2568 ผู้ประกอบการไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยก็ได้มาออกบูธจัดงาน เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชาวเมียนมา ทั้งในส่วนที่เป็นผู้บริโภคและนักธุรกิจ ในปีนี้จึงได้มีการมาจัดงานเปิดบูธอีกครั้ง ชาวเมียนมาชื่นชอบผลิตภัณฑ์ประเทศไทยมาก ในย่างกุ้งตลาดสุขภาพและความงามโตเร็วที่สุดในอาเซียน และมีความต้องการผลิตภัณฑ์ไทยสูง จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทย
ด้านคุณธนกร สังขรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตติ้งไดอ๊อกไซด์ จำกัด ผู้จัดงานกล่าวว่า ประเทศเมียนมานิยมสินค้าไทย และมีความเชื่อมั่นสูงสุด เพราะผลิตภัณฑ์ของไทย มีมาตรฐานดี ปลอดภัย คุณภาพสูง ผลลัพธ์ชัดเจน
ในงานนี้ทำให้ผู้นำเข้า นักลงทุน ตัวแทนจำหน่ายตรง ผู้บริโภค ได้มาเจอกัน Business Matching ทั้ง B2B (Business-to-Business) และ B2C (Business-to-Consumer) ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการเจอกัน และ ผู้ประกอบการกับผู้บริโภค ได้มา Matching กัน
ภายในงานมีกิจกรรมจัดเต็ม Health & Beauty Fashion Show,Live Demo + Product Trial,Skin Analysis / Wellness Screening, Influencer รีวิวสด , Expert Talk & Panel Discussion และเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า B2B โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการ คู่ค้าระดับ B2B ซึ่งผู้ประกอบการเมียนมาหลายรายกำลังวางแผนขยายไลน์สินค้าใหม่ต้นปี งานนี้เปิดโอกาสให้เจอคู่ค้าใหม่ที่กำลังมองหาแบรนด์นำเข้า ทำให้การเจรจาต่อยอดเปิดดีลเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในการจัดงานครั้งนี้ คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยยาดม ทศกันฐ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สมุนไพรไทยที่แปรรูปเป็นสินค้า จึงทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สะอาด หอมนาน มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน และ 10 ผลิตภัณฑ์ไทยที่ขายดีต่างประเทศ อาทิ ผลไม้อบแห้ง , น้ำมันสำเร็จรูป
ยาดม , ยาหม่อง , ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว , พริกแกงสำเร็จรูป , ผงชาไทยสำเร็จรูปผลไม้สด , เฟอร์นิเจอร์ไม้ และผ้าไหมไทย
กล่าวได้ว่า คู่ค้า B2B จะเต็มใจเข้าร่วมงานมากกว่าปกติ เพราะเป็นจังหวะเตรียมแผนธุรกิจใหม่ทั้งปี ทำให้ผู้แสดงสินค้าจากไทยมีโอกาสเจอคู่ค้าที่ประเทศเมียนมา ปีนี้สมุนไพรไทยมาแรง สินค้าส่งออกของไทยไม่ได้แค่สร้างยอดขาย แต่ยังช่วย เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิต ของคนไทยออกไปด้วย นับว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบ