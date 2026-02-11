“โจอี้ ภูวศิษฐ์” เปิดโหมดคลั่งแฟน ผมไม่มีวันทำให้เขาเสียใจ ลั่นเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ ไม่เคยเจอใครดูแลดีอย่างนี้

“โจอี้ ภูวศิษฐ์” ประเดิมพระเอกป้ายแดงใน “สัปเหร่อ2” ยอมรับเหนื่อยจนต้องพักการแสดง พร้อมเปิดโหมดคลั่งรักแฟน จะไม่ทำให้เสียใจ ลั่นตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ ไม่เคยเจอใครดูแลดีอย่างนี้ โชคดีที่สุดได้เจอแฟนคนนี้ ยกเป็นที่หนึ่งคนเดียวในใจ
ได้ชิมลางเป็นพระเอกมือใหม่ป้ายแดง ในภาพยนตร์เรื่อง “สัปเหร่อ2” งานนี้ทำเอา “โจอี้ ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ” นักร้องชื่อดังเผยว่าตื่นเต้นจนเก็บทรงไม่อยู่ ก่อนโชว์หวานถึงแฟนสาว “เจน เนลินญาน์ อภินารานิธิวงศ์” หรือ “เจน เจติยา” ทำคนโสดตายเรียบ
“เอาจริงๆ ตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นกับตัวเอง แล้วก็ตื่นเต้นเวลาคนเห็นเราด้วย เพราะเราก็ยังไม่เห็นตัวเองในหนัง ก็เลยอยากเห็นตัวเองในหนังเหมือนกัน ตื่นเต้นมาก ไม่แพ้พี่ต้องเต (ธิติ ศรีนวล) เลยครับ แต่ก็ต้องฝากแฟน ๆ เข้าไปเชียร์กันเยอะๆ นะครับ ไม่ใช่แค่เชียร์โจอี้ ภูวศิษฐ์ เชียร์ทั้งพี่อุ้ม หรือนักแสดงคนอื่นในจักรวาลไทบ้าน ทุกคนทำงานหนักและเต็มที่มาก ใช้พลังงานเยอะมากครับ”
ทุ่มสุดตัว จนกลัวร่างกายไม่ไหว ขอพักใจ อยากกลับมาทำเพลง
“เราเป็นมือใหม่ ผมใช้พลังงานและความสามารถทั้งหมดที่มีใส่ลงไป เพราะเราไม่เคยเล่น มันเลยใช้พลังงานเยอะ เลยคิดว่าเรื่องนี้เอาให้เต็มที่ เพื่อให้มันก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเอง เลยรู้สึกว่าการแสดงของปีนี้ขอพักไว้ก่อน เพราะต้องเตรียมอัลบั้มใหม่ และจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย มันไม่เชิงยมครับ แต่มันใช้อารมณ์อิโมชั่นเยอะ พอไปสุดมันใช้พลังจิตเยอะ เลยกลัวร่างกายไม่ไหว คือผมชอบนะการแสดง แต่กลัวตัวเองไม่มีเวลาทำเพลง เลยขอพักก่อนครับ”
ติดคาแรกเตอร์กลับบ้าน แต่พอได้เล่นคอนเสิร์ตมันก็หายไปเอง
“พอเล่นเสร็จ ผมก็ยังค้างอยู่ในตัวละครนั้น แต่พอไปเล่นคอนเสิร์ต มันก็หายไปเอง แฟนก็ช่วยครับ ช่วยต่อบทให้ บทประมาณว่า ที่รัก มานี่สิ ขอหอมแก้มหน่อย ในหนังมีหรือเปล่าไม่รู้ แต่ผมแถมให้ (หัวเราะ)”
โชคดีได้เจอ “เจน” แฟนคนนี้ดูแลดีมาก
“ผมเป็นคนจริงใจครับ รักใครรักจริง ถ้าได้รักใครแล้วก็จบแค่คนนั้นเลยครับ (แปลว่าจะแต่งแล้วเหรอ?) ยังครับ ยังไม่มีเงินเลย ขอเงินหน่อย (หัวเราะ) ไม่เคยมีทะเลาะกันครับ ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมา เขาดูแลผมดีมากๆ ผมไม่มีที่จะทำให้เขาเสียใจ เพราะเขาดูแลผมดี เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ เขาดูแลเราดีมาก เราอยากให้เกียรติเขา อยากให้เขาเต็มร้อย ยังไงก็อยู่ตรงนี้ ในหัวใจครับ ก็ไม่เชิงหวานหรอกครับ อยู่ด้วยกันก็ความรักเราเป็นแบบวัยใสวัยรุ่น
ไม่เชิงเขาจัดการให้ทุกอย่าง อย่างผมเป็นเด็กบ้านนอก ไปยุโรป ไปญี่ปุ่น ถ้าผมไปคนเดียวผมก็หลง แต่เขาเก่งภาษา เขาทำ VLOG ทำอะไร เขาก็ช่วยพาเราไปในที่ที่ไม่เคยไป บางเรื่องที่เขาบอกแล้วผมดื้อ ผมก็ยอม เพราะเขาดูแลเรามาตลอด ไม่เชิงเกรงใจครับ แต่ให้เกียรติ ที่เขารักเรา ดูแลเรา เขาดูแลทุกอย่าง ทาครีมให้ เวลาผมไปวิ่งออกกำลังกาย เขาก็ปั่นจักรยานตาม ทำอะไรเขาซัปพอร์ตทุกอย่าง ผมถือว่าโชคดีที่เจอแฟนคนนี้ครับ”
ยกเป็นอันดับหนึ่งคนเดียวในใจ
“ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นไงนะครับ แต่ ณ วินาทีนี้ ทุกวันนี้ เขายังเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นคนเดียวในใจผมครับ”