xs
xsm
sm
md
lg

“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอา “เป็กกี้ ศรีธัญญา” ขึ้นกับของขึ้นแรง เพราะอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำบุญที่ฮ่องกง แต่กลับต้องมาหงุดหงิดหัวใจเพราะเจอชาวเน็ตเข้ามาถล่มคอมเมนต์ในรูปที่ตนถ่ายรูปกับต้นส้มหน้าวัด งานนี้เป็กกี้ถึงขั้นขอสาปแช่งให้พวกที่มาด่าตนวายป่วง ชีวิตไม่มีความเจริญสาธุ ลั่นอุบาทว์ชาติชั่วจริงๆ เลิกเหอะความคิดแบบนี้

“อีส้มสมหวัง…. สาธุ หลังจากลงรูปมา 2 ชั่วโมงในเพจโดนด่าฉ่ำ ประเทศไทยเป็นอะไรเอ่ย โพสต์รูปนี้แป๊บเดียวโดนด่าเพียบ มึงคะ มาไหว้พระค่ะ แล้วต้นส้มมันอยู่หน้าพระ แล้วลูกมันดกเท่านั้น ประเทศไทยมีเรื่องเดียวรึไง ฉันอยู่ต่างประเทศค่ะอย่าโยงเนาะ เชี้ยจริงๆ น่ารำคาญ ทำบุญจะได้บาปแล้วเนี่ย ประเทศนี้เป็นอะไรถ่ายรูปส้มแล้วเป็นบาป ตลก โมโห แล้วคือเป็กแม่xเลือกพี่เต้ อยากเลี้ยงไดโนเสาร์ เอออออ

ถ้ารูปส้ม🍊ที่ข้าพเจ้าลงก่อนหน้านี้ ถ้าข้าพเจ้ามีเจตนาเกี่ยวข้องกับการเมืองขอให้มีอันเป็นไป แต่!!ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้รวมเกี่ยวกับการเมืองแล้วคนเข้ามาคอมเม้นต์ด่าข้าพเจ้าขอให้วายป่วง ชีวิตไม่มีความเจริญสาธุ แล้วอยู่ในช่วงถือศีล บุญแรงบาปแรง

สาป…. 🙏🏻 เลอะเทอะดีนัก หมายเหตุ นี่คือประเทศประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชอบ และจะเลือกใครก็ได้ แล้วเป็นอะไรมาไล่ด่าคนที่เขาไม่เลือกเหมือนเรา เอาใหม่ ปลูกฝังการเกลียดกันทำไม?? ใครโกง ใครไม่โปร่งใส ก็ช่วยกันตรวจสอบ ไม่ใช่มาล่าแม่มด มึงไม่ชอบแบบที่กูเลือกมึงคือคนบาป อุบาทว์ชาติชั่วจริงๆ เลิกเหอะ ยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องรักกันแล้วค่ะ!! หยุด เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังได้แล้วพอก่อน”










“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้
“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้
“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้
“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้
“เป็กกี้ ศรีธัญญา” แช่งคนถล่มด่าโพสต์รูปส้มโยงการเมืองขอให้วายป่วง ลั่นอุบาทว์ชาติชั่ว เลิกเถอะความคิดแบบนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น