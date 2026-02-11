สยาม ทาคาชิมายะ จัดแคมเปญ “HAPPY CHINESE NEW YEAR 2026” แจกคูปองอั่งเปาสุดฟิน ตั้งแต่วันนี้ –1 มี.ค. 69 ณ ไอคอนสยาม

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม เดินหน้าสร้างสีสันฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ จับมือพันธมิตร บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ ONESIAM SuperApp จัดแคมเปญ “SIAM TAKASHIMAYA HAPPY CHINESE NEW YEAR 2026” ภายใต้คอนเซปต์ “ฉลองตรุษจีนมั่งคั่ง ด้วยพลังอาชามหามงคล” ล่าสุดจัดโปรโมชั่นโค้งสุดท้ายคืนกำไรให้นักช้อปด้วยคูปองอั่งเปามหามงคล มุ่งสร้างบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคักต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับความเฮงให้สมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ ทุกชั้นทุกแผนก จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้
มร. อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับเทศกาลตรุษจีนในปี 2569 นี้ ซึ่งตรงกับปีอาชามหามงคล สยาม ทาคาชิมายะ มีความตั้งใจที่จะส่งมอบความสุขและความมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกท่าน ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เข้มข้นและโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในรายการนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ และ ONESIAM SuperApp เราเชื่อมั่นว่าด้วยบรรยากาศการตกแต่งห้างฯ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ จะช่วยดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมผสานกลิ่นอายมงคลของเทศกาลตรุษจีนได้อย่างลงตัว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้าง Traffic และกระตุ้นยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี”
อั่งเปาจัดให้! แจกคูปองฟินๆ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.พ. 69 รับความมั่งคั่งด้วยคูปองอั่งเปามหามงคลมูลค่ารวม 400 บาทเมื่อช้อป 3,000 บาท ผ่านทาง LINE SIAM Takashimaya เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช้อปสนุกต่อเนื่อง ประกอบด้วยคูปองส่วนลด 100 บาท จำนวน 4 ใบ สำหรับใช้ซื้อสินค้าในแผนกต่างๆ (เมื่อช้อปขั้นต่ำ 500 บาท/จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) อาทิ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากญี่ปุ่น Exclusive Fashion Brandsเช่น Ball & Chain, SNIDEL, Mila Owen, แผนก Beauty & Lingerie รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมี่ยมในโซน Rose Dining สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp รับเพิ่ม Starbuck E-Coupon 100 บาท เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
พิเศษ!! สมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ ช้อปครบตามเงื่อนไขรับ E - Coupon ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 69
ช้อปครบ 4,000 บาท รับ E-Coupon 200 บาท(สำหรับใช้ขั้นต่ำ 400 บาท) และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
ช้อปครบ 15,000 บาท รับ E-Coupon 1,000 บาท(สำหรับใช้ขั้นต่ำ 2,000 บาท) และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 600 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
ช้อปครบ 40,000 บาท รับ E-Coupon 3,500 บาท(สำหรับใช้ขั้นต่ำ 7,000 บาท) และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
ช้อปครบ 65,000 บาท รับ E-Coupon 6,500 บาท(สำหรับใช้ขั้นต่ำ 13,000 บาท) และรับบัตรกำนัลเพิ่ม 3,800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ
ช้อปครบ 100,000 บาท รับ E-Coupon 12,000 บาท(สำหรับใช้ขั้นต่ำ 24,000 บาท)
ชิมช้อปรับความหวานชื่นและโชคลาภตลอดปีมะเมียตั้งแต่วันนี้ - 24 ก.พ.69 ด้วยเมนูอาหารและขนมมงคลที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจาก 6 ร้านดัง เพื่อมอบเป็นของขวัญหรือทานเพื่อเสริมสิริมงคล อาทิ ร้าน Kyo Roll En สัมผัสความเฮงกับ Emperor Orange Roll โรลส้มมหามงคลจากส้ม 3 สายพันธุ์ และ "ก้อนทองคำ" ที่ทานได้จริง ร้าน Bakeryhut นำเสนอ "ขนมส้มแมนดาริน" ไส้พรีเมียม เป็นขนมที่มีความหมายเป็นมงคล ร้าน Bao Soho ซาลาเปาโฮมเมดแป้งนุ่ม จัดเซตตรุษจีนโซโห 8 ลูก ครบทั้งไส้คาวและไส้หวานสไตล์ญี่ปุ่น ร้าน Gokjai (กอกใจ) ต้นตำรับเปี๊ยะมงคล จัดชุดไหว้และเซตของขวัญมงคล พร้อมโปรโมชั่นรับฟรีถุงผ้าแคนวาส เมื่อช้อปครบ 800 บาท ร้าน Wanaree: ฉลองความมั่งคั่งด้วย "อุเมะมาลา" วุ้นกรอบรสส้มยูสุในรูปทรง "ก้อนทองหยวนเป่า" สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ร้าน Very Orange ส่งต่อความโชคดีด้วยกล่องของขวัญส้มแมนดารินไต้หวันสีทองอร่าม พร้อมรับฟรีซองอั่งเปาเมื่อซื้อชุดของขวัญ
มาช้อปรับโชคกับไอเทมเสริมมงคลและความโชคดี พร้อมเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีกับโปรโมชั่น “SIAM TAKASHIMAYA HAPPY CHINESE NEW YEAR 2026” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2569 ที่สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: SIAM Takashimaya