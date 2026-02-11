ไอคอนสยามเนรมิตแลนด์มาร์กตรุษจีน 2569 ‘ถักสานความรุ่งโรจน์’ ประติมากรรมม้ามงคล หัตถศิลป์ไทยผสานวัฒนธรรมจีนผ่านผลงานรักษ์โลกโดย กรกต อารมย์ดี

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเชิดชูหัตถศิลป์ไทยสู่สายตาชาวโลก ชวนสัมผัสความอัศจรรย์ฉลองเทศกาลตรุษจีน กับประติมากรรมระดับมาสเตอร์พีซที่หลอมรวมความเชื่อจีนเข้ากับหัตถศิลป์ไทยอย่างสมบูรณ์ ภายใต้แนวคิด "Weaving Prosperity" ถักสานความรุ่งโรจน์ ผลงานโดย กรกต อารมย์ดี ศิลปินไทยเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมาย ผู้พลิกฟื้นภาพวาด 2 มิติบนหน้ากระดาษ ให้กลับมีชีวิตในรูปแบบประติมากรรม 3 มิติขนาดยักษ์ เนรมิต ‘ม้วนภาพวาดอวยพรอันล้ำค่า’ สัญลักษณ์ของขวัญชั้นสูงในวัฒนธรรมจีน ให้พวยพุ่งออกมาเป็นสัญลักษณ์มงคลแห่งชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมาย โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2569
โดยผลงานชิ้นเอก ‘ม้วนภาพวาดอวยพรอันล้ำค่า’ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสัญลักษณ์มงคลที่มอบพลังความโชคดีให้แก่ผู้มาเยือน ประกอบด้วย ‘กองทัพม้ามงคลทั้ง 8 ตัว’ สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จจากทั้ง 8 ทิศ และเลข 8 ที่สื่อถึงความร่ำรวย (ฟาไฉ) ทะยานอย่างปราดเปรียวเคียงคู่ไปกับ ‘นกกระเรียน’ ที่นำพาความสุขและอายุยืนยาว ล่องลอยท่ามกลาง ‘เมฆมงคล’ (เสียงอวิ๋น) สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ และ ‘ต้นสนพันปี’ ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งมั่นคง โดยสิ่งมงคลทั้งหมดนี้ถูกจัดวางอย่างวิจิตรเพื่อส่งมอบคำอวยพรที่เปี่ยมด้วยพลังในทุกมิติให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก
นอกจากความสง่างามที่ผู้ชมจะได้สัมผัสจากงานประติมากรรมอันวิจิตรนี้ ความโดดเด่นและคุณค่าที่สำคัญของผลงานตกแต่งเทศกาลตรุษจีนของไอคอนสยามในปีนี้ คือการถ่ายทอดความงดงามตามพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านปรัชญาความยั่งยืน (Sustainability) ที่ศิลปินผู้สร้างได้หยิบยกวัสดุพื้นถิ่นและชุบชีวิตวัสดุเหลือใช้ (Upcycling) มาสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ อาทิ การนำอวนประมงเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาหุ้มโครงสร้างไม้ไผ่ ผสมผสานกับฟางข้าวจนเกิดเป็นพื้นผิวงานศิลปะที่มีมิติอ่อนช้อยประดุจงานพู่กันจีน ซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผลงานนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือชุมชนทั่วประเทศ ทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ มหาสารคาม ปทุมธานี และเพชรบุรี ที่นำทักษะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยมารังสรรค์เป็นผลงานให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชื่นชม
กรกต อารมย์ดี นักสร้างสรรค์คนไทยเจ้าของผลงาน ได้นิยามถึงความตั้งใจในงานชิ้นนี้ว่า “การทำงานร่วมกับทีมช่างพื้นถิ่นและการใช้วัสดุที่อยู่รอบตัวมาสร้างสรรค์ คือหัวใจสำคัญที่ผมอยากส่งต่อแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคน สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการเปลี่ยนวัสดุภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ให้กลายเป็นศิลปะที่สร้างโอกาส สร้างรายได้ และความภาคภูมิใจกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืนอย่างแท้จริง”
การร่วมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจของไอคอนสยามในการเชิดชูศิลปินไทย พร้อมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก และส่งต่อรายได้กลับคืนสู่ช่างฝีมือในชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมก้าวเข้าสู่ปีม้าด้วยความเป็นสิริมงคล พร้อมชื่นชมความประณีตของหัตถศิลป์ไทยที่ผสานจิตวิญญาณจีนได้อย่างสง่างาม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค และพื้นที่ภายในไอคอนสยาม ตลอดเทศกาลตรุษจีนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook: ICONSIAM