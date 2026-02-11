รวยฉ่ำ “เจนนี่ BlackPink” ควักเงิดสดกว่าสี่ร้อยล้านซื้อตึกใจกลางเมือง

ปังสุดๆสำหรับ “เจนนี คิม” หรือ “เจนนี BlackPink” ที่ล่าสุดมีรายงานว่าเธอควักเงินสดสองหมื่นล้านวอนซื้อตึกในเขตยงซาน กรุงโซล กลายเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่สวยและรวยมาก
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ตามรายงานของ Korea Economic TV และแหล่งข่าวจากภาคการธนาคารเพื่อการลงทุน (IB) และภาคอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า เจนนี ได้ซื้ออาคารแห่งหนึ่งในย่านดงบิงโกดง เขตยงซาน ใกล้กับพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่ฮันนัม กรุงโซล เกาหลีใต้ การซื้อขายเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน พ.ค. ปีที่แล้ว และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา
ที่น่าสังเกตคือ บันทึกการจดทะเบียนแสดงให้เห็นว่าไม่มีการจำนองหรือใช้หลักประกันใด ๆ ผูกติดอยู่กับทรัพย์สิน ทำให้คนในวงการเชื่อว่าการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเธอใช้เงินสดซื้อทั้งหมด
อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี 1970 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของดงบิงโกดง ซึ่งเป็นย่านที่มีสถานทูตต่างประเทศตั้งอยู่จำนวนมาก ปัจจุบันอาคารนี้ใช้เป็นสถานทูตอิรักประจำเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 595 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 551.08 ตารางเมตร ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ไปจนถึงชั้นเหนือพื้นดิน 2 ชั้น ราคาโดยประมาณต่อหนึ่งพยองอยู่ที่ประมาณ 111 ล้านวอน ( 2.4 ล้านบาท )
พื้นที่ดงบิงโกดงกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตพัฒนาสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเมืองใหม่ฮันนัมและโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะยงซานที่กำลังดำเนินการอยู่ พื้นที่ใกล้เคียง เช่น เขตฮันนัม 5 เป็นที่ตั้งเดิมของกองขนส่งกองทัพบกสหรัฐฯ ที่ตั้งของกองบัญชาการสหประชาชาติ และโครงการพัฒนาค่ายคิมที่วางแผนไว้ ทั้งหมดล้วนเป็นพื้นที่ทางทหารของสหรัฐฯ ที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นโครงการที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ระดับหรู
นอกเหนือจากอาชีพศิลปินแล้ว เจนนี มักได้รับคำชมจากการสร้างชื่อเสียงในฐานะนักลงทุนที่ชาญฉลาดมาโดยตลอด ในปี 2023 มีรายงานว่าเธอซื้อวิลล่าหรูในย่าน UN Village ในราคา 5 พันล้านวอน ( 107 ล้านบาท ) โดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด และเมื่อไม่นานมานี้ เธอยังได้เช่าอาคารใหม่ทั้งหลังในย่านฮันนัมดงเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทเอเจนซี่ของเธอเอง Odd Atelier (OA) โดยมีค่าเช่ารายเดือนสูงกว่า 60 ล้านวอน ( 1.3 ล้านบาท )
เรียกได้ว่าตอนนี้ เจนนี ยังคงรักษาชื่อเสียงและอิทธิพลของเธอเองในวงการเพลงเค-ป็อปและระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่มจากวง BlackPink ผนวกรวมกับชื่อเสียงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างดุดันของเธอก็ยิ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนดังที่ "อายุน้อยร้อยล้านพันล้าน" เป็นการเน้นย้ำถึงอิทธิพลของเธอที่นอกเหนือไปจากวงการบันเทิงอีกด้วย