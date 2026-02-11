เทศกาลคาร์นิวัลเริ่มแล้ว! กับงาน M-LIVE FOOD MARKET BY MARRIOTT BONVOY เตรียมมาสัมผัสเทศกาลคาร์นิวัลแห่งรสชาติอันมีสีสันกลางกรุงเทพฯ เดือนกุมภาพันธ์นี้!

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 11 กุมภาพันธ์ 2569 – ถึงเวลายกขบวนความสนุกเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ! Marriott Bonvoy แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวและพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ในเครือ Marriott International ขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นแขกของโรงแรม ผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากจากนานาประเทศ ร่วมงาน M-Live Food Market by Marriott Bonvoy งานเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ที่รวมความอร่อยและความสนุกไว้ครบครัน
งานนี้จะจัดขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โรงแรมม็อกซี่ แบงค็อก ราชประสงค์ (Moxy Bangkok Ratchaprasong) โรงแรมแนวไลฟ์สไตล์สุดชิคที่เน้นบรรยากาศสนุกสนานใจกลางกรุงเทพฯ และดื่มด่ำไปกับงานที่เหนือความคาดหมาย สัมผัสหลากหลายมิติของอาหารสตรีทฟู้ดรสเด็ดและโชว์สุดตื่นตา เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ลานกลางแจ้งชั้น 9 ของโรงแรมจะเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของการแสดงคาร์นิวัลสุดตระการตาหลากหลายชุด ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม การโยนลูก ดูดวง เพ้นท์หน้า และอื่นๆ อีกมากมาย เพลิดเพลินด้วยดีเจเปิดเพลงสุดมันส์ พร้อมชมวิวกรุงเทพฯ ยามค่ำที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับ
M-Live Food Market งานเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ด้านอาหารของเครือ แมริออท บอนวอย ในประเทศไทย รวบรวมร้านอาหารสตรีทฟู้ดและฟู้ดคาร์ทหลากหลาย ทั้งอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารนานาชาติที่เย้ายวนใจ พร้อมเครื่องดื่มเย็นสดชื่นมากมาย เชฟฝีมือเยี่ยมจากโรงแรมในเครือกว่า 25 แห่งจะนำเสนอเมนูเด็ดจากทั่วโลก เช่น พาสต้ากุ้งแม่น้ำย่างสไตล์อิตาเลียน (Italian-style grilled river prawn pasta) จากโรงแรมม็อกซี่ กรุงเทพ ราชประสงค์ ทูน่าซูชิป๊อป (Tuna Sushi Pop) จากบาร์ใหม่ล่าสุด สาโท ซัง รูฟท็อป บาร์ (Sato San Rooftop Bar) ของโรงแรม แรปน้ำพริกอ่องโบโลเนสทำจากพืช (plant-based Bolognese nam prik ong wraps) จากโรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น ข้าวหน้าปลาดิบรวมพิเศษ (Seifu Kaisen Don Sushi) จากโรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ปอเปี๊ยะเป็ดย่าง (roasted duck spring rolls) จากโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เนื้อบริสเก็ตรมควันสไตล์อเมริกัน (American-style smoked beef brisket) จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ผัดไทยนาโช่สไตล์ไทยฟิวชัน (Thai-fusion Pad Thai nachos) จากโรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 และอีกหลากหลายเมนู
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบของหวานสามารถเลือกลิ้มรสของหวานไทยและนานาชาติแสนอร่อยที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น ชูโรสกับซอสช็อกโกแลต (churros with chocolate sauce) จากโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ บาร์ไอศกรีมแม็กนัมโฮมเมด (handcrafted magnum ice cream) จากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และบัวลอยน้ำกะทิดำ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ
งานนี้เปิดให้เข้าร่วมฟรี! และขอเชิญทุกท่านมาร่วมแต่งกายด้วยธีมคาร์นิวัลสีแดง ขาว และดำ หรือจะมาในแบบของคุณเองก็ได้ แล้วมาร่วมสนุกสนานไปกับอาหารสุดอร่อย ดนตรี และบรรยากาศสังสรรค์อันแสนคึกคัก
นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษจากพันธมิตร สมาชิก Club Marriott รับส่วนลด 10% สำหรับค่าสมาชิกแพ็กเกจระดับ Tier 2 และยังไม่หมดเพียงเท่านี้รับสิทธิประโยชน์จาก KTC สำหรับผู้ถือบัตร KTC สามารถใช้คะแนน KTC Forever แลกอาหารและเครื่องดื่มภายในงานได้แบบไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมรับเงินคืน 13% ทันทีจากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก
แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา เปิดเผยว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับการกลับมาของ M-Live Food Market ในกรุงเทพฯ อีกครั้ง งานนี้สะท้อนถึงพลังและความสนุกในแบบ แมริออท บอนวอย ที่เราต้องการมอบให้แก่ผู้คน พร้อมนำเสนอสุดยอดประสบการณ์อาหารจากโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ของเรา ทุกวัน ตลอดงาน ธีมคาร์นิวัลสอดคล้องลงตัวกับบรรยากาศสนุกสนานของแบรนด์ Moxy จึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกันที่ Moxy Bangkok Ratchaprasong ในเดือนพฤศจิกายนนี้”
M-Live Food Market by Marriott Bonvoy เทศกาลแห่งสีสัน รสชาติ และความมีชีวิตชีวาที่ไม่ควรพลาด! โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น. ของทุกวัน
หมายเหตุ: งานนี้เป็น cashless event ร้านค้าภายในงานไม่รับเงินสด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แมริออท บอนวอย และจองวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปในประเทศไทยได้ที่ www.marriott.com
โรงแรมที่เข้าร่วมงาน M-Live Food Market by Marriott Bonvoy ได้แก่
1. โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
2. โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท
3. โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
4. โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
5. คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท แบงค์คอก สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท
6. โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ
7. โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 20
8. โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22
9. โรงแรมจุบีลี เพรสทีจน์ รัชดาภิเษก
10. โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
11. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
12. โรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเลคชั่น
13. โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
14. โรงแรมม็อกซี่ แบงค็อก ราชประสงค์
15. โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
16. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
17. สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ- แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
18. โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ
19. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
22. โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
23. โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ
24. แมริออท เอ็กเซคคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ แบงคอก สุขุมวิท 50
24. แมริออท เอ็กเซคคิวทิฟ อพาร์ทเม้นท์ แบงคอก สุขุมวิท 101