"เพชรา เชาวราษฎร์" เผยโฉมวัย 84 ปี สวยเช้งกระเดะ ผ่าตัดดึงหน้าชุดใหญ่

กลับมาเผยโฉมกับสื่ออีกครั้ง "เพชรา เชาวราษฎร์" ในวัย 84 ปี นางเอกอมตะในตำนาน หลังจากที่ตัดสินใจแปลงโฉมผ่าตัดดึงหน้าเซ็ทใหญ่กับ "พญ.ดารินทร์ ม่วงไทย" ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (ว.27751) แห่ง The SiB Plastic Surgery เป็นผู้ดูแลใบหน้าอย่างละเอียด เป็นการผ่าตัดดึงหน้าชุดใหญ่ ดึงหน้า ดึงคอ พร้อมดูแลใบหน้าส่วนอื่นๆ อย่างละเอียด พร้อมใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เพื่อซ่อนแผลให้เรียบเนียน ดูสวย
การดูแลในวัยสูงอายุ ไม่สามารถใช้แนวคิดเดียวกับวัยหนุ่มสาว ทุกขั้นตอนต้องวางแผนเฉพาะบุคคล คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับวัยและบุคลิก
พญ.ดารินทร์ ม่วงไทย เผยว่า เป้าหมายของการดูแลครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การทำให้ดูอ่อนวัย แต่คือการทำให้ “ดูดีที่สุดในวัยนั้น” โดยยังคงความเป็น เพชรา เชาวราษฎร์ อย่างครบถ้วน กรณีของคุณเพชรา จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความงาม แต่เป็นตัวอย่างของการดูแลใบหน้า ที่ผสานทั้ง ศาสตร์ทางการแพทย์ และ ศิลป์แห่งความประณีต เพราะความงามในวัยนี้ ไม่ใช่แค่คำว่า “สวย” แต่คือความสง่างาม ที่มาพร้อมประสบการณ์ และศักดิ์ศรีของชีวิต
ส่วนด้านนางเอกในตำนานอย่างเพชรา เชาวราษฎร์ สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาแปลงโฉมอีกครั้ง เพราะผู้หญิงทุกคนอย่าหยุดสวย ต่อให้อายุมากแค่ไหนเราต้องดูดีที่สุด และสวยที่สุดจนกว่าจะจากโลกนี้ไป