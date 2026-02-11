“โบว์ เมลดา” หวานแบบประหยัดตามเศรษฐกิจ อยากให้ “อาเล็ก” เก็บเงินซื้อแหวนแต่งงาน ลั่นรีเควสไปแล้ว ไม่แพง

“โบว์ เมลดา” เผยล็อกคิวดินเนอร์วาเลนไทน์ “อาเล็ก ธีรเดช” ไว้แล้ว ของขวัญอาจจะไม่ต้อง เศรษฐกิจไม่ดีอยากให้แฟนหนุ่มเก็บเงินซื้อแหวนแต่งงานมากกว่า ลั่นรีเควสไปแล้ว ไม่แพง สมฐานะเป็นแฟนกับโบว์ เมลดา
ทำเอาฮือฮาเป็นไวรัสกับลุคใหม่ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” กับผมทรงสกินเฮดกร้าวใจสาวสุดๆ ด้านแฟนสาว “โบว์ เมลดา สุศรี” ชมเท่ดี เป็นอะไรใหม่ๆ
“เป็นแบบหลวงเตงเนอะ ดีค่ะ อย่างน้อยเปลี่ยนลุคออกมาแล้วคนแฮปปี้ ชอบในสิ่งที่เขาทำก็ดีใจ ก็เท่ดีนะ อะไรใหม่ๆ ช่วงแรกยังไม่ชิน จะรู้สึกว่าใครวะ ปกติเราจะเห็นเงาเขามีผม ตอนนี้กลมบล็อกเลย ชอบหมดที่เป็นเขา รักหมดที่เป็นเขา”
ผอมลงเพราะหันมาช่วยกันดูแลสุขภาพบวกมีงานที่เป็นตัวช่วย
“ดูแลกันทั้งคู่มากขึ้น มีสินค้าเข้าบ้างทีเป็นตัวช่วยเรา เขาพาไปกิน แต่อาหารที่ทานก็จะดีขึ้น ดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะพี่เล็กเองต้องผอมด้วย เพราะภาพยนตร์ที่เขาเล่น เป็นคนไม่มั่นใจ เป็นคนกินอาหารไม่ได้ ซึ่งเขาไม่แพ้ไงเขาชนะตลอด เราก็ลงมาประมาณนึงให้สุขภาพดีขึ้น มีคนชอบถามไงถ้าโบว์ผอมจะเป็นยังไง ทำให้ดูแล้วนะคะ”
วาเลนไทน์ปีนี้ล็อกคิวดินเนอร์ไว้แล้ว ไม่เรียกร้องอะไร เพราะอยากให้ “อาเล็ก” เก็บเงินไว้ซื้อแหวนแต่งงาน รีเควสไปแล้ว ไม่แพง
“ทำงาน รับงานก่อน เราอาจจะมีกินข้าวกันนิดหน่อย สีเล็บ อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยน อีกหลายปีเลยแหละ ปีนี้อาจจะไม่เยอะมาก เพราะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ เลยรู้สึกยังไม่กล้าที่จะรีเควสอะไรเยอะแล้วแต่พี่เขา ว่าจะให้อะไร แค่อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้ว
ปีนี้ไม่เอาอะไรก็ได้ เก็บเงินซื้อแหวนในอนาคตก็ได้ เราเรียกไม่แพง รีเควสไปแล้ว ถ้าจะแต่งกับโบว์ เมลดา ต้องเท่านี้ๆ ถ้าอยากให้ผู้ชายเดินเข้ามาถามว่าโบว์มีแฟนหรือยัง ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าขนาดต้องเท่าไหร่ ถ้าเล็กมากก็ต้องดูใกล้ๆ ถ้าใหญ่หน่อยก็ต้องดูไกลๆ อ๋อ โอเคมีแฟนแล้ว เม็ดใหญ่มากแบบนี้
วาเลนไทน์นี้ล็อกก็ล็อกคิวไว้ค่ะช่วงเย็น เจอกัน เพราะจริงๆ ทำงานกันก่อน อุ้ย ความลับแตกอีกแล้ว ทำงานเสร็จก็ไปกินข้าวกันต่อ ให้วันเขาหน่อยเพราะไม่ค่อยเจอกัน คิดถึงนะเตง
รู้กันอยู่แล้วเรื่องไซส์แหวน เพราะชอบซื้อจิวเวลรี่คู่ เป็นเพชรก็ได้พลอยก็ได้ ชอบอยู่แล้วที่เป็นเครื่องประดับ เขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบแบบไหนเพราะเราส่งให้เขาดูตลอด จะบอกว่าแบบนี้ก็สวยนะพี่ เป็นการโปรยทาง พี่เขาอ่านแล้วไม่ตอบบ้างก็มี แต่เราก็ส่งตลอดเราชอบ แค่รู้สึกว่าอันนี้เห็นแล้วมันสวยดี พี่ชอบแบบนี้ไหม มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาตรงกับเราหรือเปล่าก็ส่งไปๆ เผื่อจะมี เบบี๋ทรงนี้สวย จำไว้”