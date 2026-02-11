LOVEiS ปล่อยโปรเจกต์พิเศษ “BLUExTEN” พาทุกคนเริ่มต้นเดือน TENBLUEARY กับซิงเกิล “You Give Me Butterflies”

ต้อนรับการเริ่มต้นเดือนใหม่ เมื่อ LOVEiS Entertainment เปิดโปรเจคคอลแลปคู่สุดพิเศษ เมื่อ “BLUE PONGTIWAT” จับมือ “TEN” ศิลปิน K-Pop ชาวไทยมากความสามารถ จากค่ายเพลงใหญ่อย่าง SM Entertainment ปล่อยซิงเกิลร่วมกัน “You Give Me Butterflies” ทำเอาเซอร์ไพร์ส และเป็นที่จับตามองจากแฟนๆ จนทำให้กระแสพุ่งแรงติดเทรนด์ X อันดับ 1 ในเวลารวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว!
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ในการร่วมงานกันในฐานะศิลปินผ่านซิงเกิล “You Give Me Butterflies” ซิงเกิลนี้เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่แต่งจากปลายปากกา Producer มือทอง “แอ้ม อัจฉริยา” เพลงที่ถ่ายทอดช่วงเวลาของการตกหลุมรักความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยน ราวกับมีผีเสื้อบินอยู่ในท้อง ช่วงเวลาสวยงามที่อยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้น เหมือนเพลงโปรดที่อยากเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้เบื่อ
ในผลงานชิ้นนี้ “BLUE PONGTIWAT” และ “TEN” เปรียบเสมือนผีเสื้อสองตัวต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงร้องที่นุ่มละมุนและจริงใจ ผสานกับท่าเต้นที่ได้แรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของปีกผีเสื้อ พร้อมเติมบรรยากาศที่โรแมนติก ชวนให้ใครต้องตกหลุมรักทั้งคู่ไปพร้อมกันอย่างไม่รู้ตัว!
พร้อมหรือยัง? ให้ผีเสื้อทั้ง 2 ได้มาโบยบินเคียงข้างคุณ ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ความอบอุ่น และความโรแมนติกของทั้งคู่ในซิงเกิล “You Give Me Butterflies” จาก BLUE PONGTIWAT feat.TEN สามารถรับชมมิวสิควีดีโอเพลงได้แล้ววันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook: Bluepongtiwat.official, Instagram: bluepongtiwat_official, TikTok: blue_pongtiwat และ Facebook: LOVEiS /X/Instagram: @LOVEiS_ent
MV LINK : https://youtu.be/GBVlOJup4Ec?si=lGLg8JT-G5LxdrSQ
#BLUExTENYouGiveMeButterflies
#BLUEPONGTIWAT
#TEN #NCT #WayV
#LOVEiSENTERTAINMENT