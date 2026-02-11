“ธามไท แพลงศิลป์” และ “สเตฟาน – ฐสิษฐ์” ร่วมสะท้อนภาพ Gentleman Grooming พร้อมฉลองครบรอบ 125 ปี Gillette ผ่านการเปิดเทคโนโลยีการโกนครั้งแรกของ Gillette PROGLIDE POWER

ในยุคที่การดูแลตัวเองไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความสะอาด แต่คือส่วนหนึ่งของ Personal Style ล่าสุด Gillette (ยิลเลตต์) ฉลองครบรอบ 125 ปีแบรนด์ พร้อมตอกย้ำบทบาทของ “มีดโกน” ในฐานะ Grooming Essential ที่กำหนดลุคและความมั่นใจให้ผู้ชายทุกยุคสมัย ผ่านการเปิดเทคโนโลยีการโกนครั้งแรกของ Gillette PROGLIDE POWER ที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดมาตรฐานระดับบาร์เบอร์ สำหรับผู้ชายที่ต้องการทั้งความเรียบเนียน สบายผิว และความแม่นยำในทุกการโกน โดยมี ธามไท แพลงศิลป์ และ สเตฟาน - ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์ ร่วมเป็นตัวแทนผู้ชายยุคใหม่ ที่สะท้อนแนวคิด Gentleman Grooming มาตรฐานการดูแลตัวเองที่ผู้ชายทุกคนเข้าถึงได้
คุณกุลนิษฐ์ สุนทรสิทธิพงศ์ Brand Director, Gillette Thailand กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “Gillette อยากชวนทุกคนร่วมเดินทางไปกับเรา first step of grooming with Gillette PROGLIDE ในประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนมุมมองในการโกนหนวดให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงรัก และไม่ใช่เพียงขั้นตอนหนึ่งของวัน แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณดูแลตัวเอง”
คุณสิริกมล พูนพาณิชย์ Brand Manager, Gillette Thailand กล่าวเสริมว่า “เช่นเดียวกับที่แบรนด์ Gillette เรามีความใส่ใจในทุกมิติของผิวหน้าและการ Grooming เราได้ใช้เวลาหลายปีในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด พามาสู่ Gillette PROGLIDE ที่สุดของการโกน ของ Gillette ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการโกนทั้งผลลัพธ์และประสบการณ์”
Gillette PROGLIDE POWER ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการโกนไปอีกขั้น และเป็นที่สุดของการโกนจากประสบการณ์กว่า 100 ปี ด้วยเทคโนโลยีในทุกๆองค์ประกอบ เพื่อผู้ชายที่ต้องการการโกนที่เรียบเนียน ใกล้ชิด และสบายผิว ด้วยระบบใบมีด Optima 5 ชั้น แบบบางพิเศษ ช่วยลดแรงกดบนผิว ลดการดึงรั้งเส้นขน และลดอาการแสบหรือระคายเคือง เสริมด้วย Lubrication Strip แถบหล่อลื่นที่ได้รับการพัฒนาช่วยให้การโกนลื่นไหลและสบายผิวยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งจุดเด่นคือ เทคโนโลยี 15 Microfins & Microcomb Guard ที่ช่วยยืดผิวและจัดเรียงเส้นขนก่อนเข้าสู่ใบมีด ทำให้โกนได้เกลี้ยงในจังหวะเดียว พร้อม Precision Trimmer สำหรับเก็บรายละเอียดขอบหนวดและแนวเคราอย่างแม่นยำแม้ในบริเวณซอกที่เล็ก และไฮไลท์สำคัญของ Gillette PROGLIDE Power มาพร้อมระบบสั่นแบบ micro-pulses 100 ครั้งต่อวินาที ช่วยเพิ่มความนุ่มลื่นและความสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่โกนหนวดเป็นประจำทุกวัน
ภายในงาน Gillette ได้ร่วมกับ Truefitt & Hill บาร์เบอร์ระดับตำนานจากประเทศอังกฤษ ถ่ายทอดมาตรฐานการโกนระดับโลกแบบสุภาพบุรุษ ผ่าน Shaving Show ที่เผยให้เห็นว่าการโกนที่ดีคือกระบวนการดูแลผิวหน้าอย่างประณีต ที่ถ่ายทอดมาเป็นนวัตกรรมในทุกองค์ประกอบของมีดโกนสู่ผลลัพธ์และประสบการณ์การโกนระดับมืออาชีพด้วยตัวเองที่บ้าน ขณะที่ The Decorum แบรนด์ Classic Menswear ชั้นนำ ร่วมจัด Styling Workshop เพื่อแสดงให้เห็นว่า Grooming และการแต่งกายทำงานร่วมกันอย่างไรในการสร้างลุคสุภาพบุรุษยุคใหม่
Gillette พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ Personal Style ในฐานะ Grooming Essential ที่ช่วยเสริมลุคและความมั่นใจให้ผู้ชายทุกยุคสมัย เพื่อสะท้อนว่า การ grooming ที่ดีทำได้ทุกคน