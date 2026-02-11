เปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยหัวใจ Relax & Retreat at Tycoon’s Place ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Found in Khanom 7-9 มีนาคม 2569

มัดหมี่ พิมดาว ศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้กำกับหญิงชาวไทย เปิดประสบการณ์การพักผ่อนเชิงศิลปะและการเยียวยาหัวใจ ผ่านกิจกรรม Relax & Retreat at Tycoon’s Place ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7–9 มีนาคม 2569
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สั้น Found in Khanom ผลงานการกำกับของ มัดหมี่ พิมดาว ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการเดินทาง การกลับมาอยู่กับตัวเอง และการฟังเสียงภายในหัวใจอย่างแท้จริง โดยรีทรีตดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นการเดินทางอย่างละมุน ผสมผสานศิลปะ ธรรมชาติ การพักผ่อน และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชะลอจังหวะชีวิต และ reconnect กับตัวเองอีกครั้ง
ภายในโปรแกรมยังได้ร่วมงานกับศิลปินและผู้สร้างสรรค์จากหลากหลายแขนง อาทิ วิน นิมมานวรวุฒิ นักกวีร่วมสมัยชื่อดัง, มีนา อมีนา วัฒนปราโมทย์ ผู้ออกแบบ Ocean Blessing ที่เชื่อมโยงศิลปะกับพลังของท้องทะเล, มวยไทย ไชยา โดย ครูสายฝน และ Monnier Quentin ศิลปินบาร์เทนเดอร์ที่เดินทางตรงมาจากเมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์เชิงประสาทสัมผัสให้กับผู้เข้าร่วม
Found in Khanom นับเป็นผลงานที่สร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงภาพยนตร์อิสระ โดยได้รับ รางวัล Gold Award สาขา Best Experimental Short จากเวที Independent Shorts Awards ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
Relax & Retreat at Tycoon’s Place จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมพักผ่อน แต่เป็นพื้นที่แห่งการฟัง การรู้สึก และการเดินทางภายใน ที่ต่อยอดจากภาพยนตร์สู่ประสบการณ์จริง ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัส “ขนอม” ผ่านหัวใจของศิลปิน
รับเพียง 10 ที่เท่านั้น ปัจจุบันเหลือเพียง 3 ที่สุดท้าย รายละเอียดกิจกรรม ตารางโปรแกรม และการจองบัตร ได้ที่ ช่องทาง Line ID : @274tebry
คลิกดูภาพบรรยากาศ
https://youtube.com/shorts/-TBYVUa5h2U?si=S7VN8IpaJLxeKShx