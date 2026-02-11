มาช้าแต่มานะ! ‘วิว วรรณรท’ ห่มสไบละมุนกลางกรุง พาเช็กอินแลนด์มาร์กคลาสสิก ‘ตลาดพลู’

เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อ วิว วรรณรท ปรากฏตัวในลุคไทยร่วมสมัย ห่มสไบสีหวานตัดกับกางเกงโทนเอิร์ธ เดินชิลรับแสงแดดอ่อน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่า ย่านตลาดพลู พร้อมพาแฟน ๆ เที่ยวแลนด์มาร์กสุดคลาสสิกของกรุงเทพฯ ในสไตล์ #BangkokCity ที่ทั้งละมุนและเท่ในคราวเดียว
โดยทริปนี้ วิวได้พาชมเก็บโมเมนต์ชีวิตเรียบง่าย ตั้งแต่สถานีรถไฟตลาดพลู รถไฟสายเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน ไปจนถึงวิถีชุมชน ร้านค้าริมทาง และตลาดท้องถิ่นที่ยังคงกลิ่นอายความอบอุ่นแบบดั้งเดิม เสริมเสน่ห์ด้วยการแวะชิมของกินเจ้าดัง พร้อมรอยยิ้มเป็นกันเองที่ทำให้บรรยากาศยิ่งดูมีชีวิตชีวา
นอกจากนี้ ลุคห่มสไบของวิว ยังกลายเป็นไฮไลต์ที่แฟน ๆ พูดถึง ด้วยการผสมผสานแฟชั่นไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์เมืองได้อย่างลงตัว สะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมใหม่ที่ร่วมสมัยและเข้าถึงง่าย จนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งอินสไปเรชันการแต่งตัวเที่ยวกรุง อีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟน ๆ โฟกัสไม่แพ้ลุคการแต่งกาย คือ งานผิวและงานตาของวิว ที่มาในโทนใสธรรมชาติ รับกับแสงแดดกลางวันของย่านเมืองเก่าได้อย่างลงตัว ส่วนที่ทำให้ดวงตาดูโดดเด่นเป็นพิเศษ คือ ขนตางอนยาว เรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติ ซึ่งวิวเลือกใช้ V Mascara มาสคาร่าคู่ใจที่ช่วยเพิ่มมิติให้ดวงตาโดยไม่ทำให้ลุคดูหนักจนเกินไป เหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้งและการเคลื่อนไหวตลอดวัน ไม่จับตัวเป็นก้อน และยังคงความงอนเด้งแม้ต้องเดินเที่ยว ชิมของอร่อย และเก็บโมเมนต์ตลอดทริป
เรียกได้ว่า “มาช้าแต่มานะ” ของจริง สำหรับทริปตลาดพลูครั้งนี้ ที่ไม่เพียงพาเที่ยวชมย่านเก่า แต่ยังปลุกเสน่ห์กรุงเทพฯ ให้กลับมาน่าหลงใหลอีกครั้ง ผ่านมุมมองสดใสของ วิว วรรณรท ✨