ว่าที่คุณพ่อสุดอบอุ่น “กอล์ฟ อนุวัฒน์” แพลนรับมือลูกคนแรก พร้อมยกความไว้วางใจให้ GFC ที่อยู่เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร เติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

ซึ่งว่าที่คุณพ่อกอล์ฟ อนุวัฒน์ ก็ได้เปิดใจหลังว่าที่คุณแม่คนสวยคุณ ปิยวดี เข้ากระบวนการรักษาที่ GFC
กับแพทย์หญิง วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย (คุณหมอวิว) เพียงครั้งเดียวติด ตอนนี้แพลนแพลนรับมือลูกคนแรกไว้แล้วว่า
กอล์ฟ อนุวัฒน์ : อีกหนึ่งเดือนครับ ก็ตื่นเต้นอยู่เตรียมตัวตลอดเวลารู้ว่าต้องอดหลับอดนอนแน่นอน แต่เราก็ทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเป็นนักแสดงก็อดหลับอดนอนอยู่แล้ว ก็มีคุยกับลีซอเพราะว่าเลือกรักษาที่ GFC จนประสบความสำเร็จในการมีลูกที่เดียวกัน ก็แนะนำต่อๆกันไป แต่ลีซอจะหลังผมหน่อย ตั้งใจเลี้ยงเขาเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ อยากให้เวลากับเขาเต็มที่ สำหรับการวางแผนการเงินตอนนี้เอาจริง ๆ นะคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ใข้เกินตัวอยู่แล้วครับ โชคดีที่เก็บไว้บ้างตอนนี้แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยถ้าไม่ออกงานเล่นละคร คือ เก็บเงินเป็นหลัก ถ้าจะใช้คือคิดละเอียดมากขึ้น คิดไปถึงเขาเข้าโรงเรียนละต้องวางแผนชีวิตจริง ๆ ตอนแรกคิดว่าจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากแต่เราต้องไม่เกินตัวเป็นในสิ่งที่เราไหว ตอนนี้ก็อีกหนึ่งเดือนก็ได้เจอหน้ากันแล้วครับ ขอให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดก็พอ และขอยกความไว้วางใจให้ GFC ที่อยู่เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร เติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ” จริง ๆ ครับ
