ว่าที่คุณพ่อสุดอบอุ่น “กอล์ฟ อนุวัฒน์” แพลนรับมือลูกคนแรก พร้อมยกความไว้วางใจให้ GFC ที่อยู่เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร เติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อสุดอบอุ่น สำหรับ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ที่เตรียมตัวรับบทบาทใหม่ในชีวิตกับการดูแลลูกคนแรกอย่างเต็มหัวใจ พร้อมยกความไว้วางใจให้ Genesis Fertility Center (GFC) ที่คอยอยู่เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร สมกับคอนเซ็ปต์ Beside you through every step of your Fertility journey ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุตรยากที่เฝ้ารอ “ลูก” มาเติมเต็มคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ และพร้อมดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะ ลูกคือความสุข ลูกคือหัวใจของเรา และ ถือว่าเป็น “ของขวัญ” ที่ดีที่สุดของทุกครอบครัว

ซึ่งว่าที่คุณพ่อกอล์ฟ อนุวัฒน์ ก็ได้เปิดใจหลังว่าที่คุณแม่คนสวยคุณ ปิยวดี เข้ากระบวนการรักษาที่ GFC
กับแพทย์หญิง วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย (คุณหมอวิว) เพียงครั้งเดียวติด ตอนนี้แพลนแพลนรับมือลูกคนแรกไว้แล้วว่า

กอล์ฟ อนุวัฒน์ : อีกหนึ่งเดือนครับ ก็ตื่นเต้นอยู่เตรียมตัวตลอดเวลารู้ว่าต้องอดหลับอดนอนแน่นอน แต่เราก็ทำงานอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเป็นนักแสดงก็อดหลับอดนอนอยู่แล้ว ก็มีคุยกับลีซอเพราะว่าเลือกรักษาที่ GFC จนประสบความสำเร็จในการมีลูกที่เดียวกัน ก็แนะนำต่อๆกันไป แต่ลีซอจะหลังผมหน่อย ตั้งใจเลี้ยงเขาเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ อยากให้เวลากับเขาเต็มที่ สำหรับการวางแผนการเงินตอนนี้เอาจริง ๆ นะคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ใข้เกินตัวอยู่แล้วครับ โชคดีที่เก็บไว้บ้างตอนนี้แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยถ้าไม่ออกงานเล่นละคร คือ เก็บเงินเป็นหลัก ถ้าจะใช้คือคิดละเอียดมากขึ้น คิดไปถึงเขาเข้าโรงเรียนละต้องวางแผนชีวิตจริง ๆ ตอนแรกคิดว่าจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากแต่เราต้องไม่เกินตัวเป็นในสิ่งที่เราไหว ตอนนี้ก็อีกหนึ่งเดือนก็ได้เจอหน้ากันแล้วครับ ขอให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดก็พอ และขอยกความไว้วางใจให้ GFC ที่อยู่เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร เติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ” จริง ๆ ครับ

นับเป็นการตอกย้ำว่า GFC คือ “ผู้สร้างครอบครัว เติมเต็มความรัก” โดยทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือแรงบันดาลใจให้คู่รักอีกมากมายที่ยังมีความฝันเรื่องการมีลูก ก้าวเดินไปพร้อมกับความหวัง และความเชื่อมั่นว่า ความสุขเล็ก ๆ ที่ชื่อว่า “ลูก” จะเกิดขึ้นได้จริง ลูกน้อยเป็นโซ่คล้องใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ และพลังอันยิ่งใหญ่ ครอบครัวไหนที่อยากมีความสุข สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335









