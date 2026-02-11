“กานต์-แพมมี่” ดีเดย์ฟ้องเกรียน 10 รายแรก เรียกค่าเสียหายเกือบล้าน! รับเป็นเงินเท่านั้น ไม่เอากระเช้า

“กานต์ ทศน - แพมมี่” สั่งเชือดเกรียนคีย์บอร์ด ดีเดย์ศุกร์ 13 ออกหมายเรียก 10 รายแรก เน้นตัวตึงประจำเพจ ลั่นคำขอโทษไม่มีผล ปฏิเสธกระเช้า ขอรับเงินสดส่งต่อมูลนิธิ ประกาศปฏิวัติวงการลูกทุ่ง ไม่กลัวดรามา สู้เพื่อความถูกต้อง
เป็นประเด็นร้อนกลางงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ “สัปเหร่อ 2” เมื่อนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต “กานต์ ทศน ถนอมสิทธิ์” ควงคู่ “แพมมี่ สุธิดา” ออกมาเปิดใจถึงกรณีถูกโจมตีและคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายลามไปถึงบุพการี งานนี้ทั้งคู่เผย หมดเวลาอดทน เตรียมยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 10 รายแรกเกือบล้านบาท
กานต์ : “ผมเข้าเรื่องเลยนะครับ รวบรัดตัดตอน เอาเอ็นเกจฯ อย่างเดียวครับตอนนี้ คือมีคนทักมาขอโทษตอนแรกผม ผมย่ามใจ แต่คนนี้เขาขอให้ฟ้อง”
แพมมี่ : “ไม่ใช่ คือตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ฟ้อง เพราะกานต์ก็ไม่ได้อยากฟ้อง ด้วยความที่เขาเป็นตาสีตาสา อาจจะไม่มีเงินอะไร”
กานต์ : “พ่อจ๋า แม่จ๋าทั้งหลาย”
แพมมี่ : “แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่า เขาด่าแรงไปหน่อย บางทีเขาพูดถึงบุพการีเรา มันมีคำพูดแบบไอ้สัx ไอ้เหี้x หนูก็เลยปรึกษาพี่ทนาย เขาก็บอกหนูเลยว่าได้ไม่ต่ำกว่าคนละ 8 แสน แต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะเอาเท่าไร แต่หนูรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ ว่าสิ่งที่เขาด่าเรามันมีมูลค่านะ แล้วเราก็มีมูลค่า ในตัวศิลปินเราก็มีมูลค่า การที่ด่าแรงเกินไป แล้วมาขอโทษตอนสุดท้าย บอกว่าป่วย อย่างนี้ก็ไม่ได้”
กานต์ : “ถามว่าโกรธไหม ไม่โกรธสักนิดเลย (กัดฟัน) เราอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ แล้วก็เป็นเคสตัวอย่าง เพราะว่าตอนนี้มีความท้าท้ายของผม ว่าไอ้กานต์ยังไงมันก็ไม่ฟ้อง ถ้ามันฟ้องมันฟ้องนานแล้ว เพราะกรณีนี้มันเกิดมานานแล้ว เราก็เลยอยากให้รู้ว่า เราทำจริงๆ นะ ถ้าเราจะทำจริงๆ เราไม่อยากทำร้ายใคร”
แพมมี่ : “แต่ว่าเราบอกเขาไปแล้ว ว่าเลิกด่านะถึงพ่อแม่ด่า ด่าตัวกานต์ได้ แต่อย่าด่าถึงพ่อแม่”
ดีเดย์เชือดศุกร์ 13 ผู้โชคดี 10 รายแรก ไม่รับกระเช้า รับคำขอโทษเป็นเงินสด
กานต์ : “ผู้โชคดี 10 รายแรก วันที่ 13 นี้เริ่มเชือด เซ็นเอกสารปุ๊บ หมายออกทันที”
แพมมี่ : “ศุกร์ 13 ค่ะ”
กานต์ : “ถามว่าส่วนใหญ่เป็นคนวัยไหน โอ้โห วัยโน่นเลยครับผม 60 อัป (เขาบอกว่าเขาป่วย เส้นเลือกในสมองแตก?) ไม่เป็นไรครับ เราจะรักษาเส้นเลือดให้เขาเอง ผ่านการมอบหมายศาล ผมเชื่อว่าเขาจะหายทันที แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือป่วยไม่จริง แต่ในสิ่งที่เขาทำ เราอยากจะให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆ เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ย คือสิ่งที่สูงที่สุดสำหรับชีวิต แล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์เราว่าเรื่องแค่นี้เอง ทำไมต้องฟ้อง ผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าการด่าพ่อด่าแม่ มันเป็นเรื่องแค่นี้เอง”
แพมมี่ : “มันมีทั้งคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ ที่น้องเขาไม่ได้เห็น เพราะว่ากานต์ไม่ได้เล่นเพจซะส่วนใหญ่ แต่หนูเป็นคนเห็น มันก็จะมีคำพูดที่แรงอยู่ มันผ่านมานานหลายเดือนแล้วแหละ เราก็แบบไม่ได้คิดว่าจะไปฟ้องหรืออะไร จนวันหนึ่งพี่เขาทักมา ว่ามันอาจจะแรงไปนะ เราลองฟ้องดูไหม เพื่อให้เขาเห็น เพราะว่าบางคนเขาก็ทักมาหา บอกว่าเราไม่กล้าฟ้องหรอก ฟ้องไม่เป็นหรอก ไม่รู้จักใครหรอก จริงๆ รู้จักนะคะ คือถ้าเรามีเงินทุกอย่างมันง่ายมาก ถ้าเราจะทำ เรารู้สึกว่าพี่เขาไม่น่ามีเงินมาจ่ายหรอก แต่พอวันนี้เราบอกให้เขาหยุด เขาไม่หยุด เราก็เลยขออนุญาต ไม่รับคำขอโทษ ขอเป็นเงินสดเท่านั้น”
กานต์ : “ตอนนี้คำขอโทษที่ส่งมามันไม่มีผลครับ เราถือว่าเราใจแข็ง และเราให้โอกาสมานานแล้ว แล้วในทุกครั้งที่เราโดนด่า เราโดนด่าแบบหยาบมากๆ เราไม่ได้โดนด่าแค่บูลลี่ต่างๆ คือมันกระทบกับการงานเราไปทั้งหมด แล้วก็เวลาเราออกช่องไหน เขาก็จะตามไปด่าด้วยคำพูดที่มันไม่ดี แล้วเขาก็ยังมาโทษเราต่างๆ นานา ว่าเราเป็นคนเริ่มก่อน ถามว่าผมเริ่มก่อนไหม ผมออกมาเตือนมากว่า เตือนด้วยความหวังดี เขามองไม่เห็นประโยชน์ในคำพูดของเรา และเอาประโยคนั้นไปลงกลุ่ม เพื่อในทุกคนในกลุ่ม มาโจมตีเรา ตามโจมตีเราทางเพจต่างๆ ทางช่องทางต่างๆ”
แพมมี่ : “แต่จริงๆ เราไม่ได้กลัวนะ แค่มันมีคำพูด บางคำพูดที่เราไม่ค่อยโอเค”
ไม่ได้กลัว แค่อยากสั่งสอน
กานต์ : “คือเราไม่กลัวหรอกครับ แต่เรารู้สึกแค่ว่าเราอยากจะสั่งสอนให้เป็นเคสบายเคส ให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทำมันผิด หลายๆ คนตอนนี้ยังคิดว่าสิ่งที่ทำมันถูก แล้วเขาก็ยังมาต่อรองกับเรา ว่าคุณก็ลองไปขึ้นศาลดูสิ ลองดูสิว่าคุณกับผมใครจะชนะ ซึ่ง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ คุณผิดตั้งแต่มาคอมเมนต์ด่าเราแล้ว”
10 รายเรียกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เกือบล้าน
กานต์ : “น่าจะเกือบ ๆ ล้านบาทครับ เพราะว่าเราตีด้วยความที่มูลค่าค่าตัวของเราด้วย ในการรับงานของเรา แล้ว 10 คนเราก็เชื่อว่าน่าจะคนละหลายแสนอยู่”
แพมมี่ : “ส่วนมากคนที่ฟ้องเนี่ย คือเป็นเจ้าเก่า เจ้าประจำ ที่เห็นทุกเพจ มันจะมีแค่คนเดียว ชื่อเดียว คือไปเมนต์ทุกอัน ด้วยคำพูดที่เหมือนกัน เราก็ไปแคปคนนั้นไว้แค่คนเดียว”
กานต์ : “แต่ช่วงนี้ทัวร์จะเงียบๆ หน่อย เพราะหลังจากฟ้องแล้ว ผมก็ยังพูดตามตรง ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ หลายคนถามว่าการออกมาอย่างนี้ แล้วโดนดรามาหนักขนาดนี้จะออกมาไหม ผมก็ยืนยันว่าจะออกมา เพราะว่าผมรู้สึกว่า พอผมออกมาปุ๊บเนี่ย ระบบจัดการในวงการบันเทิง หรือว่าวงการลูกทุ่งมันซอฟต์ลงเยอะ ถึงแม้ว่ามันจะหายไม่ขาด แต่มันก็ซอฟต์ลงเยอะในคนด่า เพราะว่าเราเอาจริง เพราะว่าคนในวงการเพลงลูกทุ่งโดนเยอะนะครับ แล้วไม่มีใครกล้าต่อปากต่อคำกับเขา เพราะกลัวโดนดรามา แต่สำหรับผม ผมไม่ได้กลัว แล้วผมกล้าพูดเลยว่าผมขออนุญาตปฏิวัติให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องจางหายจนแบบหายจนไม่มีหรอก แต่ขอให้มันน้อยลงๆ มากที่สุด
ตอนนี้ถามว่าใจเย็นลงไหม จริงๆ บุคลิกหน้าตาผมเป็นคนอย่างนี้ ไม่ได้ใจร้อนอะไร คือมันตามันดุ มันก็มีความโกรธอยู่อีก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเราก็ปลงขึ้นแล้วแหละ แล้วเราพยายามมองให้เป็นเรื่องสนุก แต่พอคุณไม่หยุด เราก็จะเป็นต้องดำเนินคดี วันที่ 13 นี้ ให้ทนายเอาเอกสารทั้งหมดมาเซ็น แล้วทนายก็จะไปดำเนินการเรียกหมายนะครับ ออกหมายแล้ว 10 รายแรกก่อน แต่จริงๆ ผมแคปไว้ 30-40 ราย แต่ว่าเราขอ 10 ลายแรกก่อน ให้ได้เห็นว่าผมฟ้องจริงนะ เงินเท่านั้นครับ กระเช้าไม่เอาครับ”
แพมมี่ : “จะเอาไปให้ผู้พิการทางสายตา วัดที่กันดาร”
กานต์ : “เงินที่เราได้ ผมจะนำไปให้ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิผู้พิการทางสายตา เด็กกำพร้า ที่ผมกับแพมมี่คอยเอาอาหารและข้าวของไปให้น้องๆ อยู่แล้ว แล้วก็วัดที่ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟ เราจะเอาเงินจากทางนี้ไปช่วยทำบุญครับ”