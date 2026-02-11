อดีตผ่านไปแล้ว “บอส เอวหวาน” ลั่นโสด ไม่เคยตอบคบ “ลำไย” ขอโฟกัสงาน

“บอส เอวหวาน” ตอบแล้วสัมพันธ์ “ลำไย ไหทองคำ” โบ้ยภาพคู่ปริศนาฝีมือ AI สถานะแค่พี่น้องที่คุยกันเรื่องงาน ไม่ขอตอบเรื่องอดีต มันผ่านไปแล้ว ลั่นไม่เคยบอกว่าคบ วอนโฟกัสงาน
ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าสัมพันธ์ขยับหรือไม่ ระหว่าง “ลำไย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา กับแดนเซอร์หนุ่ม “บอส เอวหวาน”หรือ “มณเฑียร เดชตระกูล”หลังทั้งคู่ร่วมทริปวันเกิดสาวลำไยที่ประเทศญี่ปุ่น มีภาพการ์ตูนคล้ายสนิทแนบชิดลำไย ล่าสุดเจอตัวหนุ่มบอส เอวหวาน เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้อง พร้อมเผยตกใจที่ได้รับการติดต่อให้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรก “อ้ายต้าว เอวหวาน”
“เรื่องแรกครับ ตอนแรกที่ผมโดนติดต่อมาเล่น ก็ตกใจ รู้สึกตัวเองไม่มั่นใจเรื่องการแสดงหนัง แต่พอได้อ่านบทมันไม่ได้ต่างจากบุคลิกตัวจริงของเรามาก เขาให้เราแสดงเป็นตัวเองได้เต็มที่ แล้วเนื้อเรื่องมันก็อยู่ในส่วนที่เราดำเนินชีวิตมาด้วย ก็เลยทำให้เราไม่เกร็ง เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าเล่นแล้วผ่านไปด้วยดี
ชีวิตจริงอาจจะเอวหวานกว่าในหนังครับ จริงๆ เรื่องนี้พระเอกเป็นต้าวหยองครับ ไม่ใช่ผม ถามว่าสูสีไหม ขอโทษนะครับ ผมอาจจะนำหรือเปล่า (หัวเราะ) แต่เปล่าครับ เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเอวหวาน เสียดายน่าจะเป็นพระเอก แต่เรื่องนี้ต้าวหยองครับ น้องแสดงดีมาก ผมก็ดูน้องตอนช่วงแสดง ถ้าผมไปแสดงเองอาจจะเล่นไม่ได้ดีเท่าเขา ประสบการณ์ผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่”
เป็นหนังเรื่องแรกของเรา ก็มีไปฝึกเรียนการแสดง ไปฝึกเพิ่มเติม บทบาทมันไม่ได้แตกต่างจากตัวเองมาก แต่ว่าเราก็ไปรู้ทริdไว้เพื่อความมั่นใจ เรื่องนี้เล่นเป็นตัวเอง”
แก้ข่าว เล่นหนัง “พชร์ อานนท์” ไม่มีบท
“มีครับ ต้องแก้ต่างให้นิดนึง ไม่แน่ใจเรื่องโพรเซสการทำงาน แต่คิดว่าน่าจะมีบ้าง โดยหลักๆ ที่พี่พชร์มีเนื้อหลักให้เรา เขาก็ให้เราใส่ความเป็นตัวเองเข้าไป มีบทที่จะพูดแล้วมันได้ในหนัง ส่วนใหญ่ก็จะไปในเวย์ของพี่จูดี้ - พี่มะเดี่ยว - พี่ม้าม่วง จะเป็นคนอิงตามเนื้อหาที่เขาให้เล่นแล้วก็เล่นสดได้ดี เจอสามคน โอ้โห ผมตามไม่ทันเลย เจอฉากที่ต้องเข้าด้วยกัน ผมต้องนั่งเงียบฟังก่อนแล้วค่อยพูดตอบ”
ขอโทษกินแซบ ไม่มั่นใจ ถอดเสื้อโชว์หุ่นในหนัง
“ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้ถอด ไปๆ มาๆ ถอด ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงกินแซบอย่าว่ากันนะครับ เป็นผู้กำกับรีเควสเอง คงไม่น่าใช่ผม จะได้เห็นหุ่นซิกแพ็กไหม พูดตรงๆ ผมยังไม่เห็นว่าเขาตัดออกมาเป็นยังไง ก็ไม่ได้มั่นใจครับ เขินครับ ปกติไม่ค่อยถอด ถอดแต่ในห้องครับ อยู่ห้องอาบน้ำก็ต้องมีบ้าง”
สถานะโสด
“ช่วงนี้โสดครับ ถามว่าช่วงไหนไม่โสด นั่นแหละครับตามนั้น (หัวเราะ) ก่อนหน้านี้ต้องนับว่ากี่วัน (ภาพที่ไปต่างประเทศ?) อ๋อ โสดครับโสด (แต่มันมีภาพลงสตอรี่เหมือนเราไม่โสด เป็นภาพคู่?) พี่อาจจะคิดไปเองหรือเปล่า แคปชั่นเขียนว่าอะไรอันไหน ผมลงอะไร ผมแค่ลงอีโมจิเลยนะ
ก็โสดครับ กับพี่ลำไยเป็นพี่น้องกันครับ คือต้องบอกว่าเราไม่ได้มีปัญหากัน เรื่องที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คือเราไม่ได้มีปัญหากัน ต่างคนก็ต่างทำงานในสายเดียวกัน ก็ซัปพอร์ตกันในระดับหนึ่ง ในพาร์ตแดนเซอร์ผมก็เคยทำงาน มีไปช่วยดูแลในส่วนของสัดส่วนแดนเซอร์บ้าง เหมือนเราซัปพอร์ตกันครับ ถ้ามีงานก็ติดต่อมา แล้วผมก็ไปซ้อมให้พี่ๆ แดนเซอร์”
“นายห้างประจักษ์ชัย” เปิดโอกาสให้มากขึ้น แต่ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคต
“ก็ตอบแบบดาราเนาะ ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ (หัวเราะ) ถามว่าเคยคบกันไหม ตอบไม่ได้ ไม่รู้ ตอบแบบดารา โฟกัสที่งานดีกว่าครับ ถ้าจะจับผิด เดี๋ยวหาว่าดาราอีก ไม่ ผมอยากให้โฟกัสงานจริงๆ ผมตั้งใจทำงาน อยากให้ทุกงานที่ผมทำ ทุกชิ้นงานที่ผมผลิต อยากให้คนโฟกัสทางนั้นบ้าง เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะได้ฟังมา แต่ว่าเราก็พยายามปั้นผลงาน พยายามทำโน่นทำนี่ อยากให้ทุกคนโฟกัสงานหน่อย ซึ่งเราคุยแค่งานเลยครับ มีส่งแค่ใบเสนอราคา”
ภาพคู่ตอนนั้น คนสงสัยว่าใครที่บอสโพสต์ภาพคู่ที่เป็นรูปการ์ตูน
“มันก็เป็นเจน AI (คนก็มองว่าคล้ายๆ กับลำไย ชุดคล้ายๆ กัน?) ก็ถ้าผมตอบก็ไม่ใช่ คนก็จะจับผิดกันเองครับ ผมยังไม่เคยบอกเลยว่าคบกัน (หัวเราะ) ถามไหมครับ ว่าผมมีงานอะไรบ้าง เรื่องถูกจับตา ถ้าโซเชียลผมปกติมาก มันเป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ว่าพี่ๆ ถามจี้ผมมาก ผมเริ่มเกร็งแทน เราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันครับ”
ไม่มีไปเที่ยวไหนด้วยกัน ลั่นสเปกไม่ตายตัว ชอบคนหุ่นดี
“ไม่มีครับ ถ้ากินข้าวก็คุยเรื่องงาน มีแค่ส่งใบเสนอราคา เราก็เปิดใจครับ จริงๆ สเปกผมไม่ตายตัว ถ้าให้บอกจริงๆ ตอนนี้ชอบคนหุ่นดี ชอบคนเก่งสักเรื่อง (ร้องเพลงเก่ง?) ก็ได้ครับ ถ้าสายอาชีพเดียวกันก็ดีครับ ก็เข้าใจกัน”
งานเต้นเยอะขึ้น แต่งานไลฟ์ก็จ้างได้
“ครับ ตอนนี้รับเป็นฟูลแบนด์เล่นคอนเสิร์ตเอง ไปกับพี่ซัน ไม่อยากเป็นเสือ เหมือนอยากโดนล่านะ แล้วก็ช่วงนี้มีไลฟ์สดขายของ ก็จ้างงานได้นะครับ ติดต่อคุณลูกหวาย ผมทำยอดให้พี่ๆ ไปเยอะพอสมควร ก็ฝากติดต่อมาได้เลยทุกแบรนด์ 100,000 อัปหมดครับ”