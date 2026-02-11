Team Black พลิกเกมช่วงต่อเวลา คว้า 2 แต้มนำลิ่ว “แมนต้าเรย์” U23 ชนะใจได้ MVP ไม่ค้านสายตา

การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 สุดมันส์จากรายการ “3FIGHT3 BASKET BOY Season 2 Presented by LACTASOY” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเข้มข้นและดุเดือดทำเอากัปตัน โค้ช และนักกีฬานั่งกันไม่ติดทั้ง 2 ทีม ก่อนจะเริ่มเกมการแข่งขันด้วยขบวนพาเหรดสุดอลังการเปิดตัวนักกีฬาทั้ง 2 ทีมเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้กระหึ่ม Workpoint Stadium เพิ่มสีสันในช่วง Halftime Show จากวง DICE ที่มาร่วมสร้างความสนุกในแมตช์นี้
เข้าสู่เกมการแข่งขันที่ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสูสี ผลัดกันทำคะแนนแบบไม่มีใครยอมใคร จนต้องตัดสินกันในช่วงต่อเวลา ก่อนจะจบเกมด้วยชัยชนะของ Team Black พลิกเกมเฉือนเอาชนะ Team White ไปด้วยสกอร์ 31 ต่อ 30 คะแนน ส่งผลให้ Team Black ขึ้นนำเป็น 2 ต่อ 0 จากการแข่งขันทั้งหมด 10 แมตช์ขณะที่รางวัล MVP ในแมตช์นี้ตกเป็นของ “แมนต้าเรย์” U23 ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่น ชู้ตทำแต้มสำคัญพา Team Black คว้าชัยชนะไปได้อย่างสวยงาม
โดยการแข่งขันในครั้งนี้ Team Black นำทัพโดย กัปตันโอม ปัณฑพล โค้ชเกรียง พร้อมด้วย จอส เวอาห์, มาร์ค ณฐริศร์, เจเจ ชยกร, โญฮวัน XEBIS, วินเนอร์ วรสรณ์, จอแจ้ง ธนากร U23 แมนต้าเรย์ กรณ์พงษ์, กันดั้ม รัฐฤทธิ์, พอร์ช ศักย์ศรณ์, ไอซ์ รชต ด้าน Team White นำโดย กัปตันเต๋อ ฉันทวิชช์ โค้ชเดฟ ร่วมด้วย กวิน แคสกี้, นีโอ ตรัย, ต้น ศรัณญ์, โทมัส ธีร์ทัศน์, บีบาส วรุทธิ์, บี้ ธรรศภาคย์ U23 อะตอม อคิราภ์, ซัมเมอร์ โพธิภัทร์, ชามิน นรวิชญ์, เบนจามิน บราวน์
ทุกแมตช์การแข่งขันสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 รับชมได้ทุกช่องทางออนไลน์ WorkpointOfficial และ 3Fight3 Basket Boy ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แต่ถ้าอยากมาเชียร์ชิดติดขอบสนาม สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ทาง Application Ticketmelon ทั้งระบบ iOS และ Android สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ 3FIGHT3 BASKET BOY SEASON 2 ได้ทุกช่องทางโซเชียล