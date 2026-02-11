“ดรีม ศุภกฤต” ตอบสถานะรัก “ซานิ” ขอสร้างตัวให้คนยอมรับก่อนค่อยเปิดตัว

“ดรีม ศุภกฤต” เปิดใจสถานะรัก “ซานิ นิภาภรณ์” ยันสัมพันธ์ยังดี แต่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะรู้สึกตัวเองยังไม่ดัง ขอรอให้คนยอมรับในผลงานก่อน แล้วจะกล้าพูดได้มากกว่านี้
เป็นอีกคู่ที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับ “ดรีม ศุภกฤต ถิ่นจันทร์” กับ “ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ” หลังทั้งคู่คบกันมานาน แต่ไม่ค่อยเปิดตัวหวานสักเท่าไหร่ ล่าสุดในงานบวงสรวงภาพยนตร์สุดม่วน “อ้ายต้าว เอวหวาน” หนุ่มดรีมซึ่งได้เล่นหนังเรื่องแรก ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
“ถามว่าเล่นหนัง ผมมีที่ปรึกษาไหม ผมว่าพี่รู้อยู่แล้วแหละ ก็ปกติครับ ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับ (สถานะตอนนี้คืออะไร?) ผมว่ามันก็ปกติ ช่วงที่โดนจับผิดว่างอน ก็ไม่มีงอน ปกติเลย ก็เวลาไปกินข้าว ก็ไปกินกับแม่ ไปอะไรอย่างนี้”
ยังคบซานิอยู่ แต่อยากให้คนยอมรับในผลงาน อาจจะกล้าพูดมากกว่านี้
“ครับ คือผมไม่อยากพูด ด้วยความที่ผมทำผลงานอะไรออกมาคนยังไม่ยอมรับอะไรขนาดนั้น ผมยังเหมือนเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่ประมาณนั้น รอวันหนึ่งแบบว่าผมแบบมีผลงานที่แบบ ทุกคนชื่นชอบ ทุกคนยอมรับ ผมอาจจะกล้าพูดอะไรได้มากกว่านี้
(ถ้าเกิดเราเป็นที่รู้จักก็จะเปิดตัวเลย หรือแต่งงานเลย?) เนี่ย พี่คิดแทนผมหมดทุกอย่างเลย ไม่ใช่ ผมอาจจะมีอะไรที่กล้าพูดมากกว่านี้ เขาก็เป็นที่ปรึกษา เขาก็แนะนำ ความจริงที่ผมพูดภาษาอีสานพอได้เนี่ย เพราะแม่พี่นิเลยนะ แม่พี่นิสอน”
ถึงไม่ได้เปิดตัว แต่ก็ยังคบกันปกติ
“ปกติครับ แต่ถามว่าจะเปิดตัวชัดเจนไหม หรือว่ารอจังหวะอะไร ผมไม่รู้เลย ผมยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่ วันหนึ่งเดี๋ยวผมคงพูดแหละ ผมก็เกรงใจเขาด้วย ผมไม่อยากพูดอะไรคนเดียว เรามาเจอสื่อ เขาก็ไม่ได้บอกอะไร ตอนแรกผมก็ไม่กล้าสัมภาษณ์ ก็ให้โฟกัสเรื่องงานก่อนครับ ให้ทำงานหาเงินได้แบบเยอะๆ ก่อน”