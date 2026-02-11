อุทาหรณ์ผ่าตัดแก้กรน รพ.เอกชนดัง ทำลิ้นไก่หาย พูดไม่ชัด ผู้เสียหายโผล่เพียบ เพื่อน “ป๋อง กพล” โดนด้วย

อุทาหรณ์ วิศวกรหนุ่มรักษาแก้กรน หยุดหายใจขณะหลับ เจอหมอรพ.เอกชนตัดลิ้นไก่ พูดไม่ชัด ผ่าตัดซ้ำหวิดดับ เลือดท่วมช่องท้อง ใช้ชีวิตสุดทรมาน ผู้เสียหายโผล่อื้อ “เพื่อนป๋อง กพล” โดนด้วย
กรณีผู้เสียหายร้องเพจดัง มีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับ ตั้งใจไปทำ Sleep Test เพื่อขอเบิกเครื่องช่วยหายใจ (CPAP) จากประกันสังคม แต่พอไปปรึกษา รพ.เอกชนชื่อดัง ย่านลาดปลาเค้า แพทย์แนะนำให้ผ่าตัด จะได้หายขาด ผลการรักษาเกือบเอาชีวิตไม่รอด พบลิ้นไก่หาย ถูกตัดเพดานอ่อน กลายเป็นพูดไม่ชัด เลือดลงช่องท้อง เสียเลือดมากจาช็อก ต้องส่งไอซียู ต้องผ่าตัดอีกหลายครั้ง ใช้ชีวิตสุดทรมาน พบมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน กับหมอคนเดียวกัน
รายการโหนกระแส วันที่ 10พ ก.พ.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ เนล ผู้เสียหาย มาพร้อม เพลง ภรรยาเนล, บาส ผู้เสียหาย , ต้า ผู้เสียหายเป็นเพื่อนป๋อง กพล, รศ.นพ.วีระศักด์ จรัสชัยศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว. , ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
พี่รู้มั้ยป๋อง กพลเพื่อนพี่ส่งข้อความมาหาผม?
ต้า : รู้ว่าส่งมาให้ แต่ไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะทำเรื่องนี้
หมอเดียวกันใช่มั้ย?
ต้า : หมอเดียวกัน
คุณเพลงส่งเรื่องราวทั้งหมดให้จ่าพิชิต เขาส่งมาให้ผมนะ เรื่องราวคุณเกิดอะไรขึ้น?
เพลง : เริ่มแรกแฟนมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ เราเห็นความผิดปกติ คือเขาหายใจเข้าไป แล้วไม่ยอมออกมา เฮือก แล้วหยุดค้างไปหลายวินาที เป็นหลายครั้ง เราเห็นอาการก็เลยมีการปรึกษากัน ว่าเธอมีอาการแบบนี้นะ ไปหาข้อมูลว่าอาการเหล่านี้เสี่ยงเกิดภาวะไหลตายได้ ก็ปรึกษาว่าจะแก้ไขยังไงดี เรากลัวเขามีอาการไหลตาย หาข้อมูลกัน การรักษาเบื้องต้น ต้องส่งเขาไป Sleep test แล้วเข้าใจว่าสิทธิ์ประกันสังคม สามารถเบิกเครื่องช่วยหายใจได้ ก็เลยดูว่าเราจะไปแนวทางในการรักษาแบบนี้ ก็หาหลากหลายรพ. ดูว่ารพ.ไหนบ้างรับประกันสังคม สามารถส่งตัวไป Sleep test แล้วเบิกเครื่องนี้ได้ค่ะ พอดูแล้วก็ตกลงกันว่าจะไปรพ.นี้ เนื่องจากเขามีหมอเฉพาะทาง ทางด้านนี้เลยค่ะ
ก่อนพาสามีไป เขาพูดปกติเลย?
เพลง : พูดปกติค่ะ เขาเป็นวิศวกร ต้องคุมหน้างาน พูดจาฉะฉานปกติ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น พอไปรพ.ก็เจอคุณหมอ เขาก็ส่องกล้องคอ แล้ววินิจฉัยว่าแฟนเป็นต่อมทอนซิลโตทั้งสองข้างทำให้ต่อมทอนซิลบดบังอากาศเข้าไป ทำให้เขากรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ เขาเชียร์ให้ผ่าตัดตรงนี้ หนูก็ถามว่าส่งตัวไป Sleep test แล้วเบิกเครื่องได้มั้ยคะคุณหมอ
เครื่องแพงมั้ย?
เพลง : หลักหมื่นค่ะ แล้วแต่เรตที่เราเลือกด้วย เริ่มตั้งแต่ปี 67 จากนั้นคุณหมอบอกว่าการใส่เครื่องตัวนี้ เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ต้นเหตุคือแฟนคุณต่อมทอนซิลโต ต้องผ่าตัดตรงนี้และแก้ไขช่องปากเล็กน้อย ซึ่งเขาไม่ได้แจ้งว่าคำว่าแก้ไขช่องปากเล็กน้อย ประกอบไปด้วย 1 2 3 4 ไม่มีการแจ้งค่ะ หลักๆ แจ้งประมาณนี้
จากนั้นคุณทำยังไง?
เพลง : เนื่องจากแฟนเป็นสิทธิ์ประกันสังคม เขาแนะนำให้เดินเรื่องมาเจอโอพีดีก่อน เพราะครั้งแรกประกันสังคมไม่สามารถส่งตัวเข้าผ่าตัดได้เลย ต้องไปโอพีดีครั้งที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เรื่อยๆ จนเกิดประวัติการรักษา เขาถึงผ่าตัดได้ ทุกครั้งที่แฟนไปทุกครั้ง เขามีการสอบถามแฟนตลอดว่าพร้อมผ่าหรือยัง ว่างหรือยัง เราจะผ่าตัดกันวันไหนดี ก็ติดตามตลอด
หมอนามสกุลเหมือนนักร้อง?
ต้า : ใช่ ผมถามเขาแล้ว เขาบอกเป็นญาติกัน
จากนั้นยังไง?
เพลง : จากประเมินและหมอวินิจฉัย ก็แจ้งว่าต้องผ่าตัด แค่ครั้งเดียวแล้วหายเลย เราก็เชื่อมั่น เป็นรพ.ค่อนข้างใหญ่ คุณหมอเฉพาะทางด้วย หนูไปหาข้อมูลประวัติการศึกษาและการทำงานมาหมดแล้ว เลยเกิดความเชื่อมั่นตัดสินใจผ่า ก็เลยเกิดการผ่าตัดครั้งที่ 1 ค่ะ
เขาแจ้งมั้ยผ่าอะไร?
เพลง : เขาแจ้งว่าผ่าตัดทอนซิลทั้งสองข้างและตกแต่งช่องปากเล็กน้อย
คำว่าตัดแต่งช่องปากคืออะไร?
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ แปลคำยาก ความหมายคงเคลียร์ทางเดินหายใจ อาจมีเยื่อจมูก กระดูกอ่อนจมูก หรือโคนลิ้น เพดานอ่อนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย รายละเอียดคนไข้คงไม่ทราบเพราะไม่ได้บอก บอกแค่ตัดแต่ง แต่ถ้ารักษาจริงจะมีรายละเอียดอย่างที่ผมเล่า
ครั้งที่ 1 ยังไง?
เพลง : ครั้งที่ 1 พอผ่าตัดแฟนต้องรักษาในไอซียูเลยค่ะ เพราะทางรพ.และหมอแจ้งว่าแฟนเสียเลือดเยอะขณะผ่าตัดค่ะ ไม่สามารถกลับมานอนที่หอผู้ป่วยได้ปกติ
คุณใจเสีย?
เพลง : ใจเสียค่ะ เรารอเขาออกจากห้องผ่าตัด แล้วมีเจ้าหน้าที่มาแจ้ง ตอนผ่าใช้สิทธิ์ประกันสังคมและประกันกลุ่มค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
เพลง : พอจะออกจากไอซียู สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามาดูในช่องปาก สิ่งที่เห็นคือลิ้นไก่โดนตัดออกค่ะ มีเพดานอ่อนและผนังคอหอยซึ่งใกล้เคียงกับลิ้นไก่ไปข้างหลังถูกตัดและกว้านออกหมดค่ะ เราทราบหลังผ่าตัดเลยค่ะ ตอนนั้นยังไม่ไปศิริราชค่ะ
โดยปกติแล้ว คนมีอัตราการนอนกรนมีหลายแบบ บางแบบลิ้นไก่ยาวผิดปกติ กับเพดานติดลิ้นไก่มันหย่อน นอนหลับแล้วมันทับลงมาทำให้หายใจไม่ได้ เขาก็ขยับเพดานขึ้นไป หรือตัดลิ้นไก่ส่วนนึง นิดนึง เพื่อไม่ให้ห้อยลงมามาก ปิดทางเดินหายใจ?
นพ.วีระศักดิ์ : คนที่บอกว่าตัดคือใครครับ
เพลง : คุณหมอค่ะ แต่ครั้งแรกไม่ได้แจ้ง พอเราเห็นความผิดปกติ เราเลยจี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงตัด ส่วนปลายลิ้นไม่รู้ว่าเป็นเลเซอร์หรือปลายมีด ทำให้ลิ้นเขาแหว่ง เขาพูดบ่ายเบี่ยงว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวก็หาย เราถามเรื่องลิ้นไก่และส่วนต่างๆ เพิ่มเติม ว่าทำไมตัดออก เขาบอกอยู่ในการรักษาของเขา อยู่ในดุลยพินิจของเขา ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หาย
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ ลิ้นไม่น่าเป็นเป้าหมายในการรักษา น่าจะเกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง อาจเป็นอุปกรณ์ไปโดน
จากนั้นยังไงต่อ?
เพลง : หลังผ่าตัดครั้งที่ 1 ออกจากรพ. เขาก็มีการฟอลโลอัพ เพื่อดูแผลทุกๆ อาทิตย์ค่ะ แฟนก็ดำเนินการไปตามนัดทุกครั้ง ในแต่ละครั้งเขาดูว่าช่องคอ หรือแผลมีพังผืดขึ้นหรือเปล่า ระหว่างนั้นถ้ามีพังผืดขึ้น คุณหมอจะใช้เลเซอร์ เป็นเครื่องจี้ด้วยความร้อน บวกกับกรรไกรตัดพังผืดเพื่อเลาะออก เป็นหัตถการผู้ป่วยนอก และเขาทำ ณ ตรงนั้นเลย ทุกครั้งที่ทำแฟนมีแผลในช่องคอ ไม่สามารถทานอาหารได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ก็จะวนลูปมาเจอกันอีกรอบไปเรื่อยๆ มันเยอะเกินจนแฟนเริ่มมีอาการหายใจไม่ออก ส่องช่องปากก็มีอาการพังผืดอุดกั้นเยอะ ก็บอกหมอว่าเขาหายใจไม่ออก เขาก็ส่องดูแล้วบอกว่าพังผืดขึ้นเยอะในปริมาณที่มาก ในส่วนเลเซอร์ไม่สามารถทำหัตถการได้แล้ว คุณต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สองนะ
ทำไมหายใจไม่ได้?
นพ.วีระศักดิ์ : พังผืดคือเนื้อเยื่อมันติดกัน ถ้ามีเป็นรูกว้างๆ พอเป็นพังผืดรูจะตีบลงเรื่อยๆ เนื้อต้องมาติดกันถึงเปิดพังผืด รูทางเดินหายใจจะแคบลงเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆ ที่คุณหมอบอกเองว่าไปผ่าตัดเพดานอ่อนจมูกด้วย เนื้อเยื่อจมูกเสื่อมด้วย พอตีบทางเดินหายใจ มีพังผืดมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่ารูทางเดินหายใจน้อยลงแล้ว หายใจลำบาก ต้องผ่าตัดแก้ไขอย่างเดียว
ครั้งที่สองเป็นไง?
เพลง : พอออกจากห้องผ่าตัด รอบนี้สังเกตดูแฟน มีอาการเลือดซึมบริเวณแผลผ่าตัดระหว่างช่องคอกับปากค่ะ ซึมลงท้องในปริมาณที่มาก เลือดไหลลงท้องจนท้องป่องค่ะ มีอาการอาเจียนเป็นเลือด และลิ่มเลือดเยอะมากค่ะ เราเห็นความผิดปกติ ก็แจ้งพยาบาลที่อยู่ในวอร์ดผู้ป่วย ว่าแฟนเรามีอาการผิดปกติแบบนี้ เขาก็ดำเนินการเอาน้ำแข็งมาให้อม แจ้งว่ามันคืออาการหลังผ่าตัดคนรักษาด้านนี้ ให้อมแล้วบ้วน เลือดจะหยุดไปเอง แฟนมีอาการบ้วนเลือด อาเจียนเป็นเลือดตลอดเวลา ประมาณสองสามทุ่มเขาก็ยังไม่หยุด หนูเลยต่อสายตรงไปหาหมอเจ้าของไข้ว่าแฟนหนูมีอาการแบบนี้ คุณหมอช่วยยังไงได้บ้างคะ เขาบอกเป็นอาการหลังผ่าตัดนะ เดี๋ยวจะให้พยาบาลเอาน้ำแข็งไปให้ ก็ได้รับน้ำแข็งรอบที่สอง และบ้วนทิ้งเหมือนเดิม จนเวลาผ่านไป หนูก็เผลอหลับ ตอนนั้นไปเฝ้ากับลูก ก็ได้ยินเสียงโครม ล้ม ก็เห็นแฟนล้มหัวฟาดประตูในห้องพัก เสาน้ำเกลือกระจัดกระจาย ก็รีบกดกริ่งเรียกพยาบาลมาช่วย พยาบาลประคองแฟนไปนั่งในห้องน้ำเพราะใกล้ที่สุด พอนั่งแฟนมีอาการชัก ตาเหลือก เกร็งเลยค่ะ เพราะเสียเลือดเยอะ หนูพยายามเอาน้ำลูบเรียกเขาให้กลับมามีสติ เขาก็บอกว่าอยากอ้วกอีกรอบ อ้วกรอบนี้ก็เหมือนเดิม มีเลือดทั้งอ่างล่างหน้า
มันมาได้ไง?
เพลง : มาจากคอที่ผ่าตัดค่ะ เต็มอ่างเลยค่ะ หลังจากนั้นเขาอาเจียนไป เขามีอาการมองไม่เห็นไปชั่วขณะ เขาถามหนูว่าหนูปิดไฟห้องน้ำทำไม เขาจะล้างหน้า เพราะมีอาการอาเจียน หนูบอกหนูไม่ได้ปิด เขาบอกเขามองไม่เห็น ใครปิด ทำไมถึงมองไม่เห็น หนูบอกพี่พยาบาลรีบปฐมพยาบาล เพราะหลังเขาบอกเขามองไม่เห็น เขามีอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัด พาไปที่เตียงแล้วพยาบาลไปเรียกหมอประจำวอร์ดที่ไม่ใช่หมอเจ้าของไข้มาประเมินอาการเบื้องต้น เขาประเมินว่าแฟนอาการแย่แล้ว ให้ลงไอซียูเลย เขาบอกให้ติดต่อหมอเจ้าของไข้หน่อยให้มาทราบเคส พยาบาลบอกเดี๋ยวหาเบอร์ก่อน หนูเลยเสนอตัวว่าหนูมีเบอร์ ตอนนั้นแฟนวิกฤตแล้วค่ะ เขาไม่ตอบสนอง หนูเรียกแล้วเขาไม่พูดแล้ว หนูก็โทรหาให้หมอเจ้าของวอร์ดกับเจ้าของเคสคุยกัน หมอเจ้าของเคสยืนยันว่าเขาขอไม่ส่งแฟนลงไปไอซียู เขาจะมาดูเอง ทั้งที่แฟนเราแย่อยู่
ยังไงต่อ?
เพลง : พอมาถึงเขาก็สั่งให้พยาบาลเบิกยาโน่นนี่นั่น มาถึงก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำหัตถการอะไร แต่เข้าใจว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทำให้แฟนกลับมาอยู่ในภาวะปกติ และมีการหยุดเลือดแผลในคอ เพื่อไม่ให้เลือดไหลลงท้อง ประมาณ 1 ชม. หนูก็อยู่ข้างๆ เตียงโดยไม่เห็นว่าเขาทำอะไรบ้าง จากนั้นเขาไม่ได้มาชี้แจงอะไร เขาบอกเป็นอาการเกิดได้หลังผ่าตัด ไม่มีการขอโทษจากหมอ หรือรพ.กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีขอโทษแม้แต่คำเดียว ตอนเราก้าวขาออกจากรพ.
ครั้งที่สองจบมั้ย?
เพลง : ครั้งที่สองจบค่ะ จากนั้นก็ไปฟอลโลอัพเหมือนเดิมค่ะ เป็นผู้ป่วยนอก ดูแผลเหมือนเดิม รอบนี้ถ้ามีพังผืด เขาก็ใช้วิธีการเดิมคือใช้เลเซอร์จี้กับกรรไกรตัดเนื้อ แฟนก็จะทานอาหารไม่ได้ไปช่วงนึง ใช้คำว่าทุกอาทิตย์ก็ได้ค่ะที่ต้องไปหาหมอ ระหว่างนั้นหนูพาแฟนไป มีพี่คนไข้คนนึงวิ่งตามมารพ. บอกน้องเป็นเคสหมอคนนี้ใช่มั้ย รักษาเรื่องนี้ใช่มั้ย ผ่ามาแล้วกี่ครั้ง มาถามรายละเอียด เขาบอกว่าภาวะเหมือนกันกับแฟน คุณหมอเชียร์ให้ผ่าค่ะ เขาถามว่าหลังผ่าน้องมีภาวะเอฟเฟกต์ยังไงบ้าง หนูก็เล่าให้ฟัง เขาบอกว่าคุณหมอบอกเลยว่าเคสน้องเป็นเคสที่รักษาสำเร็จแล้ว ใกล้จะหายแล้ว คนนั้นก็จะมาเบิกเครื่อง Sleep Test เหมือนกัน แต่เขาเชียร์ว่าผ่าดีกว่า ชี้เคสแฟนแล้วบอกว่าคนนี้เพิ่งผ่าไป กำลังจะหายแล้ว
ทำไมคิดว่าเครื่อง Sleep Test จะได้จากประกัน?
เพลง : เพราะที่หาข้อมูลมา แฟนเข้าข่ายหยุดหายใจขณะนอนหลับจริงค่ะ ถ้าเขาเข้าข่ายตรงนี้จริง ก็คิดว่าสิทธิ์ประกันสังคมมันเบิกได้ เราจ่ายค่าส่วนต่างได้เล็กน้อย หนูโอเคตรงนี้ค่ะ
จากนั้นยังไง?
เพลง : เราก็พูดความจริงให้พี่คนนั้นฟัง เล่าทุกอย่างว่าเคสเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเคสที่สำเร็จ รักษาหาย หนูเล่าให้ฟังทั้งหมด ไม่อยากให้เขาหลงเชื่อในสิ่งที่คุณหมอแจ้งเขามา ทีนี้แฟนก็วนลูปเลเซอร์ไปเรื่อยๆ จนแฟนมีอาการหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก บอกหมอ เขาบอกว่ารอบนี้พังผืดขึ้นเยอะอีกแล้ว เลเซอร์ไม่ไหวแล้วนะ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้จะสามารถเกิดอันตรายกับแฟน เขาแนะนำว่าต้องผ่าครั้งที่สาม
ผ่ามั้ย?
เพลง : ผ่าค่ะ ที่เดิม หมอคนเดิม เขาบอกผ่าตัดพังผืดเพื่อขยายช่องคอ เราก็เชื่ออยู่ เอาตรงๆ หนูมองเขาเป็นอาจารย์หมอได้แล้ว เขาบอกอีกรอบนึงก็หายแล้ว รอบนี้สุดท้ายก็หายแล้ว แผลดีมากเลย ขออีกรอบเดียว เราเห็นสภาพแฟนเขาแย่ ก็ตัดสินใจผ่า ผ่ารอบที่สาม ออกจากรพ.กลับไปบ้านได้ 5 วัน แฟนมีอาการเหมือนเดิม เลือดซึมลงท้อง เหมือนการผ่าตัดครั้งที่สอง อาเจียนเป็นเลือดอีก ก็บอกแฟนปล่อยนิ่งไว้ไม่ได้แล้ว เพราะกลัวเหมือนตอนนั้น ก็ไปรพ. ไปฉุกเฉินตอนตี 2 เพื่อให้หมอหยุดเลือดในคอ ก็คนเดิมค่ะ เขาจี้เสร็จก็ให้กลับบ้านได้เลย หลังจากนั้น แฟนก็ไปโอพีดีดูแผลเหมือนเดิมทุกครั้ง รอบนั้นเขาทำการจี้ เหมือนทำหัตถการเหมือนเดิม เลเซอร์นั่นแหละค่ะ เหมือนเดิมเลย เลไปเลมา จนบริเวณแผลที่เลเซอร์มีอาการแตกระเบิด จี้จนแผลแตก เลือดไหลอีก ไม่หยุดค่ะ เขาพยายามบอกว่าเขาพยายามหยุดเลือดนะตรงนั้น 1 ชม. แต่พยายามยังไง แผลยิ่งใหญ่ เลือดก็ยิ่งออกเยอะกว่าเดิม
เลเซอร์จนแผลแตก?
เพลง : มันจี้ไม่ไหวแล้วค่ะ จี้แล้วเลือดออก
นพ.วีระศักดิ์ : เลยทำให้เลือดออกมาเยอะ เอาไม่อยู่
เพลง : เขาแจ้งคนไข้และตัวหนูว่าคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเป็นครั้งที่ 4 ณ ตอนนั้น เราก็ทำอะไรไม่ได้ ไม่มีตัวเลือก ครั้งที่ 4 ใช้เวลาผ่าค่อนข้างนาน ออกมาจากห้องผ่าตัด หนูเห็นแฟนมีออกซิเจนใส่ออกมา ทุกรอบไม่เป็น รอบนี้ใส่ออกซิเจนและใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเลย หนูมีการสอบถามคุณหมอว่าทำไมเขาถึงต้องใส่โน่นนี่นั่น แฟนบ่นว่าเขามีอาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หนูก็เลยถามคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าตอนผ่าตัด แฟนเสียเลือดเยอะ แล้วเลือดไหลลงปอด ทำให้ปอดเป็นฝ้า และอักเสบอยู่ค่ะ เขาพูดเหมือนติดตลกว่าเลือดออกเยอะมาก เกือบตายแล้ว เลือดออกเหมือนหนังจีนเลย
มันไม่ตลกนะ นี่คือครั้งที่สี่ สุดท้ายคุณตัดสินใจไม่อยู่แล้ว ไม่เอาแล้ว มันเกินเบอร์ ไปศิริราช?
เพลง : ตอนติดต่อไปศิริราช หนูไปหาข้อมูลว่าจะไปรักษาที่นั่น มีการแจ้งคุณหมอคนดังกล่าวว่าทำเรื่องส่งตัวให้หน่อย จะไปรักษาที่ตรงนี้ เขาบอกว่ารพ.นี้ไม่ได้อยู่ในเครือเขา เขาแนะนำให้ไปอีกสองที่ เป็นรพ.ในเครือเขาเท่านั้น หนูบอกว่าไม่สะดวกค่ะ คุณหมอมีการประวิงเวลาว่าอย่าไปเลย เขายื้อค่ะ ว่าเขารักษาได้ รักษาหาย ไม่ต้องไป แต่หนูยืนยันว่ายังไงก็ต้องไปค่ะ เขาเลยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวไป ทั้งหมดที่ดำเนินการส่งตัวไปศิริราช หนูกับแฟนดำเนินการเองทั้งหมดเดินเรื่องทั้งหมด รพ.ต้นทางไม่ได้มีการประสานไปให้
พอไปศิริราช คุณหมอให้คำตอบยังไงบ้าง?
เพลง : คุณหมอศิริราช ทำการตรวจร่างกายใหม่โดยละเอียด มีการส่งตัวไป Sleep Test เอ็มอาร์ไอ ซีทีสแกนทั้งหมดค่ะมีการวินิจฉัยและวางแผนเบื้องต้นที่เขาดู เขาบอกเรารักษาตลอดมา เป็นการผ่าตัดในจุดเสี่ยงต่อการเกิดเอฟเฟกต์หลังการผ่าเยอะ เป็นจุดสุ่มเสี่ยงมากๆ เป็นจุดอันตรายค่ะ คุณหมอแจ้งมาแบบนี้ แล้วผล Sleep Test ก็เห็นว่าแฟนมีการหยุดหายใจขณะนอนกรนจริงค่ะ ซึ่งที่เขาส่องกล้องคอ ลิ้นไก่โดนตัดไม่เหลือเลยค่ะ
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ ต้องตัดบางส่วน
อยากด่าหมอมากเลย นี่กรณีศึกษา บ้าหรือเปล่า หมอศิริราชงงมั้ย ลิ้นไก่หายไป?
เพลง : เขาบอกว่าเป็นจุดเสี่ยงค่ะ เป็นจุดที่ไม่ควรไปยุ่ง เพดานอ่อน ผนังคอหอยด้วย แจ้งประมาณนั้น
รพ.รับผิดชอบอะไรมั้ย?
เพลง : ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ ตั้งแต่หนูทำเรื่องย้ายมาที่ศิริราช ก็ให้ทางทนายทำหนังสือร้องเรียนไปรพ.เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เงียบกริบค่ะเขาบอกอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาภายในเขาค่ะ
เนลเป็นวิศวกรนะ แต่วันนี้หมอตัดลิ้นไก่หายไปหมดเลย การสื่อสารยากลำบาก ไม่มีใครรับผิดชอบเลย หมอกริบ พยาบาลกริบ?
เพลง : ตอนนี้หมอลาออกไปแล้วค่ะ
เขาไล่ออกหรือลาออก?
เพลง : เขาแจ้งว่าลาออกไปต่างประเทศ แค่นั้นค่ะ
ที่น่าตกใจ คือหมอศิริราชบอกว่ามีคนไข้แบบเดียวกัน รักษาหมอคนเดียวกัน คุณบาสโดนตัดลิ้นไก่เหมือนกันมั้ย?
บาส : โดน ไม่เหลือครับ
เพลง : ที่ห้องผ่าตัดมีอีกเคสแล้วค่ะ เคสก่อนหน้านั้นเคสนึง เคสแฟนเป็นเคสที่สอง เคสคุณบาสเป็นเคสที่สาม และมีคอนเซาท์จากต่างรพ.เป็นเคสที่สี่ จากรพ.เดียวกันและคุณหมอคนเดียวกันค่ะ
อยากเอ่ยชื่อหมอมาก อยากเตือนคนมาก วันนี้เขาออกจากรพ.ไปแล้ว ไม่รู้จะพูดยังไงดี คุณบาสไปรักษาที่นี่ เหตุการณ์เป็นไง?
บาส : ช่วงม.ค. ปีที่แล้วมีอาการเจ็บคอ เลยไปหาหมอ หมอบอกทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโตด้วย ถึงจะหายอักเสบก็ยังโตอยู่ เขาแนะนำว่าให้ผ่า พอเขาตรวจช่องปากเขาก็ทักว่าปกตินอนกรนเสียงดังใช่มั้ย ก็เลยบอกว่าใช่ครับ เขาเลยบอกงั้นไหนๆ จะผ่าแล้ว ก็ผ่าแก้นอนกรนไปด้วยแล้วกัน
อ้าว! แถม มีอย่างนี้ด้วยเหรอ?
บาส : เขาเสนอให้ครับ เรานอนกรนจริง
แต่ไม่ใช่ต้องผ่าทุกคนนะ?
บาส : ก็นัดวันผ่าเป็นเดือนมี.ค. ทำการผ่าตัด พอผ่าตัดเสร็จมีเหมือนกับอาการหายใจทางจมูกไม่ออก หายใจไม่สะดวก
รพ.เอกชนใช่มั้ย?
บาส : ใช่ครับ มีการนัดไปหาหมออยู่เรื่อยๆ จนเดือนก.ค. เหมือนหนักขึ้น หายใจไม่สะดวก เขาเลยบอกว่าเป็นพวกพังผืดมาเกาะตรงแผล มันขึ้นเยอะ นี่คือผ่าครั้งที่หนึ่ง เขาบอกต้องผ่าเอาพังผืดออก ก็เป็นการผ่าครั้งที่สองตอนเดือนส.ค. แต่พอผ่าไปแล้ว อาการก็ไม่ดีขึ้น หายใจไม่สะดวก ไม่ปกติ ตอนเดือนก.ย.นัดไป แล้วเขาทำเหมือนหัตถการเหมือนกัน คือเลเซอร์จี้ออกไป พอกลับมา ก็ยังเป็นเหมือนเดิม คือหายใจไม่สะดวก ต้องหายใจทางปาก พอต.ค. หมอไม่อยู่แล้ว ก่อนไปหาหมอตามนัดก่อนวัน จะมีพยาบาลมาแจ้งว่าพรุ่งนี้มีนัด แต่เขาโทรมาแจ้งว่าหมอไปต่างประเทศไม่มีกำหนดกลับ จะได้หมอท่านใหม่มาดูแล พอไปตามนัดอีก หมอท่านใหม่มาดู มาเช็กในช่องปากของเรา เขาก็เลยสรุปว่าต้องทำเรื่องส่งตัวไปที่ศิริราชครับ
นพ.วีระศักดิ์ : รอบนี้เขาบอกให้ไปศิริราช หรือเราขอไปศิริราชเอง
บาส : รอบนี้หมอมารับเคส เขาส่งไปศิริราชเลยครับ
หมอศิริราชว่าไง?
บาส : หมอบอกว่าช่องเชื่อมระหว่างจมูกกับคอ ช่องลมหายใจ มันตันไปแล้ว หายใจไม่ได้ ต้องหายใจทางปาก หมอเพิ่งผ่าแก้เดือนม.ค.ที่ผ่านมา ขยายหลังโพรงจมูกออก
นพ.วีระศักดิ์ : มีสองแบบ คือตันกับเป็นรูรั่วเลย ถ้ารั่วหายใจดื่มกินก็จะออกทางจมูก
เพลง : ตอนนี้เนลทานน้ำอาหารแล้วออกทางจมูก
เนล : ตอนนี้ใส่ท่ออยู่
อาการล่าสุดเป็นยังไง?
บาส : หายใจทางจมูกได้แล้ว แต่ว่าจะมีพังผืดที่อยู่ตรงโคนลิ้น ที่จะยึด และทำให้ช่องคอแคบ ถ้าเผื่อเราเอามือล้วงไปจะพอดีนิ้วเลย อาจต้องมีการผ่าตัดอีก
ช่องคอตรงเพดานข้างหลังลิ้นไก่ มันตีบลงมา ธรรมดามันจะกว้าง ปัจจุบันของคุณเอามือแหย่ไปก็ตัน?
เนล : ผมก็เหมือนกัน
บาส : กลืนอาหารต้องคำเล็กและเคี้ยวให้ละเอียด
ถ้าหมอคนอื่นจะเป็นแบบนี้มั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ไม่เคยเห็น ผ่าตัดแก้ไขควรดีขึ้นกว่าเดิม
ต้องผ่าไปเรื่อยๆ?
บาส : ใช่ครับ ตอนนี้หมอก็ถามว่าจะผ่าต่อมั้ย แต่ขอหมอไว้ก่อน ตอนนี้เริ่มกลัวการรมยานอนหลับ กลัวไม่ตื่นครับ
ได้กลับไปจัดการรพ.เก่ามั้ย มีการฟ้องร้องมั้ย?
บาส : ทำจดหมายส่งไปทางอีเมล์รพ. เดือนที่แล้ว แต่ก็ยังเงียบครับ
ชีวิตเนลเปลี่ยนไปจริงๆ ต้องมีคนรับผิดชอบ รพ.จะบอกว่าหมอออกไปแล้วก็ไม่ใช่ ตอนเขาทำเขาทำอยู่รพ.คุณต้องรับผิดชอบเขา พี่เต้ ทำไมส่งเรื่องนี้ให้ป๋อง กพล?
เต้ : ผมส่งเรื่องให้เพื่อนคนนึงก่อน ส่งไปปุ๊บมีคนโทรมา ผมกำลังมุ่งไปชลบุรี ก็รีบเลี้ยวกลับมาเลย ไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบผม ผมโดนคุณหมอท่านนี้ผ่า 5 ครั้ง หมอเดียวกัน ที่เดียวกัน เมื่อสักปี 53 ผมเคยทำ Sleep Test ซึ่งผลออกมาว่าผมหยุดหายใจขณะนอน 25 ครั้ง ต้องใส่CPAPโอลี่เลย ผมใส่ตลอดทุกคืน มีวันนึงผมพาลูกไปรพ.แห่งนี้ เพราะอยู่ใกล้บ้านแถวลาดปลาเค้า ผมเห็นแบรนด์เนอร์ว่าเป็นแพทย์แถวนี้ ก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กรพ. ก็ใช่ ด้วยความรอบคอบ ผมก็ไปเช็กแบ็กกราวด์ มัธยมก็จบเกรด AAA ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยก็ระดับ AAA ของเมืองนอก ผมไปเช็กก่อนเพื่อความรอบคอบ ผมว่าผมรอบคอบพอแล้ว ผมก็ไปขอตรวจเบื้องต้น ขอคุณหมอว่าผมเคยทำ Sleep Test มาแล้ว เคยหยุดหายใจเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว พอมีวิธีอื่นมั้ย สมัยใหม่ ที่ไม่ต้องใส่CPAPต่อไป เขาก็ใช้วิธีกล้องทั่วไป ใช้กล้องธรรมดาส่อง แล้วเขาบอกว่าเคสคุณง่ายนิดเดียว CPAPทิ้งได้เลย ผมก็เอาสิครับ โปรไฟล์ผมก็มั่นใจอยู่แล้ว เขาก็นัดผ่าผมครั้งแรก 10/10/66 หลังผ่าตัด ผ่านไป 3 วัน ผมต้องแอดมิตทันที 28/10/66 เลือดออกไปหมด ร่างกายผิดปกติแล้ว
นี่คือผ่าครั้งแรก เขาตัดอะไรออกไปบ้าง?
เต้ : เขาไม่ได้บอก บอกแค่ว่าเดี๋ยวผมจัดการเอง ผมเขียนเอง ซึ่งก็ปกติ เราคิดว่าโปรไฟล์เขาขนาดนี้แล้ว ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมาก รพ.ชั้นนำ ในเมื่อเขามั่นใจมากว่าหาย พอผ่าเสร็จเลือดเต็มไปหมด มีสเลดเต็มไปหมด ผมต้องแอดมิต 3 วันหลังผ่า และสุดท้ายต้องผ่าครั้งที่สอง ตอนแรกผมจะไม่ผ่ากับเขา ผมก็ถามพรรคพวกเพื่อนฝูงรวมถึงหมอคนอื่นๆ ไม่คิดว่าหมอจะใจร้ายขนาดนี้ ผมฟังวันนี้ผมสลดใจ เขาบอกว่าต้องถามเขา เพราะมีแต่เขาคนเดียวที่รู้ว่าเขาทำอะไรไว้ ต้องให้เขาแก้ มีแต่เขาคนเดียวที่รู้ คนอื่นไม่มีใครกล้าทำ เพราะไม่รู้ว่าทำอะไรไว้แต่ต้องถามเขาก่อนว่าหายมั้ย ถ้าเขาบอกไม่หาย ก็ไม่ผ่า แต่เขาบอกหาย ผมก็ผ่า จนลามไป จนครั้งที่สาม ผมจะหยุดการผ่าแล้ว หมอได้มีการแอดไลน์มา ขอยืมเงินผม
สนิทกันเหรอ?
เต้ : ไม่สนิทกันครับ
ครั้งที่สามผ่ามั้ย?
เต้ : ผ่า ไม่ดีขึ้น หนักกว่าเดิม เหมือนอาแปะ ต้องคอยกาก บางครั้งเป็นเลือด
แอดไลน์ไม่ได้ถามสักคำ บอกว่า?
เต้ : ขอยืมเงิน 25,000 บาท เขาบอกมีปัญหาหน่อยนึง ติดปัญหาส่วนตัว ผมไม่มีเจตนาให้เขายืมแต่แรกแล้ว ผมก็ตกใจ หมอใหญ่ขนาดนี้ เกิดมาไม่เคยได้ยิน น่าจะเคสแรกในโลก แต่ผมต้องฟอลโลว์อัพกับเขา ครั้งนั้นผมเลยเจตนาพกแบงก์ 500 สองใบ ผมก็บอกหมอว่าผมมีแค่นี้ ถ้าคุณหมอต้องการแบ่งคนละครึ่ง เขารับ 500 บาทก็เอา
เป็นเพื่อนป๋อง แล้วพูดเล่นเปล่า มีหลักฐาน?
เต้ : มีแชตครับ
คุณอ้างว่าแฟนไม่กดอนุมัติ 25,000 คุณฉลาดมาก จากนั้นยังไงต่อ?
เต้ : ส่งเลขที่บัญชีมาให้โอนให้ ผมก็เฉไฉอยู่ ก็บอกว่าถ้า 3 พันยังพอบอกเมียได้ ผมกะว่า 3 พันเขาคงไม่เอา แต่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็เอา ผมกลัวถ้าผมไม่ให้ยืม เขาจะไม่ตั้งใจรักษาผม ผมก็เลยไหนๆ ก็ไหนๆ โอนเงินให้เป็น 5 พัน รวมทั้งเงินในห้อง 500 ในห้อง ตั้งใจไม่ให้ยืมอยู่แล้ว หมอบอกว่า 500 ก็เอา เขาบอกเขามีปัญหาส่วนตัว เรื่องที่ดินอะไรต่างๆ ของเขา เราไม่อยากละลาบละล้วง เขาบอกขอสัก 25,000 ผมก็ตั้งใจหลบไม่ให้เขายืม กะว่าเขาคงไม่เอา 500 สองใบ ถ้าจะเอาคนละครึ่ง ผมกะเขาไม่เอา แต่เขาเอา เขาคว้าแล้วเก็บเลย ผมก็ช็อก ผมเองก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเอา ผมตั้งใจปฏิเสธสุภาพว่ามีแค่นี้ ไม่คิดว่าหมอใหญ่จะเอา ตอนนั้นจำใจเพราะเขาเอาไง จากนั้นเขาโทรมาขออีก 5 พัน ผมก็เลยโอนให้เขาอีก ที่แคปไว้ โอนอีกครั้งคือ 1,500 อีกครั้งคือ 3,500 ผมห้อยอีก 500 ก็เป็น 5,000 ถ้าเคสนี้ถ้าผมไม่ให้ยืมเงิน ผมก็ไม่ผ่ากับเขาอีกแล้ว เผอิญผมเชื่อไปเองว่าผมให้เงินเขาไปแล้ว เขาจะรักษาผมดี ผมก็รักษากับเขาต่อ เพราะข้างในผมยับเยินไปหมดแล้ว
ลิ้นไก่มีอยู่มั้ย?
เต้ : มีอยู่ แต่กลืนอะไรยังยาก ในจมูกมีน้ำตลอดเวลา ก่อนนอนลำบากมาก ต้องไปขาก
พี่เหมาะแล้วที่คบป๋อง พี่ไม่ต่างจากมันเลย แล้วยังไงต่อ?
เต้ : ก่อนผ่าครั้งที่ 4 ผมเขียนไลน์ขอร้องเขา เขาให้ลงดีเทลเยอะๆ เลย ขอให้เป็นครั้งสุดท้าย เขาบอกโอเค ผมร้องขอชีวิตดีกว่า ผมผ่าไม่ได้ต้องการแก้หยุดหายใจนะ ผมต้องการแก้ให้กลับไปสู่ก่อนผ่าตัดครั้งที่ 1 ผมแฮปปี้แล้วได้สัก 50 เปอร์เซ็นต์ผมก็แฮปปี้ แต่มันไม่ได้แล้ว
เขาตัดอะไรพี่บ้าง?
เต้ : เขาตัดจมูก ผมไม่รู้ตัดตรงไหน
นพ.วีระศักดิ์ : เพดานอ่อนด้านใน ถ้าเป็นโพรงก็ทำให้เวลาดื่มหรือกิน น้ำ-อาหารก็พุ่งออกมาได้
เต้ : หลังผ่าครั้งที่ 4 ผมขอคุณหมอส่องกล้องใส่ยาชา อยากเห็นเหมือนกันอะไรนักหนา 4 ครั้งแล้วนะ อะไรนักหนา เขาบอกไม่จำเป็น ผมก็โต้กับหมอไม่ได้ ไปๆ มาๆ ก็มีขากสเลดเป็นเลือดเป็นอะไร ต้องผ่าครั้งที่ 5 อีก ผมใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะ แต่ผมเป็นคนเข้มแข็ง คนภายนอกดูไม่ออก ผมหายใจเอยอะไรเอย กลืนน้ำยังลำบาก พอครั้งที่ 5 ผมขอทำ Sleep Test เขาบอกรพ.นี้ไม่ทำ ส่งตัวผมไปทำที่อื่น ผมก็ไม่ไหว ผมก็สู้ตาย รพ.เขาไม่เล็ก ส่งไปรพ.ไหนก็ได้ในกลุ่มเขา เขายืนยัน จนหลังสุดเขาลาออกไปแล้ว
เงินล่ะ?
เต้ : เขาคืนผมแล้ว ผมกดดันเขา เขาผัดผ่อนมาตลอด ผมกดดันว่าเมียถามบ้าง พี่สาวถามบ้าง ว่าผ่าอะไรนักหนา เงินเอาไปทำไมไม่คืน เขาก็ผัดผมเดี๋ยวขายที่ได้ เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่ ผมก็ไม่แฮปปี้แล้ว ผมผ่าก็ใช้ประกัน เบี้ยประกันก็ขึ้นด้วย ผมกดดันเฉพาะเขาคืนเงินผม พอผมฟอลโลว์อัพต่อ มีหมอผู้หญิงมาแทน ผมขอทำ Sleep Test ที่นี่เลย เขาบอกที่นี่ทำได้ แต่ต้องจ่ายเงินเอง ผมบอกผมจ่าย 5,900 กว่า ผมก็ยอม ปรากฏว่า Sleep Test ออกมา 15 ปีที่แล้วผมหยุดหายใจขณะหลับ 25 ครั้ง Sleep Test ครั้งนี้ผมหยุดหายใจ 28 ครั้ง สรุปผ่าล้มเหลว
หนักนะ?
เต้ : หลังจากนั้นผมไปรักษาต่อที่ราชวิถี ไปเจออาจารย์หมอ เขาส่องมาให้เรียบร้อยว่ารูจมูกผมทะลุถึงกัน ครั้งที่ 4 ที่ผมขอดูเขาส่องกล้อง เขาไม่ให้ดู
ล่าสุดมีผู้เสียหายโทรมาที่ช่อง 3 ทำกับหมอคนนี้เหมือนกัน ผ่าตัดปี 2539 แล้วอีกกี่คนเนี่ย?
เต้ : คุณหมอเรียกผมไปดูที่กล้อง หลังส่องเป็นวิดีโอ เขาบอกจมูกคุณผนังกันทะลุถึงกัน ผมบอกว่ารักษาได้มั้ย คุณหมอบอกว่าไม่ทำกัน ตอนนี้ปล่อยไปก่อน อาการยังไม่มีอะไร ถ้าอีกหน่อยพูดคุยมีเสียงต่างๆ ค่อยมาประเมินกันอีกที ตอนนี้เหมือนมีน้ำอยู่
เคสนี้พร้อมโฟนอิน ผ่า 100 กว่าครั้ง เขาบอกหมอเดียวกัน รพ.เดียวกัน ตอนนี้พี่ต้องการอะไร?
เต้ : อยากบอกทุกคนว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ผมว่าผมรอบคอบพอ ไม่ประมาท ผมยังโดนไป 5 ครั้ง อีกทีส่งผมไปเจอหมอที่ถนัดเชี่ยวชาญด้านนอนกรน หยุดหายในขณะหลับ เขาบอกว่าการรักษาไม่มีทางหาย มีแค่ลดความรุนแรงลง CPAPเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการรักษา ถึงผ่าตัดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในอนาคต
โทรมาสดๆ ร้อนๆ “คุณช้าง” นามสมมติ คุณดูรายการโหนกระแสอยู่ อายุเท่าไหร่?
ช้าง : 50 ครับ ผมผ่าคอตอนอายุ 39 ตอนนั้นอายุ 11 ปี ผมผ่าทั้งหมด 100 กว่าครั้ง ก่อนหน้านี้ผมผ่ากับเขา 5 ปี
ที่คุณผ่าเพราะนอนกรน?
ช้าง : ทอนซิลก่อน แล้วตอนนั้นผมอ้วน มันคล้ายๆ กัน
เขาตัดลิ้นไก่คุณทิ้งเลย?
ช้าง : หมดตั้งแต่ครั้งแรกครับ
ทำไมย้ายไปศิริราช?
ช้าง : เขารักษาไม่หาย ผมไปหลายรพ.มาก ไปรพ.เฉพาะทางเขาก็ไม่รับ บอกไม่หาย ให้กลับไปหาหมอคนเดิม จนผมไปขอหมอที่ศิริราช หมอก็ช่วย เขาบอกมีเคสแบบนี้มาที่ศิริราช เขาถามชื่อหมอ ก็เป็นหมอคนเดียวกัน
มีการฟ้องร้องรพ.หรือหมอท่านนี้มั้ย?
ช้าง : ไม่ครับ ตอนนั้นคิดว่าเป็นที่ตัวเรา เหมือนเราผ่าเนื้อออก แล้วสร้างตัวขึ้นมา แต่โชคร้าย แต่ศิริราชหาวิธีรักษาให้
คุณช้างต้องเจาะคอ เจาะท้องด้วยมั้ย?
ช้าง : เจาะครับ
เพลง : เป็นเคสที่อาจารย์หมอที่เขาผ่าตัดให้ บอกให้ฟังว่ามีเคสนึงก่อนหน้าแฟน คนนั้นทานอาหารไม่ได้ ต้องเจาะท้องให้อาหาร พี่ใช่เคสคนนั้นหรือเปล่าคะ
ช้าง : น่าจะใช่ เพราะพี่เจาะหน้าท้อง
กินอาหารไม่ได้ ต้องเจาะหน้าท้องเพื่อเอาอาหารใส่ไป เกิดจากหมอคนนี้เลย?
ช้าง : เริ่มต้นมาจากเขาครับ ผมโดนหมอยืมเงิน 2-3 แสน
วันนี้ทำอะไรได้มั้ย?
มหาหมี : ถ้าคดีผู้บริโภค อายุความ 3 ปี แล้วแต่จะเลือกใช้ เขายังรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องดูว่าเขารู้ว่าเหตุที่เกิดขึ้น เกิน 10 ปีหรือยัง
ช้าง : ตั้งแต่ปี 39 น่าจะเกินแล้วครับ
นพ.วีระศักดิ์ : รักษาศิริราชกี่ปีแล้วครับ
ช้าง : น่าจะ 5-6 ปี
ไม่เกิน 10 ปี ถ้าคุณเพิ่งรู้ว่าร่างกายเป็นแบบนี้ มารักษาศิริราช ในช่วง 5 ปีก่อน คดีความยังอยู่ในอายุความ?
มหาหมี : ครับ แต่ก็หมิ่นเหม่อยู่ครับ ที่จะขาดอายุความ แต่ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเขารู้เมื่อไหร่ รู้ตอนไหน ตอนรักษาศิริราชกี่ปีกันแน่
เสียงที่ได้ยิน ไม่ใช่เสียงเดิมของคุณ?
ช้าง : ไม่ใช่ครับ เมื่อก่อนพูดชัดครับ อันนี้เวลาพูดลมมันจะออกครับ จริงๆ เคสผมหนักมาก
มีเอกสารต่างๆ เก็บไว้?
ช้าง : ต้องไปหาครับ น่าจะอยู่รพ.
อยากดำเนินคดี หรืออยากเริ่มต้นนับหนึ่งมั้ย?
ช้าง : คงไม่ครับ คงปล่อยไปตามเวรตามกรรมมากกว่า ถือว่าโชคร้ายครับ
อยากเตือนอะไร?
ช้าง : อย่าหาทำเลยครับ ผมหามาหลายหมอแล้ว หมอวิ่งหนีกันหมด ไม่มีใครทำกัน พอเกิดปัญหา หมอรักษาเราน้อย ผมหาหลายรพ.มาก ผมยอมเสียเงิน สุดท้ายไม่มีใครรักษาเรา สุดท้ายต้องมาหาหมอที่ศิริราช รพ.ที่กรุงเทพฯ ผมเข้าทุกรพ.เลย มันใช้เงินเยอะในการรักษา อย่าหาทำ
เขาคืนเงิน 3 แสนมั้ย?
ช้าง : เขาทยอยยืน แต่คืนไม่หมด คืนมาบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร ถือว่าทำบุญทำบาปร่วมกันมา ไม่เป็นไร ก็จบๆ กันไป
อายุ 50 ถือว่าอายุยังน้อย เริ่มจากเป็นต่อมทอนซิล หมอบอกตัดเลย เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น?
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ ณ ปัจจุบันโดยเฉพาะประกันสังคม ผมเป็นบอร์ดอยู่ ในส่วนนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้วเราพิจารณา เป็นสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ตรวจ Sleep Test มีประวัตินอนกรนก็ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าตรวจแล้ว จำเป็นต้องใช้เครื่องCPAPก็จะมีการสนับสนุนเงิน อยู่ในวงเงิน 2 หมื่นบาทเพื่อซื้อเครื่องCPAPมาใช้ได้ ผมรับเป็นอนุกรรมการร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการทางการแพทย์อยู่แล้ว เราจะรับเรื่องมาพิจารณากันทุกเดือน จากที่ฟังทั้งหมด มันมีผลกระทบที่เกิดกับแต่ละท่านจริงๆ เรื่องต้นทางทำถูกทำผิดก็เรื่องนึง แต่ปลายทางมีผลกระทบ ซึ่งสามารถเรียกร้องสิทธิเยียวยาได้ แต่ละท่านที่เกิดผลกระทบไปขอรับการเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากการบริการทางแพทย์ได้ ไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคมก่อน ก่อนเข้ามา ผมรับเรื่องมา ผมทราบเรื่องมา 4-5 วันแล้ว ได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญว่าการรักษาแบบนี้มีจริงหรือเปล่า คำตอบคือมี เขาเรียกตัดตั้งแต่ต่อมทอนซิล เพดานอ่อนจมูก เนื้อเยื่อจมูกบางส่วน โคนลิ้น แต่กว้านทั้งหมดไม่ค่อยนิยมกันเพราะเสี่ยงเลือดออกเยอะ สองเสี่ยงพังผืด ติดเชื้อทางเดินหายใจ วิธีการที่เขานิยมทำคือเขาตรวจ Sleep Test ก่อน ระบุให้ได้ก่อน ว่าตำแหน่งอุดตัน อุดกั้นอยู่จุดไหน การผ่าทั้งหมดมันเสี่ยงอยู่แล้ว เหมือนผ่าใหญ่ โอกาสเลือดออก เกิดภาวะช็อก หรือแม้กระทั่งไม่ช็อก แต่เกิดพังผืดตามมา ส่วนตัวผมวันนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดการรักษาทั้งหมด ถ้าเราไปร้องทั้งสองท่านใช้สิทธิ์ประกันสังคม ก็ไปยื่นเขตพื้นที่ขอรับเงินเยียวยาได้ ชุดกรรมการเองคงต้องไปถามว่าการรักษาแบบนี้เป็นมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ตามมาตรฐานก็ส่งแพทยสภาต่อ เรื่องราวก็จะต่อถึงมหาหมี เรื่องทางคดีจะว่ายังไง เบื้องต้นผมว่าโชคดีเจอผู้เชี่ยวชาญรักษาต่อเนื่อง ก็หวังว่าจะหาย
เรื่องทั้งหมด รพ.ต้องรับผิดชอบมั้ย?
มหาหมี : ต้องรับผิดชอบแน่นอน ทางคดีในภาษากฎหมาย คือคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติรักษาผิดพลาด มีสองประการ หนึ่งวินิจฉัยโรคผิดพลาด ประการที่สองคือวินิจฉัยถูก แต่แนวทางในการรักษาผิดพลาด ฟ้องกันเยอะมาก เดิมเขาฟ้องศาลแพ่ง 420 คือหมอผู้รักษากระทำการโดยจงใจหรือประมาทแก่บุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย อย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ เขาเรียกว่าละเมิด กฎหมายเปิดช่องให้ฟ้องนายจ้างด้วย มาตรา 420 เขาบอกว่านายจ้างต้องร่วมรับผิด ฐานลูกจ้างทำผิดละเมิด เสมือนเป็นตัวการร่วมและร่วมกัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกฟ้องนายจ้าง หรือหมอร่วมกันทั้งคู่ หรือไม่จำเป็นต้องฟ้องเฉพาหมอ ฟ้องนายจ้างด้วย ซึ่งศาลอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยว่าถ้าคดีนี้ขึ้นแพ่งสามัญมันช้า เขาเลยร่างพรบ.ขึ้นมา เรียกว่าพรบ.วิธีพิจารณาผู้บริโภค ปี 51 เขาบอกว่าให้เป็นคดีผู้บริโภคเพื่อดูแลผู้บริโภค มีการเรียกค่าเสียหายเข้าไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ต้องดูว่าค่าธรรมเนียมอาจเสียก็ได้ ถ้าเรียกค่าเสียหายเกินจริง ศาลจะใช้ดุลยพินิจ แต่เบื้องต้น เรียกไปเลยตามความเป็นจริง ศาลจะไต่สวนและตรวจสอบ การรักษา และเก็บบิลค่ารักษาทั้งหมด ที่สำคัญเวชระเบียนต้องเก็บครับ จากรพ.หนึ่ง รพ.สองต้องเก็บ อย่างที่หมอหมูบอกว่าต้องมีสถาบันวินิจฉัย ว่ารักษาผิดพลาดตรงไหน เพราะสิ่งเดียวที่เขาจะสู้คือเขาจะสู้ว่าเขาไม่ได้จงใจ ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ แต่เป็นสุดวิสัย คนพิสูจน์คือสถานพยาบาล นี่คือทางกฎหมาย
หมอคนนี้ถ้ารักษาคนไข้แบบนี้ไปเรื่อยๆ ต้องดูตั้งแต่ปี 39 จนถึงตอนนี้กี่คนแล้ว ต่อจากนี้ไปจะทำยังไง ถ้าเขาไปรักษาอยู่?
มหาหมี : ต้องฝากแพทยสภา มีหน้าที่ขึ้นทะเบียน น้องๆ ไปร้องแล้ว แต่กระบวนการยังไม่ขยับไปถึงไหน เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบคนเป็นหลักใหญ่ใจความจริงๆ คือแพทยสภา เนื่องจากเป็นองค์กรที่กำกับวิชาชีพ
พอไปร้องก็เงียบกริบทุกที?
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ มันเยอะ ช้าก็ใช่ด้วย แต่เดี๋ยวนี้เร็วขึ้นเยอะ เรื่องมันเยอะ มีเรื่องที่ไม่ได้เข้ารายการแต่ส่งไปแพทย์สภาเยอะแยะเลย ปริมาณมันเยอะ อาจหยิบเป็นเรื่องเร่งด่วนได้
หมอคนนี้ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะหลายคนมาก?
นพ.วีระศักดิ์ : ที่น้องบอกว่ามี 4 เคส จากหมอคนเดียวกัน ยังไม่มาอีก 2 เคสนะ
มหาหมี : ถ้าประชาชนใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่ใด ถ้าเกิดเหตุ คุณหมอหรือรพ.ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงในการรักษา ถ้าคลุมเครือเมื่อไหร่ แล้วรักษาต่อเนื่องให้ระมัดระวัง ต้องปรึกษาแพทย์ที่เรารู้จักหรือหน่วยงานรัฐ หรือทนายความ แต่สิ่งที่ต้องทำเบื้องต้นคือขอเวชระเบียนมาก่อน ผิดพลาดอะไรจะได้ดำเนินการได้
หมอไม่ได้รักษารพ.นี้รพ.เดียวนะ รักษารพ.ชั้นนำเลย ตอนนี้ออกทุกที่ ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน มันน่าตกใจ?
มหาหมี : ต้องระมัดระวังอายุความละเมิดด้วยนะครับ เพราะถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดเวลา 1 ปี แต่ถ้านับจากการกระทำความผิดเกิดขึ้น เขานับ 10 ปีให้ แต่มันก็เสี่ยงหมดอายุความ อย่านิ่งนอนใจ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหมดอายุความก็เกิดความเสียหายกับเรา
ดำเนินการหรือยัง?
ทนายเนล : เมื่อวานแจ้งความแล้ว
จะฟ้องรพ.มั้ย?
ทนายเนล : เมื่อวานติดต่อรพ. แล้วแจ้งไปเลยว่าจะฟ้อง เขาก็บอกว่าให้เราดำเนินการตามกฎหมายได้
เขาก็ไม่ได้กลัว?
ทนายเนล : อันนี้ไม่ทราบว่าจะกลัวหรือไม่กลัว เขาบอกจะเร่งเจรจา พรุ่งนี้จะให้คำตอบว่ายังไงต่อ
มหาหมี : แต่ในทางปฏิบัติไปเจรจาในศาลจะดีกว่า เรียกเจรจาทั้งสองฝ่าย เขาต้องไป
เต้ : เท่าที่ทราบ รพ.ถือว่าซื้อประกันไว้แล้ว เขาไม่แคร์ เขาถือว่าเขาซื้อประกันไว้แล้ว เต็มที่ประกันก็จ่ายเอง
เพลง : ประกันความเสียหายของแพทย์ เพิ่งทราบว่ามีตรงนี้อยู่
นพ.วีระศักดิ์ : ณ ปัจจุบันรพ.เอกชน ถ้าไปทำงาน พาร์ตไทม์หรือฟูลไทม์ เขาจะให้ทำสัญญา เหมือนเช่าสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้น แพทย์ผู้รักษาต้องรับผิดชอบโดยตรง อันนั้นมีเอกสารสัญญา ส่วนตัวผม ผมไปก็ต้องเซ็นแบบนี้เหมือนกัน ค่ำว่าขายประกัน ประกันขายให้ตัวแพทย์ ไม่ได้ขายให้รพ. แพทย์ได้รับการช่วยเหลือจากประกัน แต่ในแง่การปรึกษาทางกฎหมาย คดี เรื่องประกันตัว แต่ถ้าแพ้คดีก็ต้องจ่ายเงินเอง ผมเข้าใจว่าอย่างนั้น ผมว่าหลังรายการจะมีคนติดต่อมาอีกมาก เป็นเรื่องเร่งด่วนเลย
ผมว่ารพ.ต้องรับผิดชอบนะ?
มหาหมี : ไปฟ้องรพ.ก่อนเลยครับ แล้วหมอร่วมกัน ตัวการ
ทนายเนล : เมื่อวานคุณหมอก็แจ้งว่าไม่ได้เป็นสัญญาจ้าง เป็นสัญญาเช่าพื้นที่ ผมก็บอกไปว่าถึงแม้คุณเขียนหัวว่าสัญญาเช่าพื้นที่ แต่เนื้อความเป็นสัญญาจ้าง ยังไงก็เป็นสัญญาจ้างครับ มันก็เป็นการรับผิดในฐานะนายจ้างลูกจ้างอยู่ดี
มหาหมี : เขาพยายามพูดเบี่ยงประเด็นว่าเป็นการใช้สถานที่เขารักษา ไม่ว่าผู้บริการทางแพทย์หรือรพ. ก็ถือเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างกัน ถ้ากระทำผิด ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ใช้ให้ใช้บริการก็ต้องรับผิดร่วมกัน ในฐานะตัวการร่วม
ถ้าคนมีอาการแบบนี้ต้องทำยังไง?
นพ.วีระศักดิ์ : ต้องรักษาตามอาการไป ผ่าตัดแก้ไข
เพลง : ตอนนี้ใส่ท่อในจมูก เพื่อให้หายใจได้ ก่อนหน้านี้หายใจทางปากอย่างเดียว
นพ.วีระศักดิ์ : เขาค้ำไว้ ไม่ให้พังผืดมาปิดรู ต้องรักษาต่อเนื่อง ถ้าเจอผู้เชี่ยวชาญก็ดีขึ้น แต่คงไม่การันตีว่าจะกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ดีขึ้นระดับนึงแน่นอน ถ้าเจอผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าเป็นเคสพิเศษจริงๆ ก็คงพูดแทนหมอได้ว่าหมอคงไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่นี่ 4 เคส หนักทั้งนั้น ไม่รู้จะออกตัวให้ยังไง มันชัดเจน?
มหาหมี : ที่จริงผู้เสียหายต้องออกมาเรียกร้อง เพราะเป็นการเตือนประชาชนที่เหลือด้วยให้ระมัดระวัง ถ้เจอแบบนี้เป็นการตักเตือนด้วย ทำอะไรต้องระมัดระวัง
เนลเป็นวิศวกร บาสทำอะไร?
บาส : ทำบัญชีครับ
พี่ล่ะ?
เต้ : ผมเป็นเซลล์ไดเรกเตอร์โตชิบา พอผ่าแล้วพรีเซ็นเตชั่นไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่อง ลางานบ่อย
รู้จักป๋องนานแล้วเหรอ?
เต้ : เตะบอลด้วยกันมานาน แต่ผมไม่ค่อยยุ่งกับเขา (หัวเราะ)
เขาส่งมาให้ช่วยพี่หน่อย ไม่รู้ว่าจะแมตซ์กับเคสนี้พอดี?
เต้ : ผมคิดว่าผมรอบคอบแล้ว ผมยังโดน
เราพยายามประสานไปทางรพ. แต่ติดต่อไม่ได้ เหมือนเขาไม่อยากพูด คุณหมอได้ติดต่อไป แต่ไม่รับโทรศัพท์ ลิ้นไก่หายไปไม่ควรนะ?
มหาหมี : มันละเมิดเขา ผิดพลาดในการรักษา วินิจฉัยถูก แต่แนวทางรักษาผิด
นพ.วีระศักดิ์ : ต้องไปที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก นั่นคือสารตั้งต้นที่สำคัญ ว่าสิ่งที่รักษาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพจริงหรือไม่