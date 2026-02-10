ระทึก! คนร้ายคลั่งบุกยิงบ้านอัศวเหมกลางวันแสกๆ “เพลง ชนม์ทิดา” เผยจับคนร้ายได้แล้ว อ้างเทพสิง

กรณีเหตุระทึกขวัญ คนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า 4 นัด กลางวันแสกๆ ที่บ้านพักอัศวเหม ซึ่งเป็นบ้านอดีตนักการเมืองผู้ล่วงลับ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความแตกตื่นให้ชุมชน แต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ด้าน สตอรี่อินสตาแกรม “น้องเพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ได้โพสต์ข้อความว่า “ขอบคุณทุกคนที่ส่งความเป็นห่วงเข้ามา ทุกคนปลอดภัย จับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ”
มีรายงานว่าขณะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านดังกล่าว ผู้ต้องหาเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ขัดขืนการจับกุม เจ้าหน้าที่จึงใช้ปืนไฟฟ้าและสเปรย์ระงับเหตุเข้าควบคุมตัว เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การวกวน อ้างมีเทพเข้าสิง อยู่ในสภาพคล้ายมึนเมาสารเสพติด