“KISS OF LIFE” เปิดเอเชียทัวร์ครั้งใหม่ ในบทบาทเพื่อนสาวนักสืบ “โฟร์วันวันฯ” ปักคิวไทยแลนด์ 6 มิ.ย. เฉลยปริศนา “เดจาวู” #KIOF_DEJAVU_inBKK

ประกาศตูมมาแล้วว่าปี 2026 นี้สี่สาวแซ่บ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) เลือกที่จะจัดเอเชียทัวร์ในรูปแบบแฟนมีตติ้ง ภายใต้ชื่อ 2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOURซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นที่กรุงโซล ก่อนเดินสายพบแฟนๆ ในหลายเมืองใหญ่ของเอเชียคือ กรุงเทพฯ ไทเป และโตเกียว
ขึ้นชื่อว่าสี่สาวจูบชีวิต ก็จะมาเป็นแฟนมีตติ้งเหมือนใครหรือเหมือนๆ กันทั่วไปไม่ได้แน่!!!! คอนเซ็ปต์ของงานครั้งนี้ถูกออกแบบมาในโทน ‘สืบสวน-ซ่อนเงื่อนปริศนา’ ตามภาพทีเซอร์ที่เผยให้เห็นสมาชิกทั้งสี่จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle)และฮานึล (Haneul) แปลงโฉมเป็นนักสืบ ไล่ตามเงื่อนงำของเหตุการณ์ลึกลับที่ชื่อว่า “DEJA VU” สื่อถึงความทรงจำ การหวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง และความผูกพันระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ บรรยากาศงานจึงไม่ได้มีแค่การแสดงสดที่ทรงพลังตามสไตล์วง แต่ยังผสมผสานการเล่าเรื่อง (Storytelling) เกมและโมเมนต์ใกล้ชิด เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนว่าแฟนๆ ได้ร่วมไขคดีและเขียนความทรงจำบทใหม่ไปพร้อมกับพวกเธอ ทัวร์ครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นแฟนมีตติ้งที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และความพิเศษเฉพาะตัวมากที่สุด
โดยประกาศล่าสุด ณ วันนี้จากผู้จัดไทยหัวแถว โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ยืนยันจับมือกันเช่นเคยกับต้นสังกัดเกาหลี เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) ล็อกคิวเลขสวย วันที่ 6 เดือน 6 ให้ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE)ได้เจอกับ คิสซี่ (KISSY) ชาวไทยในงาน “2026 คิสออฟไลฟ์ เอเชีย แฟนมีตติ้ง ทัวร์ <เดจาวู> อิน แบงคอก” (2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR