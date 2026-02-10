กองเชียร์เงิบ! “มารีญา” สยบข่าวลือรัก “ทิม พิธา” เปิดตัวหนุ่มรู้ใจกลางไอจี

ทำเอากองเชียร์ถึงกับเงิบ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ออกมาเผยว่าตนเองกำลังมีรักครั้งใหม่ เป็นคนในวงการ รอฝ่ายหญิงตอบรับรักอยู่ ทำชาวเน็ตพุ่งเป้าว่าสาว “มารีญา พูลเลิศลาภ” หรือไม่ โดยเดาจากคำใบ้ที่ปล่อยกันในติ๊กต๊อก
ล่าสุดมารีญาไม่ตอบประเด็นนี้ แต่ใช้ภาพเดียวสยบทุกข่าวลือ เปิดตัวหนุ่มรู้ใจกลางสตอรี่อินสตาแกรมเขียนแคปชันสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “lucky i get to work everyday with you” แปลว่า “โชคดีจังที่ฉันได้ทำงานกับคุณในทุกๆ วัน” โดยหนุ่มรายนี้ มารีญาเคยโพสต์ลงโซเชียล และต้องสงสัยว่าอาจเป็นหนุ่มที่เจ้าตัวกำลังซุ่มคบอยู่