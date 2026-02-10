xs
xsm
sm
md
lg

“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ปรากฎตัวออกรายการ Club Friday Show ซึ่งเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวลือเรื่องสถานะกับสามีตลกรุ่นใหญ่ “เด๋อ ดอกสะเดา” ทำเอาเจ้าตัวปล่อยโฮกลางรายการ เปิดใจครั้งแรกเด๋อ มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ














“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)
“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)
“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)
“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)
“ปู กนกวรรณ” น้ำตาแตก เปิดใจครั้งแรก “เด๋อ ดอกสะเดา” มีโลก 2 ใบ คบซ้อนมา 29 ปี ถ้ารู้แต่แรกจะได้ไม่คบ! (คลิป)
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น