เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต

“เอพริล” หรือหวงซิน ลูกสาวนักแสดงดัง ปรากฏตัวออนไลน์ครั้งนาน ๆ ท่ามกลางกระแสจับตาชีวิตทายาทคนดังนอกสปอตไลต์
ท่ามกลางกระแสความสนใจที่หวนกลับมาที่นักแสดง–ผู้กำกับชาวจีน จ้าวเวย หลังการไลฟ์สดคัมแบ็กช่วงสั้น ๆ ล่าสุด ชาวเน็ตต่างพากันจับตาลูกสาวของเธอ หวงซิน หรือชื่อเล่น เอพริล หลังวัยรุ่นสาวปรากฏตัวบนโลกออนไลน์แบบหายาก
เอพริล ซึ่งจะอายุครบ 16 ปีในเดือนเมษายน เป็นบุตรเพียงคนเดียวของจ้าวเวยกับอดีตสามี มหาเศรษฐีเชื้อสายจีน–สิงคโปร์ หวงโหย่วหลง โดยเธอใช้ชีวิตนอกสปอตไลต์มาโดยตลอด และมีรายงานว่ากำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะกลับจีนเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น
การปรากฏตัวล่าสุดเกิดจากคลิปใน Instagram Stories ที่ชาวเน็ตนำมาแชร์ เป็นภาพเอพริลร้องเพลงหน้ากระจกขณะถ่ายเซลฟี รูปร่างสูงโปร่ง ผมยาวสีน้ำตาลทอง ให้ลุควัยรุ่นสดใสปนความขบถเล็ก ๆ แม้หลายคนมองว่าเธอได้ดวงตากลมโตแบบเอกลักษณ์ของแม่มา แต่ก็มีเสียงเห็นว่าเธอคล้ายพ่อมากกว่า
ก่อนหน้านี้ เอพริลถูกพบพร้อมจ้าวเวยครั้งล่าสุดที่สนามบินปักกิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ด้านจ้าวเวยเองเก็บตัวเงียบตั้งแต่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยทางการจีนในเดือนสิงหาคม 2021 ด้วยเหตุผลที่ไม่เปิดเผย และประกาศแยกทางกับหวงโหย่วหลงในปี 2024