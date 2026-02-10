xs
xsm
sm
md
lg

เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอพริล” หรือหวงซิน ลูกสาวนักแสดงดัง ปรากฏตัวออนไลน์ครั้งนาน ๆ ท่ามกลางกระแสจับตาชีวิตทายาทคนดังนอกสปอตไลต์

ท่ามกลางกระแสความสนใจที่หวนกลับมาที่นักแสดง–ผู้กำกับชาวจีน จ้าวเวย หลังการไลฟ์สดคัมแบ็กช่วงสั้น ๆ ล่าสุด ชาวเน็ตต่างพากันจับตาลูกสาวของเธอ หวงซิน หรือชื่อเล่น เอพริล หลังวัยรุ่นสาวปรากฏตัวบนโลกออนไลน์แบบหายาก

เอพริล ซึ่งจะอายุครบ 16 ปีในเดือนเมษายน เป็นบุตรเพียงคนเดียวของจ้าวเวยกับอดีตสามี มหาเศรษฐีเชื้อสายจีน–สิงคโปร์ หวงโหย่วหลง โดยเธอใช้ชีวิตนอกสปอตไลต์มาโดยตลอด และมีรายงานว่ากำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะกลับจีนเฉพาะช่วงปิดเทอมเท่านั้น

การปรากฏตัวล่าสุดเกิดจากคลิปใน Instagram Stories ที่ชาวเน็ตนำมาแชร์ เป็นภาพเอพริลร้องเพลงหน้ากระจกขณะถ่ายเซลฟี รูปร่างสูงโปร่ง ผมยาวสีน้ำตาลทอง ให้ลุควัยรุ่นสดใสปนความขบถเล็ก ๆ แม้หลายคนมองว่าเธอได้ดวงตากลมโตแบบเอกลักษณ์ของแม่มา แต่ก็มีเสียงเห็นว่าเธอคล้ายพ่อมากกว่า

ก่อนหน้านี้ เอพริลถูกพบพร้อมจ้าวเวยครั้งล่าสุดที่สนามบินปักกิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ด้านจ้าวเวยเองเก็บตัวเงียบตั้งแต่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยทางการจีนในเดือนสิงหาคม 2021 ด้วยเหตุผลที่ไม่เปิดเผย และประกาศแยกทางกับหวงโหย่วหลงในปี 2024










เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต
เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต
เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต
เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต
เผยโฉม ลูกสาว "จ้าวเวย" วัย 15 ปี โตเป็นสาวสวยสะกดสายตาชาวเน็ต
กำลังโหลดความคิดเห็น