อดีตไอดอล “ควอนมินอา” เปิดแผลสยอง เผยไฟไหม้ระดับสองจากหัตถการ เสี่ยงเสียโฉมทั้งหน้า

อดีตสมาชิก AOA เผยประสบการณ์บอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ ตั้งคำถามมาตรฐานความงามที่กดดันผู้หญิงในวงการบันเทิงเกาหลีอย่างหนัก
อดีตสมาชิกวง AOA และนักแสดง Kwon Mina เปิดเผยประสบการณ์เจ็บปวดจากหัตถการความงาม หลังเข้ารับการทำ “ชริงก์ลิฟติ้ง” แล้วเกิดแผลไฟไหม้ระดับสองบนใบหน้าและลำคอ พร้อมแชร์ภาพบาดแผลผ่านโซเชียลมีเดีย สะท้อนแรงกดดันด้านความงามในวงการบันเทิงเกาหลี
ควอนมินอาเล่าว่า เธอทำหัตถการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2026 โดยได้รับการฉีดถึง 600 ช็อตระหว่างการวางยาซึม ตั้งใจเตรียมตัวสำหรับงานสำคัญช่วงปลายมกราคมถึงกุมภาพันธ์ แต่เมื่อตื่นขึ้นกลับรู้สึกเจ็บปวดรุนแรง ผิวลอกเป็นชั้น มีน้ำเหลืองและตุ่มพอง สร้างความตกใจและบอบช้ำทางใจอย่างหนัก
เธอตั้งข้อสังเกตเรื่องขั้นตอนทางการแพทย์ โดยอ้างว่าไม่ได้รับการอธิบายความเสี่ยงหรือเซ็นเอกสารยินยอมเฉพาะหัตถการครั้งนี้ และไม่มีการประเมินสภาพผิวก่อนทำ คลินิกชี้แจงว่าเคยมีเอกสารยินยอมจากการเข้ารับบริการก่อนหน้าในเดือนตุลาคม 2025 แล้ว ซึ่งเธอมองว่าไม่เหมาะสมเพราะแต่ละหัตถการมีความเสี่ยงต่างกัน
ผลกระทบไม่ได้มีแค่ร่างกาย เธอเผยว่าหลังเหตุการณ์มีอาการแพนิค ต้องเลื่อนหรือยกเลิกงานหลายรายการ แม่ของเธอถึงกับร้องไห้เมื่อเห็นบาดแผล แม้ยังไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายความประมาททางการแพทย์หรือไม่ แต่ยอมรับว่าบอบช้ำทั้งกายใจ และไม่รู้ว่าการรักษาแผลเป็นจะสิ้นสุดเมื่อใด
ควอนมินอาเดบิวต์กับ AOA ในปี 2012 ก่อนออกจากวงในปี 2019 เพื่อมุ่งสู่งานแสดง