จากไวรัลคอนเสิร์ต Coldplay สู่เงินก้อนโต “คริสติน คาโบต์” พลิกวิกฤตเป็นอาชีพ เปิดคอร์สสอนรับมือข่าวฉาว ค่าเข้าราคาสูงลิ่ว

อดีตผู้บริหารสาวผู้ตกเป็นข่าวฉาว รับบทวิทยากรสื่อสารภาวะวิกฤต ค่าบัตรเกือบ 3 หมื่นบาท ชูบทเรียนควบคุมเรื่องเล่า
คริสติน คาโบต์ อดีตผู้บริหารฝ่ายบุคคลของบริษัทเทคโนโลยี Astronomer ซึ่งเคยตกเป็นกระแสไวรัลหลังถูกจับภาพสนิทสนมกับผู้บริหารในคอนเสิร์ต Coldplay เตรียมขึ้นเวทีเป็นวิทยากรหลักในงานประชุมด้านการสื่อสารภาวะวิกฤตที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยบัตรเข้างานมีราคาสูงถึง 875 ดอลลาร์สหรัฐ
คาโบต์จะร่วมเสวนา 30 นาทีในหัวข้อ “Taking Back the Narrative” กับผู้เชี่ยวชาญ PR ระดับตำนาน Dini von Mueffling ภายในงาน PRWeek’s Crisis Comms Conference ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนเมษายน และมีวิทยากรรวมกว่า 14 คน
เหตุการณ์ที่ทำให้เธอเป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน หลังถูกกล้องคิสแคมจับภาพกอดใกล้ชิดกับ Andy Byron ซีอีโอของ Astronomer จนต้องลาออกจากตำแหน่ง ท่ามกลางกระแสโจมตีรุนแรงในโลกออนไลน์ แม้เธอจะยืนยันว่าขณะนั้นแยกทางกับคู่สมรสแล้วก็ตาม
คาโบต์เคยให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวบานปลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ถูกสื่อและช่างภาพตามรังควาน รับโทรศัพท์วันละหลายร้อยสาย และเผชิญคำขู่ทำร้ายชีวิตจำนวนมาก
เว็บไซต์งานประชุมระบุว่า การเสวนาครั้งนี้จะถอดบทเรียน “การถูกประณามในที่สาธารณะซึ่งผู้หญิงมักเผชิญมากกว่าผู้ชาย” พร้อมแชร์กลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและยาวในการควบคุมเรื่องเล่าและฟื้นภาพลักษณ์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธี “ปรับท่าทีฉับไวต่อเหตุไม่คาดฝัน” ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน