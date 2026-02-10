“Mitski” ปล่อยอัลบั้มใหม่ Nothing's About to Happen to Me เตรียมปล่อย 27 ก.พ. นี้ ภายใต้สังกัด Dead Oceans

Mitski นำเสนอ “I’ll Change for You” ซิงเกิลที่ 2 จากอัลบั้มชุดใหม่ Nothing's About to Happen to Me ที่เตรียมปล่อยออกมาในวันที่ 27กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้สังกัด Dead Oceans พร้อมประกาศการแสดงทั่วโลก “การศึกษาการเคลื่อนไหวที่น่าลุ่มหลง” (Variety) การแสดงสดของ Mitski ยังถูกเปรียบเปรยว่า “มีสไตล์โดดเด่น , สร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม เท่สุดๆ” (Philadelphia Inquirer) และ “ไม่เหมือนใคร, ลึกลับ และน่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง” (The Guardian)
Mitski เตรียมนำเสนอ Nothing’s About to Happen to Me ในบางเมืองทั่วโลก โดยจะเปิดการแสดงในเมืองใหญ่ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 6 คืนที่ The Shed ในนิวยอร์ค , 5 คืน ที่ Hollywood High School ในลอสแองเจลิส และ 4 คืน ที่ Sydney Opera House ในซิดนี่ย์ รวมถึงการแสดงเพิ่มเติมทั้งใน กรุงเม็กซิโกซิตี้, อิสตันบูล, กรุงปารีส, กรุงบรัสเซลส์, กรุงอัมสเตอร์ดัม, กรุงลอนดอน, กรุงมะนิลา, กรุงเทพฯ, กรุงจาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ โดยจะเปิดให้จองบัตรทั่วไปได้ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พร้อมรอบจำหน่ายบัตรล่วงหน้าสำหรับศิลปินที่จะมีขึ้นแล้ว
รายละเอียดการจำหน่ายบัตรล่วงหน้าของแต่ละเมืองสามารถติดตามได้ที่ Mitski.com ทั้งนี้ศิลปินรับเชิญจะต่างกันไปในแต่ละเมือง ซึ่งรายชื่อศิลปินได้แก่ Sex Week, Gustaf, La Zorra Zapata, Haley Heynderickx, Maria Somerville, Tarta Relena, Gwenifer Raymond และอีกมากมาย
ต่อเนื่องจากซิงเกิล “Where’s My Phone?” ซึ่งBillboard ยกย่องให้เป็นเพลง “แนวอินดี้ร็อกทรงพลัง” กับเพลง “I’ll Change for You” ให้ความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่มีจังหวะปานกลาง โดยเสียงร้องอันไพเราะของ Mitski ถูกโอบอุ้มด้วยองค์ประกอบทางดนตรีที่ครบครัน ทั้งเครื่องสาย, กลองและเครื่องเคาะ, เปียโน, กีตาร์, ฟลุต และไวบราโฟน เธอร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังว่า “‘Cause I’ll do anything (เพราะฉันจะทำทุกอย่าง) // For you to love me again (เพื่อให้เธอกลับมารักฉันอีกครั้ง) // If you don’t like me now (ถ้าคุณไม่ชอบฉันแล้ว) // I will change for you” (ฉันจะยอมเปลี่ยนเพื่อคุณ)
Nothing’s About to Happen to Me เผยให้เห็น Mitski ดำดิ่งลงไปในเรื่องราวอันเข้มข้น ซึ่งตัวละครหลักเป็นหญิงสาวผู้รักสันโดษที่อาศัยในบ้านอันรกรุงรัง เมื่ออยู่นอกบ้าน เธอคือคนแปลกแยก แต่เมื่ออยู่ในบ้านของตัวเอง เธอเป็นอิสระ มิวสิกวิดีโอ “I’ll Change for You” ที่กำกับโดย Lexie Alley และตัดต่อโดย Rena Johnson ต่อยอดเรื่องราวจากโลกใบนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่จักรวาล Tansy House ที่วุ่นวายและไร้ระเบียบ ซึ่งเคยปรากฏในภาพถ่ายประกอบอัลบั้มฝีมือของ Alley ด้วยการพิมพ์ภาพลงบนฟิล์มทีละเฟรมเข้ากับร่องรอยการวาดด้วยมือและความบิดเบี้ยวที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจ ทำให้ฟุตเทจนี้ให้ความรู้สึกเหมือนม้วนฟิล์มที่สามารถพบได้ใน Tansy House: มันดูเปราะบาง, ทรุดโทรม และเป็นไปได้ที่จะถูกฝังอยู่ใต้กองหนังสือ
Mitski เป็นผู้เขียนเพลงทั้งหมดและถ่ายทอดเสียงร้องทุกส่วนด้วยตัวเองในอัลบั้ม Nothing’s About to Happen to Me อัลบั้มนี้โปรดิวซ์และดูแลวิศวกรรมเสียงโดย Patrick Hyland และทำมาสเตอร์โดย Bob Weston โดยสานต่อแนวดนตรีที่สร้างไว้จากอัลบั้ม The Land Is Inhospitable and So Are We เมื่อปี 2023 โดดเด่นด้วยการใช้เครื่องดนตรีแสดงสดโดยวงดนตรีที่ร่วมทัวร์ใน The Land และการเรียบเรียงดนตรีแบบวงอองซอมเบิล ในส่วนของวงออร์เคสตรานั้นทำการบันทึกเสียงที่ Sunset Sound และ TTG Studios เรียบเรียงและอำนวยเพลงโดย Drew Erickson และดูแลวิศกรรมเสียงโดย Michael Harris