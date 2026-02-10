“JOJI” ปล่อยอัลบั้มเต็มที่ทุกคนรอคอย PISS IN THE WIND รับชม MUSIC VIDEO “LAST OF A DYING BREED” ได้แล้ว

จากการเป็นผู้นำกระแสดนตรีแทร็ปโทนโลไฟและฮิปฮอปในช่วงปลายยุค 2010 สู่การก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในฐานะศิลปินแนวอัลเทอร์เนทีฟป๊อป “Joji” สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือหนึ่งในศิลปินที่น่าสนใจที่สุดในแนวอัลเทอร์เนทีฟ
นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ขวัญใจนักวิจารณ์ Joji ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดล่าสุด Piss In The Wind ภายใต้สังกัด Palace Creek นอกจากนี้ Joji ยังเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลง “Last of a Dying Breed” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Piss In The Wind คือ ผลงานที่เชื่อมโยงแนวดนตรีในอดีตและปัจจุบันของ Joji โดยสร้างความสมดุลระหว่างการเขียนเพลงที่ให้อารมณ์หม่นเศร้าและครุ่นคิด เข้ากับงานสร้างแบบดิบๆ แต่ก็ให้บรรยากาศที่น่าสนใจ ด้วยรายชื่อเพลงที่อัดแน่นถึง 21 เพลง ทิศทางการสร้างสรรค์ที่ชัดเจน และมิวสิกวิดีโอที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่เขาทำช่อง YouTube หลอมรวมกันจนกลายเป็นอัลบั้มที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเปิดโอกาสให้ Joji ได้ถอยออกไปอยู่นอกเฟรม โปรเจกต์นี้ยังทวีความน่าสนใจด้วยการร่วมงานกับเหล่าศิลปินอย่าง Giveon, 4batz, Yeatและ Don Toliver
ในช่วงก่อนเปิดตัวอัลบั้ม Piss In The Wind นั้น Joji ได้ส่งซิงเกิลเพลงที่มีพลังและความหลากหลายทางดนตรีออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตทางดนตรีที่กว้างขวาง ซึ่งแฟนเพลงสามารถคาดหวังได้จากตัวเขา ซึ่งนั่นก็รวมถึง “LOVE YOU LESS,” “Past Won’t Leave My Bed,” “If It Only Gets Better,” และเพลง "PIXELATED KISSES"
“PIXELATED KISSES” ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการพักงานเพลงไปนานหลายปีของ Joji ทั้งยังมียอดสตรีมทั่วโลกหลายสิบล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ปล่อยออกมา พร้อมเปิดตัวขึ้นBillboard Hot 100 chart ก่อนจะครองพื้นที่บนชาร์ต Billboard Top 200 และชาร์ตเพลงป๊อปได้อีกด้วย เพลงนี้ปล่อยตามหลังอัลบั้ม SMITHEREENS เมื่อปี 2022 ที่ได้รับการรับรองในระดับ 2x แพลตินัม จาก RIAA ทั้งยังมีเพลงฮิต “Glimpse of Us” ที่ขึ้นอันดับ 1 Spotify Global 50 hit
“LAST OF A DYING BREED”
https://youtu.be/85UJ8Rvfj9g