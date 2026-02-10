ศิลปินระดับโลก “KUN” ปล่อยอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษที่มีชื่อเดียวกับตัวเองภายใต้สังกัด “88 rising”

ศิลปินระดับโลก KUN ส่งอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ที่ใช้ชื่อเดียวกับตัวเอง ทั้งยังเป็นโปรเจกต์แรกภายใต้สังกัด 88rising สำหรับอัลบั้มชุดนี้ศิลปินผู้มากความสามารถที่เป็นทั้งนักร้อง, โปรดิวเซอร์, แฟชั่นไอคอนและป๊อปสตาร์ระดับโลกได้บรรจงถักทอการเดินทางกลับสู่รากเหง้าผ่านสุ้มเสียงที่คาดไม่ถึง ซึ่งเคยหล่อหลอมความเป็นเขา ด้วย 11 บทเพลงที่เขาร่วมเขียนและร่วมโปรดิวซ์ทั้งหมด KUN ก้าวข้ามยุคสมัยและแนวดนตรีอันหลากหลาย ตั้งแต่ร็อก,โซล,แจ๊ส,ป๊อป ไปจนถึงอาร์แอนด์บี โดยกลั่นกรองเสน่ห์เหนือกาลเวลาของรากเหง้าของดนตรีอเมริกันผ่านมุมมองร่วมสมัยที่คมชัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเสียงร้องที่กว้างขวางของเขา อัลบั้มนี้ยังได้ Free Nationals วงดนตรีชิงรางวัลแกรมมี่และมักจะร่วมงานกับ Anderson .Paak มาร่วมฟิเจอริงด้วย
เพื่อฉลองการปล่อยอัลบั้มชุดนี้ KUN ได้ส่งมิวสิกวิดีโอที่ประหนึ่งภาพยนตร์และเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งของเพลง “Colder” ซิงเกิลหลักที่โดดเด่นที่สุดของอัลบั้มนี้ บทเพลงที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงกีตาร์และอารมณ์ดิบนี้ สะท้อนให้เห็นภาพ KUN ที่ถูกหลอกหลอนด้วยความโศกเศร้าและถลำลึกสู่ซาวด์ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่มืดมนยิ่งขึ้น ด้วยโปรดักชั่นเรียบง่ายแต่ทรงพลังราวกับภาพยนตร์ประกอบกับเนื้อเพลงที่เปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมา เปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เข้าถึงอารมณ์อย่างลึกซึ้ง มิวสิกวิดีโอที่มีความขี้เล่นแต่แฝงด้วยความหม่นเศร้าถ่ายทำที่ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่ง KUN ร่วมแสดงนำโดยเล่าว่ายานอวกาศของเขาตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีเพียงตุ๊กตาหิมะเป็นเพื่อนร่วมทาง นี่คือผลงานการกำกับโดย Folkert Verdoorn และ Simon Becks (ที่เคยร่วมงานกับ FKA Twigs, A$AP Rocky) และกำกับศิลป์โดย Eggert Ketilsson (ที่เคยมีผลงานอย่าง Dunkirk, Interstellar)
KUN กล่าวถึงอัลบั้มนี้ว่า….“ระหว่างที่ทำอัลบั้มชุดนี้ ผมเข้าไปอยู่ในทุกเพลงผมตามพวกมันไปทุกที่ ตั้งแต่เขียนเพลงไปจนถึงงานด้านภาพ ผมออกเดินทางตาม “Colder” ไปจนถึงธารน้ำแข็งของไอซ์แลนด์ ที่ซึ่งความหนาวเหน็บแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูก แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความสงบและการเยียวยาอย่างแปลกประหลาด“Jasmine” พาผมไปยังเมืองที่พลุกพล่าน ที่ทุกอย่างดูอึกทึกครึมโครมแต่ก็ให้ความรู้สึกอิสระอย่างบอกไม่ถูก ตอนที่ผมแสดงเพลง “What a Day” เป็นครั้งแรกก่อนที่จะถูกปล่อยออกมา ผมรู้สึกได้ดื่มด่ำไปกับพลังงานและความไม่สมบูรณ์แบบที่มาพร้อมกับการแสดงสด ดังนั้นเมื่อผมไปบันทึกเสียงในสตูดิโอ ผมจึงใช้วิธีการบันทึกเสียงแบบเก่าเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาช่วงเวลาที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหล่านั้นแหละที่ทำให้เราเป็นมนุษย์
ผมเคยมีคำถามว่า “พวกเขาอยากได้ยินเพลงแบบไหน?” แต่เวลานี้ ในที่สุดผมก็ได้ถามตัวเองเสียทีว่า “อะไรคือสิ่งที่ผมอยากจะร้องกันแน่?” ผมมักถูกดึงดูดด้วยเสียงที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์มากที่สุดและมีความอบอุ่น อย่างเช่นแผ่นเสียงเก่า, ภาพยนตร์เก่าๆ, ท่วงทำนองคลาสสิกที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าพวกมันอยู่มานานกว่าพวกเราเสียอีก ผมอยากทำเพลงที่ส่งต่ออารมณ์เหล่านั้นออกไป ผมอยากสร้างสรรค์เพลงที่ก้องกังวานและเข้าถึงคนทุกรุ่น ทุกวัฒนธรรมและเข้าถึงพวกเราทุกคนได้”
วันนี้ KUN ยังได้ประกาศการทัวร์คอนเสิร์ตฤดูใบไม้ผลิในแถบอเมริกาเหนือ, สหราชอาณาจักรและยุโรป ซึ่งรวมหลายเมืองใหญ่ ทั้ง ลอสแอนเจลิส, ซานฟรานซิสโก, ดัลลัส, ชิคาโก, นิวยอร์กซิตี้, ดีซี, กรุงลอนดอน และกรุงปารีส ความสำเร็จนี้ต่อเนื่องจากการแสดงครั้งสำคัญในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2025 ซึ่งรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ใน Fonda Theatre ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยง รวมถึงการขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรี Head In The Clouds Festivals ทั้งในนิวยอร์กซิตี้และลอสแอนเจลิสนั่นเอง
KUN ยังคงสร้างกระแสไปทั่วเอเชียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำอิทธิพลของเขาในภูมิภาคนี้ เขาเพิ่งได้รับยกย่องในฐานะ All-Round Artist of the Year บนเวที JOOX Top Music Night ที่กรุงเทพฯ และขึ้นโชว์หลักในเทศกาลประจำปี Bubbling & Boiling Festival ที่สิงคโปร์ ล่าสุดเขาเพิ่งปรากฏตัวในฐานะศิลปินรับเชิญในการแสดงรอบพิเศษทางรายการ Indonesian Idol,ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั่วประเทศ และมีจำนวนผู้ชมหลายล้านคนเลยทีเดียว