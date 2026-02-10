David Chen และ Roman Blagojevic กับคอนเสิร์ตระดับตำนาน “LEGACY: The Next Piano Generation” ที่ไทยและสิงคโปร์ มี.ค.นี้

TPO, 54 Entertainment และ Thai Air Asia เตรียมสานต่อตำนานนักเปียโนระดับตำนาน Martha Argerich สู่รุ่นหลาน David Chen และ Roman Blagojevic กับ “LEGACY: The Next Piano Generation” ที่ไทยและสิงคโปร์ มี.ค.นี้
เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในแวดวงดนตรีคลาสสิกระดับโลกเลยทีเดียว กับคอนเสิร์ต “LEGACY: The Next Piano Generation” การรวมตัวของศิลปินเปียโนดาวรุ่งระดับโลก ที่จะมาร่วมสืบทอดสายใยทางดนตรีและจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่น โดยไฮไลต์สำคัญของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือการเปิดตัว 2 นักเปียโนรุ่นใหม่ที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง อย่าง David Chen และ Roman Blagojevic ซึ่ง Roman เป็นหลานชายแท้ๆ ของ Martha Argerich นักเปียโนระดับตำนานของโลก ถือเป็นโอกาสหาได้ยากที่ผู้ชมในภูมิภาคเอเชียจะได้สัมผัสกับเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ดนตรีที่สืบทอดมาจากหนึ่งในตระกูลนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
การแสดงครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยเพลงของ Dario Ntaca วาทยกรชื่อดังที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมาย และวง Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงคลาสสิกที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากมาย อาทิเช่น
* Keyboard Concerto No. 5 โดย J.S. Bach: ที่เต็มไปด้วยความวิจิตรบรรจงและโครงสร้างดนตรีที่สมบูรณ์แบบ
* Piano Concerto No. 1 โดย Pyotr Ilyich Tchaikovsky: บทเพลงอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนและเทคนิคอันแพรวพราว
* Academic Festival Overture โดย Johannes Brahms: ความรื่นเริงและจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลอง
* Romeo and Juliet โดย Tchaikovsky: บทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอมตะเหนือกาลเวลา
โดยคอนเสิร์ต “LEGACY: The Next Piano Generation” ในประเทศไทยจะเปิดแสดงในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา: 15:00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จองบัตรได้ที่ Eventpop: https://www.eventpop.me/e/131525/legacy-the-next-piano-generation2026
และที่ประเทศสิงคโปร์ จะเปิดแสดงในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา: 20:00 น. ณ Victoria Concert Hall ประเทศสิงคโปร์ จองบัตรได้ที่ Sistic:https://www.sistic.com.sg/events/pianolegacy0326
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook/Instagram ของ 54 Entertainment