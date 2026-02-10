“ฮันนี่ ณภัค” เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในพระวโรกาสนี้ ทรงโปรดให้ นางสาวณภัค มุทธาเสถียร MRS.CLASSIC UNIVERSE 2024 นางเอกซีรีส์ธรรมะ นางวิสาขา และ พระนางสุเมธา ทาง ททบ.5HD1
เข้าเฝ้าและพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว
ยิ่งไปกว่านั้น ฮันนี่ ยังซาบซึ้งในพระเมตตา เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จำ สาวฮันนี่ ได้เมื่อครั้งได้รับตำแหน่ง MRS.CLASSIC UNIVERSE เมื่อปี 2024 ได้ ยังความภาคภูมิใจและความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้