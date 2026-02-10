“ปานดวงใจ Signature” เปิดตัวหวานรับวาเลนไทน์ แฟนคลับแน่น!!! เซอร์ไพรส์ “พระเอกจีน” ร่วมยินดี

เปิดตัวอย่างอบอุ่นและคึกคัก สำหรับซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” ที่เปิดตัวท่ามกลางบรรยากาศสีชมพูหวานรับเทศกาลแห่งความรักบน เวที Idol exchange ณ MBK Centerภายในงานมีเหล่าแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจนักแสดงกันอย่างล้นหลาม
“ปานดวงใจ Signature” เปิดเวทีด้วยศิลปิน “ปลื้ม ภูมิรพี” ผู้แต่งคำร้อง ทำนอง และขับร้องเพลง “ทางของหัวใจ” เพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่ง หนุ่มปลื้ม ขับร้องเพลงนี้ด้วยความไพเราะจับใจผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่การปรากฏตัวของนักแสดงในเรื่องอย่างนางเอกน้องใหม่ “เกลิน ธัญรดี” มาพบกันครั้งแรกกับ “เล้ง ณัฐพล” ร่วมด้วยพระนางเคมีใหม่ “แสตมป์ พรวศิน”และ “พรีเมียร์ ศรัญญา” ที่มาพร้อมความละมุน พร้อมด้วยนักแสดงครบทีม อาทิ ปิ๊งปิ๊ง รภัทร, ลาเต้ กฤษดา, คีธ กรินทร์, วายุ วายุ มันตรา, หนึ่งเดียว ภูริภัทร นักแสดงรับเชิญคนพิเศษปัทมา ปานทอง, อาจารย์วินไท วงศ์ปัญญาเสถียร, นิคม เหรียญทอง และน้องๆ จากสถาบันสอนการแสดงบียอนด์ สกาย ได้แก่ น้องเหนือฟ้า, น้องเอวา และ น้องบุ๊ค
นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากพระเอกซีรีส์ที่โด่งดังสุดๆ จากประเทศจีน “จางหนาน (Zhang Nan)” นักแสดง พิธีกร สถานีโทรทัศน์ฉงชิ่ง ประเทศจีน พระเอกซีรีส์จากละครเรื่อง "杀猪女王当保镖 " (ซือเจ๊เขียงหมูกลายเป็นบอดี้การ์ดคุณชาย) ผลงานล่าสุดของ จางหนาน ที่มียอดคนเข้าชมมากกว่า 44 ล้านครั้ง ทำให้ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีนและเพิ่งคว้ารางวัล Asia Top Star Awards 2026 ซึ่งเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สถานีโทรทัศน์ฉงชิ่ง มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน ที่ผ่านมา ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้จัดฯ ดร.กัญฐณา สนเจริญ และได้รับเกียรติจาก ดร. เมืองภูมิ หาญสิริเพชร "หันปิง" (Han Bing) อินฟลูเอนเซอร์ นักแสดงพิธีกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศจีน, ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ญ ผู้กำกับฯ สายบุญ และ รัฐ ริมธีรกุลเจ้าของลิขสิทธิ์งานประกาศรางวัล Asia Top Awards และ สนุกเกอร์ สิรสิทธิ์ ชุ่มจิตร เข้าร่วมงานโดยมี ดร.วโรดม ศิริสุขรับหน้าที่พิธีกรตลอดงาน
งานนี้เหล่าแฟนคลับนำช่อดอกไม้มามอบให้กับนางเอกน้องใหม่ “เกลิน” เพื่อความแสดงความยินดีกันอย่างล้มหลาม รวมทั้ง เล้ง-แสตมป์ และนักแสดงคนอื่นๆ ด้วย ตบท้ายด้วยการเซอร์ไพร้สวันเกิดล่วงหน้าให้กับ “หนุ่มปลื้ม” ที่จะครบรอบวันเกิดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้
“ปานดวงใจ Signature” ซีรีส์แนวตั้ง (Vertical Series)กำกับการแสดงโดย วลงกรณ์ จับใจ ซึ่งตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน และการเติบโตของหัวใจ ผ่านรูปแบบซีรีส์แนวตั้งที่เข้าถึงผู้ชมยุคดิจิทัลได้ง่ายและรวดเร็ว แฟน ๆ เตรียมรับชม EP แรกพร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาฯ นี้ เวลา 19.00 น. ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ทาง YouTube และ TikTok ช่อง ปานดวงใจ Signature