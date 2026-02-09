กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานคอนเสิร์ตพนมสารครามลั่นทุ่ง ครื้นเครง เสน่ห์เมืองแปดริ้ว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ ความสนุก ครั้งสำคัญในอำเภอพนมสารคราม จัดงาน “คอนเสิร์ตพนมสารครามลั่นทุ่ง ครื้นเครง เสน่ห์เมืองแปดริ้ว” ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2569 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน) มุ่งยกระดับ อำเภอพนมสารครามสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ กระตุ้นการเดินทาง และกระจายรายได้ สู่ฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่อำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเกษตรกรรม ให้เกิดรายได้จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นของพื้นที่ ผ่านการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิธีเปิดงานคอนเสิร์ตพนมสารครามลั่นทุ่ง ครื้นเครง เสน่ห์เมืองแปดริ้ว ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอพนมสารคาม และนายอัครวิชย์ เทพาสิต รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายเพทาย ศิริมุสิกะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคปกครอง ภาคความมั่นคงในพื้นที่
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดงาน พื้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน) ถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยตกแต่งไฟประดับอย่างสวยงาม พร้อมเวทีการแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดยมีไฮไลต์สำคัญประกอบด้วย :
•มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งแถวหน้า: ขนทัพศิลปินชื่อดังสร้างความสุขแบบจัดเต็ม อาทิ ต่าย อรทัย, ตั๊กแตน ชลดา, แซค ชุมแพ, จ๊ะ นงผณี, ฮาย อาภาพร, แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก และศิลปิน อื่น ๆ อีกมากมาย
•เทศกาลอาหารและของดีชุมชน: รวมร้านค้าเด็ด ขบวน Food Truck วิสาหกิจชุมชนและสินค้าจากคนในพื้นที่กว่า 50 ร้านค้า เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง
•โซนกิจกรรมมหาสนุก: ย้อนวันวานกับซุ้มกิจกรรมสไตล์งานวัด เช่น ปาลูกโป่ง โยนห่วง และบิงโก สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
การจัดงานคอนเสิร์ตพนมสารครามลั่นทุ่ง ครื้นเครง เสน่ห์เมืองแปดริ้วในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าการจัดงานจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มระยะเวลาพำนัก และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ และเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และประกาศศักยภาพของอำเภอพนมสารคราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเปี่ยมเสน่ห์ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
มาฟังเพลงให้ลั่นทุ่ง แล้วไปมูให้สุดที่เมืองแปดริ้ว!
ไปชมเทศกาลดนตรีลูกทุ่งสุดมันส์ "พนมสารคามลั่นทุ่ง" วันที่ 24-25 มกราคมนี้เสร็จแล้ว... อย่าเพิ่งรีบกลับ! เพราะพนมสารคามและฉะเชิงเทรายังมี "พลังบุญ" รอให้ทุกคนไปสัมผัส
เราขอแนะนำเส้นทาง "ไหว้พระ 9 วัดเสริมสิริมงคล" ต้อนรับปีใหม่ 2569 เริ่มต้นความปังกันตั้งแต่หลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์ ไปจนถึงวัดสวยในพนมสารคาม ให้ทริปนี้ได้ทั้งความสุขจากเสียงเพลง และความสบายใจจากผลบุญ
ใครอยากรู้ว่า 9 วัดมีที่ไหนบ้าง? เตรียมตัวมามู ไปด้วยกัน ตามพิกัดนี้ได้เลย!
1 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ขอพรหลวงพ่อโสธร เสริมความสำเร็จ ให้ชีวิตก้าวหน้าแบบมั่นคง
2 วัดมงคลเทพ เสริมโชคลาภ การเงิน โอกาสดีๆ เข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งหา
4 วัดปากน้ำโจ้โล้ ขอพรให้ชีวิตไม่ติดขัด เดินทางปลอดภัย งานไหลลื่นตลอดปี
5 วัดพุทธพรหมยาน ไหว้แล้วใจนิ่ง ขอให้มีสติ ปัญญา ตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ถูกทาง
6 วัดวีระโชติธรรมาราม
สายทำงานต้องมา ขอความก้าวหน้า ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
7 วัดไผ่ดำเจริญศุข
ขอพรเงินทอง โชคลาภ ชีวิตร่มเย็น ครอบครัวเป็นสุข
8 วัดจุกเฌอ
ขอเริ่มต้นใหม่ คลายเคราะห์ เปิดทางให้ชีวิตเดินต่อแบบเบาใจ
9 วัดโพรงอากาศ
ขอพรให้ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ การเงิน โชคลาภ