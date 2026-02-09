ค่าย “A BEAR DAY Entertainment” จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “young จะ pop” ส่งวง T-POPสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนทั่วประเทศ ผ่านเสียงเพลงและดนตรี

เรียกได้ว่าไม่ใช่ผลิตแค่งานบันเทิงผ่านบทเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ค่าย “A BEAR DAY Entertainment” ก็ยังเล็งเห็นคุณค่าของสังคมอย่างจริงจัง โดยล่าสุดค่าย “A BEAR DAY Entertainment”จัดหนักจัดเต็มส่งกิจกรรมสุดพิเศษ ที่เรียกว่าจัดเพื่อสังคมและเยาวชนคนรุ่นใหม่กับกิจกรรม “young จะ pop” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Make it pop”
โดยกิจกรรรม “ young จะ pop” นี้ได้เกิดขึ้นจากแนวความภายใต้ ของค่าย A BEAR DAY Entertainment เป็นการกิจกรรมในรูปแบบของ School Tour ซึ่งได้นำวง T-POPไปสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านดนตรี บทเพลง และกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อเป็นการส่งเสริม ทักษะทางด้านดนตรี ที่มีจุดเด่นคือความสนุก แทรกด้วยสาระ และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ร่วมกับวัยรุ่นยุคใหม่
พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายสร้างประสบการณ์ดนตรีให้เยาวชนใน 10 โรงเรียน ส่งเสริมศิลปินวัยรุ่นแนว T-POP ให้เป็นทีรู้จักในวงกว้าง และเปิดโอกาสให้แบรนด์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของแบรนด์ กับพลังวัยรุ่นให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่
ในครั้งนี้ “young จะ pop “มีการไปจัดกิจกรรมใน 10 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
2.โรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา
3.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จีงหวัดนนทบุรี
5.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
และยังเหลือ อีก 5 โรงเรียน ในโอกาสถัดไป
