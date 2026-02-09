“หนุ่ม กรรชัย” แจกเสื้อ “โหบี๋” เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์

กลายเป็นประเด็นฮือฮา หลังจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 9 ก.พ. ระบุว่า ตนเองได้ทำเสื้อที่มีสกรีนคำว่า “โหบี๋” ซึ่งเป็นคำอุทาน ที่กลายเป็นไวรัล โดยหนุ่มพูด ระหว่างจัดรายการเทปข่าวคราวความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่าง “ครูบี๋” กับทหารยศนายสิบ ซึ่งภรรยาหลวงนำแชตลับมาเปิดในรายการ เผยจัดไว้แจกแฟนคลับเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ ซึ่งสกรีนข้อความดังกล่าว คนดูเป็นคนเลือกเองผ่านการโหวต 5 แบบ
“ตามสัญญา วาเลนไทน์นี้แฟนๆ อยากมีเสื้อใส่ ก็ทำมาให้แล้ว เสื้อโหบี๋ ข้างหลังเป็นโหนกระแส คนดูเลือกลายเองนะ ให้โหวตเลย จัดมาให้ 5 แบบ เขาเลือกเอง เขาบอกให้ทำด้วย ตอนแรกจะไม่ทำ กลัวคนเอ๊ะ จะดีเหรอ แต่เขาอยากได้ อยากใส่วาเลนไทน์ แต่ ข้างหน้า ห. เป็นสระโอนะ อย่าไปดูเป็นอย่างอื่น เราแจกให้วันนี้ในรายการ 15 ตัว ในช่องทางโซเชียล มอบให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์ก็แล้วกัน”