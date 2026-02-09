เปิดคำใบ้แฟน “ทิม พิธา” ชาวเน็ตฟันธง “มารีญา” ชัดๆ

มีข่าวลือออกมาในแวดวงนางงาม หลังจากที่ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ได้ไปออกรายการแล้วบอกว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้ว ไปบอกรักเขาและกำลังรอเขาตอบรับรักอยู่ และไม่ปฎิเสธว่าเป็นสาวในวงการบันเทิง จากนั้นก็มีข่าวลอยออกมาว่า สาวคนนั้นคือ “มารีญา พูลเลิศลาภ” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560 และตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดนางงามจักรวาล 2017 สามารถเข้าถึงรอบ 5 คนสุดท้ายในการประกวดนางงามจักรวาลในปีนั้น
จน ทิม พิธา ได้ออกมายืนยันเองว่าตอนนี้มีแฟนแล้ว เป็นรักทางไกล สาวคนนี้บางทีก็อยู่เมืองไทย บางทีก็อยู่ต่างประเทศ ถึงเวลาจะออกมาเปิดเผยเอง ทำคนทั้งประเทศเริ่มตามหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร พร้อมกับข่าวลือเรื่องของ มารีญา ก็ได้แพร่หลายออกมา
ในโลกติ๊กต๊อก นักข่าวที่ไปตามสัมภาษณ์ ทิม พิธา ในวันนั้น ได้ทำคลิปบอกใบ้แฟน ทิม พิธา เป็นใครไว้ดังนี้
1. เป็นคนมีมงฯ เกือบจะได้ Miss Universe
2. อายุห่างกัน 10 ปี
3. เป็นหญิงที่รักสิ่งแวดล้อม
4. เป็น 1 ใน 7,000 กว่าคนที่ทิมติดตาม
ซึ่งชาวเน็ตออกมาฟันธงชัดเจนว่าถ้าใบ้ขนาดนี้ ก็ต้องเป็น มารีญา แน่นอน แต่ก็มีบางส่วนบอกว่ามารีญามีแฟนแล้ว ยังมีรูปคู่กันอยู่อินสตาแกรมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา