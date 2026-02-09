“น้องลียา” โชว์สกิลร้องเต้นจัดเต็ม ขึ้นรับเชิญเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ต PiXXiE “เป๊ก - ธัญญ่า” สุดปลื้มตามเชียร์ติดขอบเวที

น้องลียาออร่าสุดจึ้ง ยิ่งโตก็ยิ่งเก่งขึ้น และสวยขึ้นจริง ๆ สำหรับสาวน้อย “ลลียา เองตระกูล” ลูกสาวของนักแสดง-พิธีกรดัง ธัญญ่า ธัญญาเรศ และเป๊ก สัณณ์ชัย ที่ตอนนี้อายุได้ 16 ซึ่งเหล่าแฟนคลับมักจะได้เห็นเจ้าตัวออกมาโชว์สกิลการเต้นทั้งในคลิปส่วนตัว และขึ้นโชว์ตามงานต่างๆ
ล่าสุด (8 กุมภาพันธ์ 2569) น้องลียา ก็สร้างเซอร์ไพรส์หลังขึ้นเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดปัง PiXXiE Tales Concert : The Enchanted Ceremony คอนเสิร์ตใหญ่ของ PiXXiE ฉลองครบรอบ 5 ปีของวงที่จัดขึ้น ณ อิมแพค อารีน่า ซึ่งน้องลียาได้ขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินฝึกหัดของค่าย LOVEiS
งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องลียาจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นโชว์สกิลแบบสับๆ พร้อมไลน์เต้นสวยงามจนแฟน ๆ กรี๊ดสนั่น โดยมีพ่อเป๊ก-แม่ธัญญ่า มาให้กำลังใจเชียร์ลูกสาวคนเก่งติดขอบเวทีเลยทีเดียว ขณะที่เสียงตอบรับใน X ก็มีหลายคนต่างก็ชื่นชม เช่น
“ลียาที่คอนเสิร์ต PiXXiE ไลน์เต้นโคตรดี
หยุดมองไม่ได้เลยอ่ะ เริ่ดมาก โซ๊ะมา”
“น้องลียา สวยมากก ชอบมากก ท่าถอด
หมวกฮู้ดคือดีย์อะ” ฯลฯ พร้อมอยากเห็น
น้องลียา เป็นศิลปินเต็มตัวในเร็ววันนี้แล้ว