คนใต้ไม่ได้โง่! “แจ๊ส อดีตมิสทิฟฟานี่” ตอกกลับคนเหยียด หยุดเป็นเครื่องมือนักการเมืองชั่ว! ชี้เหตุผลไม่แก้รัฐธรรมนูญ

กลายเป็นดรามาระอุ หลังศึกเลือกตั้งใหญ่ 2569 ซึ่งพรรคภูมิใจไทย คะแนนนำโด่ง ขึ้นแท่นพรรคอันดับ 1 แซงหน้าพรรคประชาชน งานนี้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อย รับไม่ได้ ไล่ด่าคนต่างจังหวัดที่ไม่เลือกพรรคประชาชน และคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญว่าโง่ดักดาน เหตุผิดหวังที่ “เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ชวดเป็นนายกฯ ตามที่คิดไว้ บางรายหยิบเอาความเป็นความตายอย่างน้ำท่วมใหญ่ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลามาล้อเลียนเป็นเรื่องสนุก รวมทั้งอวยยศคนกรุงเทพฯ ที่พรรคประชาชนแลนด์สไลด์ ฟาดเรียบทุกเขต
ล่าสุดเฟซบุ๊ก “แจ๊ส พีรศักดิ์ สุจิวโรภาส” อดีตมิสทิฟฟานี่ ได้โพสต์เผยถึงเรื่องนี้ พร้อมเผยให้เห็นอีกมุมในฐานะคนใต้ ยืนยันคนใต้ไม่ได้โง่ ไม่หนุนให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะคนใต้ไม่ได้เดือดร้อน อีกทั้งดึงสติประชาชน อย่าตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองชั่ว
“คนใต้โง่ดักดาน😭
ผลประชามติ
ทำให้มีคนเหยียดคนใต้ว่า น้ำท่วมมิดหลังคาหาดใหญ่ ก็ยังทนดักดาน คนใต้ก็ยังเหมือนเดิม
เอิ่มมมมมมม
อันนี้เกินไป
ความสญเสียครั้งใหญ่
บางบ้านเสียคนรักไป
แต่คุณกลับเอามาเป็นเครื่องมือเหยียดทางการเมือง❌
เอาจริงๆ
ในฐานะคนใต้คนหนึ่ง
คนใต้ไม่ได้โง่ครับ
กรีดยาง ตัดปาล์ม ออกเล ค้าขาย
ต่อให้บ้านจน ก็จะยอมหาเงินส่งลูกให้ได้เรียนหนังสือสูงๆ ให้มีความรู้เอาตัวรอดได้
แต่เหตุผลหนึ่ง
อาจจะคนอื่นคิดไม่เหมือนเรา
แต่เราคิดเองที่ไม่เลือกแก้รัฐธรรมนูญ
เพราะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไร
กรรมาธิการการยกร่างเขาทำกันมาดีแล้ว
กฎหมายทั้งหลายดีแล้ว
สำหรับคนปกติอย่างเราๆ
เพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
จึงไม่มีปัญหากับกฎหมาย
ถ้าสมมติว่า
กฎหมายคือเรือ
เราคือคนบนเรือ
เรือจะคุ้มครองพาเราให้ปลอดภัยถึงฝั่ง
ขอแค่เราอยู่บนเรือนิ่งๆ อย่าเอามือ เอาเท้าไปกวนน้ำเล่นตอนเรือแล่น
ให้เรือเดินไปปกติ เราก็ถึงที่หมายปลอดภัย
หากว่าเรือมีปัญหา เรือรั่ว น้ำเขา
เราจะเลือกวิดน้ำ อุดรู
หรือทุบเรือเสีย?
ดังนั้น
ในฐานะคนใต้
เราเองไม่ได้เดือดร้อนกับกฎหมาย
เพราะเราไม่ได้ทำผิดอะไร
จะเล่าอะไรให้ฟัง
เมื่อปี 2558
เราได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในคณะกรรมาธิการยกร่างพูดในที่ประชุมสงฆ์ 500 รูปว่า
“กฎหมายฉบับนี้เอาโทษนักการเมืองทุจริตอย่างหนัก”
นั่นคือเหตุผล
ทำไมการอ้างเพื่อจะแก้
พวกเขาพยายามจะแก้ให้ได้
แฝงนัยยะต่างๆ ไว้มากมาย
สุดท้ายคือ เขากลัวกฎหมายชุดนี้ที่สุด
ประชาชน หยุดตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองชั่วเสียเถิด
หากนักการเมือใด หวังสร้างความแตกแยก
ให้เกิดความเกลียดชัง
มิได้มุ่งหวังความสุขแท้จริงของประชาชน
นั้นคือนักการเมืองชั่ว
มันควรหมดกันที
เกมส์การเมืองแบบนี้”