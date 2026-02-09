xs
วาเลนไทน์นี้คนมีคู่ต้องเปิด คนโสดโปรดระวัง! TEMI ชวนคลั่งรักขั้นสุด ในซิงเกิลใหม่ “อวดคนทั้งโลก (flex the world)”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากปล่อยเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง “คุณนายตื่นสาย” ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา กับน้องใหม่ไฟแรง TEMI ศิลปินภายใต้ค่ายเพลง kiddorecords ก็กลับมาทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้ง ในซิงเกิลใหม่ “อวดคนทั้งโลก (flex the world)” เพลงคลั่งรักขั้นสุดที่ตั้งใจปล่อยมาเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยเฉพาะ

“อวดคนทั้งโลก (flex the world)” ถ่ายทอดความรู้สึกของคนมีความรักที่อยากประกาศให้โลกรู้ว่าแฟนเราน่ารักแค่ไหน อวดกันแบบไม่มีกั๊ก เต็มฟีตทุกโมเมนต์ ให้ความคลั่งรักพุ่งทะลุจอ คนโสดเห็นอาจต้องร้องขอชีวิต แต่ก็ยังเผลอยิ้มตามได้แบบไม่รู้ตัว!

ในพาร์ตดนตรี TEMI ยังคงแท็กทีมกับโปรดิวเซอร์คู่ใจ เอมดีพี (aimdeepee) เช่นเคย โดยเพลงนี้เป็นผลงานที่ TEMI แต่งเก็บไว้มานาน แต่ยังไม่เจอจังหวะเวลาที่เหมาะสม จนกระทั่งปีนี้ที่ทุกอย่างลงตัว จึงเลือกหยิบเพลงนี้ออกมาเป็นตัวแทนความคลั่งรัก ส่งต่อพลังบวกและความหวานให้แฟน ๆ ได้อินไปพร้อมกัน

ด้านมิวสิกวิดีโอ มาในคอนเซ็ปต์ “คนอวดแฟน” ที่ TEMI และทีมงาน ตั้งใจถ่ายทอดผ่านโมเมนต์เดตสุดคิวต์ตามโลเคชันต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่ทั้งสดใส เรียบง่าย ชวนเคลิ้ม แต่เต็มไปด้วยความหวานละมุนในสไตล์ความอบอุ่น และเป็นกันเอง ในฉบับคนคลั่งรักแฟนก็ต้องคุ้นเคย
วาเลนไทน์นี้ ใครมีแฟนอย่าลืมเปิดเพลงนี้อวดกันให้สุด ส่วนใครที่ยังโสด…ก็ฟังได้เหมือนกัน แต่ระวังจะเผลออินเกินไปนะ เตือนแล้ว! ชมมิวสิกวิดีโอ “อวดคนทั้งโลก (flex the world)” ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube : TEMI ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของ TEMI ได้ที่ Instagram / TikTok : @chot1me และ kiddorecords ได้ที่ Instagram / Facebook / X / TikTok : @kiddorecords

MV LINK : https://youtu.be/fNAMaJCwfLs?si=s9TgZ0pjgHio-dCe

#อวดคนทั้งโลก
#flextheworld
#TEMI
#kiddorecords









