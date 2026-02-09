มาร์ค ศิวัช – แพร์ พิชชาภา ออร่าแรง! ร่วมเปิดตัวรองพื้นใหม่ SUQQU THE LIQUID FOUNDATION e เผยเคล็ดลับผิวโกลว์สะดุดตา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่รวมความโกลว์และออร่าแบบจัดเต็ม เมื่อสองนักแสดงขวัญใจแฟนๆ มาร์ค-ศิวัช จำลองกุล และ แพร์-พิชชาภา พันธุมจินดา ควงคู่ปรากฏตัวด้วยลุคผิวออร่าเปล่งประกายสะดุดตา ในงาน SUQQU (ซุคกุ) แบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรองพื้นระดับมาสเตอร์พีซ
“THE LIQUID FOUNDATION e” ที่จัดขึ้นอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Vital Glow’ หรือความโกลว์ที่มีชีวิต
ณ ชั้น G โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชิดลม
งานนี้ทั้งมาร์คและแพร์ต่างมาในลุคผิวโกลว์แบบเป็นธรรมชาติ เรียกเสียงแฟลชได้รัวๆ โดย มาร์ค-ศิวัช เผยว่า “สำหรับผม การเลือกรองพื้นไม่ได้ดูแค่เรื่องปกปิดอย่างเดียว แต่ต้องดูว่าผิวดูมีชีวิตไหม ผมชอบรองพื้นที่บางเบา แต่ยังทำให้ผิวดูสดใส เหมือนมีแสงจากข้างใน คล้ายกับคอนเซปต์ Vital Glow ของ SUQQU คือเคลื่อนไหว พูด ยิ้ม ผิวก็ยังดูสวย ไม่เป็นคราบ และดูไม่หนาเกินไป”
แพร์-พิชชาภา นักแสดงสาวผิวใสออร่า เผยว่าเคล็ดลับผิวสวยของเธอคือ “แพร์จะเลือกรองพื้นที่ช่วยบำรุงผิว
ไปด้วย ไม่ใช่แค่สวยตอนแต่ง แต่ต้องสบายผิวทั้งวัน SUQQU รุ่นนี้ตอบโจทย์มาก เพราะให้ลุคโกลว์แบบธรรมชาติ แต่ยัง
ดูเรียบเนียน เหมือนผิวดีตั้งแต่เกิด ซึ่งเข้ากับเทรนด์ความงามยุคนี้ที่เน้นโชว์ผิวจริงมากกว่าการปกปิดหนักๆ”
สำหรับงานเปิดตัว THE LIQUID FOUNDATION e ครั้งนี้ SUQQU ถ่ายทอดผ่านคอนเซปต์ ‘Vital Glow’
ความโกลว์ที่มีชีวิต ด้วยเนื้อสัมผัสบางเบา แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิว พร้อมส่วนผสมบำรุงอย่าง TLFe Complex และสารสกัดจากพืชญี่ปุ่น 13 ชนิด อาทิ ใบซากุระ ชาเขียวอูจิ และโปรตีนไหม ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์ตลอดวัน
โดดเด่นด้วย 3 นวัตกรรมงานผิว ไม่ว่าจะเป็น Fluid Pigment ที่ให้ฟินิชบางใสราวผิวธรรมชาติ, Oil Gelling Tech
ที่ล็อกความฉ่ำวาวไม่ให้ไหลเยิ้ม และ Color Modifications ที่ช่วยให้สีผิวสดใส ไม่หมองระหว่างวัน
เรียกได้ว่าเป็นรองพื้นที่ทำให้ผิวสวยแบบ “เคลื่อนไหวก็ยังโกลว์” เหมือนลุคของสองนักแสดงคนดังในงาน
พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วกับ SUQQU THE LIQUID FOUNDATION e ทั้ง 12 เฉดสี ราคา 3,800 บาท ที่บาท
ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลเวิล์ด, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเมกาบางนา, เซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า, เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ หรือ Central Online และติดตามข้อมูล SUQQU ได้ที่ www.suqqu.com และ Facebook : SUQQU Thailand