สกาย–วงศ์รวี นำทีมรับพลังปีม้ามหาเฮง ร่วมเปิดงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026

คิง เพาเวอร์ ชวนร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับพลังปีม้ามหาเฮงอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน KING POWER CHINESE NEW YEAR 2026 RACE OF LUCK & JOY ปีม้า ช้อปมหาเฮง ปีนี้จัดเต็มด้วยความอลังการ พร้อมได้หนุ่มฮอตมากความสามารถ สกาย – วงศ์รวี นทีธร ผู้สืบทอดพลังแห่งมังกร ผู้นำความโชคดีสู่ปี 2569 นำทีมสร้างสีสันผ่านการแสดงพิเศษ “THE POWER OF LUCK POWER OF RACE SHOW ” ไฮไลต์พบกับขบวนพลังแห่งโชคลาภที่ยกทัพนักรบผู้นำพาพลังจากสวรรค์สู่แผ่นดิน เทพธิดาผู้คุ้มครองโชคลาภและความสุข และม้าศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์ประตูโชคลาภมอบพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ ผนึกกำลังกับเหล่าผู้พิทักษ์ทิศต่าง ๆ และ DRAGON LIONS 8 สี นำพาความโชคดีในทุก ๆ ด้าน สร้างบรรยากาศสุดคึกคัก งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ใครไม่อยากตกขบวนรีบปักหมุดในปฏิทินไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย